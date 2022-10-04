"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету - 04.10.2022 Украина.ру
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"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету
"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету - 04.10.2022 Украина.ру
"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету
Актер и телеведущий Иван Ургант опроверг слова украинского рэпера и хип-хоп исполнителя Потапа (Алексей Потапенко) о том, что он, в разговоре, "извинялся за всю страну". Об этом 4 октября сообщает StarHit
2022-10-04T10:25
2022-10-04T10:25
новости
иван ургант
потап
телеведущий
клевета
украина
россия
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На днях Потап дал интервью телеканалу ТЕТ, в котором, среди прочего, рассказал, что в начале спецоперации Ургант звонил ему, "плакал и извинялся за всю страну".Летом в сети было опубликовано видео Урганта, в котором он пожаловался на тяжелую жизнь и поделился с публикой своей растерянностью. Позднее стало известно, что ролик был снят в качестве рекламы для одного из онлайн-порталов для образовательных программ.Ранее в Госдуме состоялось заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.
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новости, иван ургант, потап, телеведущий, клевета, украина, россия
Новости, Иван Ургант, Потап, телеведущий, клевета, Украина, Россия

"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету

10:25 04.10.2022
 
© Вечерний Ургант/Скриншот
© Вечерний Ургант/Скриншот
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Актер и телеведущий Иван Ургант опроверг слова украинского рэпера и хип-хоп исполнителя Потапа (Алексей Потапенко) о том, что он, в разговоре, "извинялся за всю страну". Об этом 4 октября сообщает StarHit
На днях Потап дал интервью телеканалу ТЕТ, в котором, среди прочего, рассказал, что в начале спецоперации Ургант звонил ему, "плакал и извинялся за всю страну".

"Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил". – прокомментировал эту информацию телеведущий.

Летом в сети было опубликовано видео Урганта, в котором он пожаловался на тяжелую жизнь и поделился с публикой своей растерянностью. Позднее стало известно, что ролик был снят в качестве рекламы для одного из онлайн-порталов для образовательных программ.
Ранее в Госдуме состоялось заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.
Потап
Вчера, 12:08
"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперацииУкраинский рэп и поп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) на днях рассказал в эфире телеканала ТЕТ о том, что попросил своего отца "заочно" записать его в тероборону. Сам артист находится в Испании
 
НовостиИван УргантПотаптелеведущийклеветаУкраинаРоссия
 
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