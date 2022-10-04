https://ukraina.ru/20221004/1039336808.html

"В лоб брать нельзя": Евсеев рассказал способ, как российские войска могут освободить Авдеевку от ВСУ

"В лоб брать нельзя": Евсеев рассказал способ, как российские войска могут освободить Авдеевку от ВСУ - 04.10.2022 Украина.ру

"В лоб брать нельзя": Евсеев рассказал способ, как российские войска могут освободить Авдеевку от ВСУ

Чтобы освободить Авдеевку от ВСУ, нужно взять под плотный артиллерийский огонь единственную дорогу, которая туда ведет и прервать ее снабжение, а потом перейти к физическому уничтожению противника, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-04T06:23

2022-10-04T06:23

2022-10-04T06:23

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авдеевка

всу

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По его словам, "Авдеевку в лоб брать нельзя, учитывая большое количество минных полей", в нее можно зайти только с тыла.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html

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2022

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новости, авдеевка, всу