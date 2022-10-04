https://ukraina.ru/20221004/1039313005.html

Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"

Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру

Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"

Казачья бригада "Дон" была создана после батальона "Дон", когда он отошел от Изюма, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру

2022-10-04T05:30

2022-10-04T05:30

2022-10-04T05:30

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добровольцы

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Он рассказал, что Николай Дьяконов - это атаман казачьих войск в России и зарубежье и по его инициативе была создана казачья бригада "Дон", начало ей было положено в марте, когда был создан батальон "Дон".В апреле батальон отправился в Харьковскую область, город Изюм, где принимал непосредственное участие во взятии населенного пункта Великая Камышеваха, добавил доброволец.По его словам, что батальон вынужден был отойти, потому что натиск был очень большой в Изюме и потом сформировали бригаду "Дон".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы