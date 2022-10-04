https://ukraina.ru/20221004/1039336808.html
"В лоб брать нельзя": Евсеев рассказал способ, как российские войска могут освободить Авдеевку от ВСУ
"В лоб брать нельзя": Евсеев рассказал способ, как российские войска могут освободить Авдеевку от ВСУ - 04.10.2022 Украина.ру
"В лоб брать нельзя": Евсеев рассказал способ, как российские войска могут освободить Авдеевку от ВСУ
Чтобы освободить Авдеевку от ВСУ, нужно взять под плотный артиллерийский огонь единственную дорогу, которая туда ведет и прервать ее снабжение, а потом перейти к физическому уничтожению противника, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T06:23
2022-10-04T06:23
2022-10-04T06:23
новости
авдеевка
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_0:27:850:505_1920x0_80_0_0_fc00a8477db770108ebb8eb481b0b77a.jpg
По его словам, "Авдеевку в лоб брать нельзя, учитывая большое количество минных полей", в нее можно зайти только с тыла.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_72:0:780:531_1920x0_80_0_0_a922f416c80f410bdb99ba45eaabc0b3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, всу
"В лоб брать нельзя": Евсеев рассказал способ, как российские войска могут освободить Авдеевку от ВСУ
Чтобы освободить Авдеевку от ВСУ, нужно взять под плотный артиллерийский огонь единственную дорогу, которая туда ведет и прервать ее снабжение, а потом перейти к физическому уничтожению противника, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру