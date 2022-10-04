Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВО

Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру