Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО - 04.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221004/1039320576.html
Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО
Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО - 04.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО
Критика, высказанная главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу недостатков проведения спецоперации на Украине, в общих чертах, справедлива. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2022-10-04T07:00
2022-10-04T07:00
новости
спецоперация
геннадий алехин
рамзан кадыров
вторая чеченская война (1999-2009)
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_05d47a2195d8ac551d1aeda7281eb058.jpg.webp
Он отметил, что Кадыров сам является участником боевых действий, поэтому он "знает, что говорит". Он также может сравнить действия нынешних генералов и "генералов старой советской школы военного искусства" времён второй чеченской кампании, считает эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220930/1039252170.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1616_1920x0_80_0_0_fca90dd64806d90e7bef2c298216ea93.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, геннадий алехин, рамзан кадыров, вторая чеченская война (1999-2009), красный лиман
Новости, Спецоперация, Геннадий Алехин, Рамзан Кадыров, Вторая чеченская война (1999-2009), Красный Лиман

Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО

07:00 04.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Критика, высказанная главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу недостатков проведения спецоперации на Украине, в общих чертах, справедлива. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он отметил, что Кадыров сам является участником боевых действий, поэтому он "знает, что говорит". Он также может сравнить действия нынешних генералов и "генералов старой советской школы военного искусства" времён второй чеченской кампании, считает эксперт.

Я не буду говорить о персоналиях. Но было видно, что отход из Красного Лимана – это следствие допущенных ошибок на харьковском направлении (Купянск-Изюм-Балаклея). В армии есть фамилия, имя, отчество и звание у человека, который должен нести персональную ответственность

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Красный Лиман
30 сентября, 13:11
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияГеннадий АлехинРамзан КадыровВторая чеченская война (1999-2009)Красный Лиман
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Блеф в квадрате. Чем глава "Нафтогаза" предлагает греться украинцам в ближайшие годы
09:00Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ
09:00Очереди за паспортами РФ, "офицерское звание" для Илона Маска. Главное на Украине на утро 4 октября
08:54Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных
08:41Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР
08:31"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска
08:21Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру
08:03В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины
08:00Фёдоров: подрыв "Северного потока" запустил мировую "подводную войну"
07:48НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами
07:45Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии
07:41Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
07:31Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками
07:30Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон"
07:23Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность
07:15Депутат Госдумы ответил тем, кто сомневается в необходимости освобождения Украины
07:07"Другого не придумаем": Царев рассказал, как можно защититься от терактов Украины
07:00Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО
06:53Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского
06:45Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно
Лента новостейМолния