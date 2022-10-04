Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Критика, высказанная главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу недостатков проведения спецоперации на Украине, в общих чертах, справедлива. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он отметил, что Кадыров сам является участником боевых действий, поэтому он "знает, что говорит". Он также может сравнить действия нынешних генералов и "генералов старой советской школы военного искусства" времён второй чеченской кампании, считает эксперт.
Я не буду говорить о персоналиях. Но было видно, что отход из Красного Лимана – это следствие допущенных ошибок на харьковском направлении (Купянск-Изюм-Балаклея). В армии есть фамилия, имя, отчество и звание у человека, который должен нести персональную ответственность
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
30 сентября, 13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру