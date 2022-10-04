https://ukraina.ru/20221004/1039355104.html

"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету

"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету - 04.10.2022 Украина.ру

"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету

Актер и телеведущий Иван Ургант опроверг слова украинского рэпера и хип-хоп исполнителя Потапа (Алексей Потапенко) о том, что он, в разговоре, "извинялся за всю страну". Об этом 4 октября сообщает StarHit

2022-10-04T10:25

2022-10-04T10:25

2022-10-04T10:25

новости

иван ургант

потап

телеведущий

клевета

украина

россия

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На днях Потап дал интервью телеканалу ТЕТ, в котором, среди прочего, рассказал, что в начале спецоперации Ургант звонил ему, "плакал и извинялся за всю страну".Летом в сети было опубликовано видео Урганта, в котором он пожаловался на тяжелую жизнь и поделился с публикой своей растерянностью. Позднее стало известно, что ролик был снят в качестве рекламы для одного из онлайн-порталов для образовательных программ.Ранее в Госдуме состоялось заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.

https://ukraina.ru/20221003/1039311966.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, иван ургант, потап, телеведущий, клевета, украина, россия