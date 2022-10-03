https://ukraina.ru/20221003/1039339414.html

Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации

Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации - 03.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации

Необходимо полностью поменять информационное сопровождение спецоперации, комментировать события, рассказывать о действиях военнослужащих. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин

2022-10-03T17:36

2022-10-03T17:36

2022-10-03T17:36

новости

спецоперация

геннадий алехин

информация

информационная война

мо рф

брифинги

пресс-конференции

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Он заявил, что недостаточно знакомить общественность только со статистическими данными, как, по его словам, это делается в настоящее время.Эксперт привёл в пример Вторую чеченскую кампанию, когда все генералы постоянно были на связи с прессой и проводили брифинги. В настоящее время ни один из командующих группировок не даёт развёрнутых комментариев, ни один из официальных представителей Минобороны не выступает на ток-шоу, и за всё время спецоперации была только одна пресс-конференция.По словам Алехина, такая ситуация не является нормальной и порождает слухи и домыслы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220309/1033478082.html

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новости, спецоперация, геннадий алехин, информация, информационная война, мо рф, брифинги, пресс-конференции