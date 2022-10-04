https://ukraina.ru/20221004/1039313005.html
Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру
Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
Казачья бригада "Дон" была создана после батальона "Дон", когда он отошел от Изюма, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T05:30
2022-10-04T05:30
2022-10-04T05:30
новости
добровольцы
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Он рассказал, что Николай Дьяконов - это атаман казачьих войск в России и зарубежье и по его инициативе была создана казачья бригада "Дон", начало ей было положено в марте, когда был создан батальон "Дон".В апреле батальон отправился в Харьковскую область, город Изюм, где принимал непосредственное участие во взятии населенного пункта Великая Камышеваха, добавил доброволец.По его словам, что батальон вынужден был отойти, потому что натиск был очень большой в Изюме и потом сформировали бригаду "Дон".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, добровольцы
Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
Казачья бригада "Дон" была создана после батальона "Дон", когда он отошел от Изюма, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Николай Дьяконов - это атаман казачьих войск в России и зарубежье и по его инициативе была создана казачья бригада "Дон", начало ей было положено в марте, когда был создан батальон "Дон".
В апреле батальон отправился в Харьковскую область, город Изюм, где принимал непосредственное участие во взятии населенного пункта Великая Камышеваха, добавил доброволец.
При этом в плане вооружений было очень скудно. Допустим, когда мы находились в Изюме, у нас не было никакой техники кроме одной зенитной установки и стрелкового оружия. Были гранатометы, но техники как таковой - танки, БМП. Гусеничной техники у нас не было, а из колесной были только обычные Камазы, которые горят как спичка.
позывной "Дон"
боец казачьей бригады "Дон"
По его словам, что батальон вынужден был отойти, потому что натиск был очень большой в Изюме и потом сформировали бригаду "Дон".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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