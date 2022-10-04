Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру
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Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру
Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
Казачья бригада "Дон" была создана после батальона "Дон", когда он отошел от Изюма, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T05:30
2022-10-04T05:30
новости
добровольцы
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Он рассказал, что Николай Дьяконов - это атаман казачьих войск в России и зарубежье и по его инициативе была создана казачья бригада "Дон", начало ей было положено в марте, когда был создан батальон "Дон".В апреле батальон отправился в Харьковскую область, город Изюм, где принимал непосредственное участие во взятии населенного пункта Великая Камышеваха, добавил доброволец.По его словам, что батальон вынужден был отойти, потому что натиск был очень большой в Изюме и потом сформировали бригаду "Дон".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
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Новости
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новости, добровольцы
Новости, добровольцы

Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"

05:30 04.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
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Казачья бригада "Дон" была создана после батальона "Дон", когда он отошел от Изюма, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Николай Дьяконов - это атаман казачьих войск в России и зарубежье и по его инициативе была создана казачья бригада "Дон", начало ей было положено в марте, когда был создан батальон "Дон".
В апреле батальон отправился в Харьковскую область, город Изюм, где принимал непосредственное участие во взятии населенного пункта Великая Камышеваха, добавил доброволец.
При этом в плане вооружений было очень скудно. Допустим, когда мы находились в Изюме, у нас не было никакой техники кроме одной зенитной установки и стрелкового оружия. Были гранатометы, но техники как таковой - танки, БМП. Гусеничной техники у нас не было, а из колесной были только обычные Камазы, которые горят как спичка.
позывной "Дон"
боец казачьей бригады "Дон"
По его словам, что батальон вынужден был отойти, потому что натиск был очень большой в Изюме и потом сформировали бригаду "Дон".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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