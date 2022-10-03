Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации - 03.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации
Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации - 03.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации
Необходимо полностью поменять информационное сопровождение спецоперации, комментировать события, рассказывать о действиях военнослужащих. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2022-10-03T17:36
2022-10-03T17:36
новости
спецоперация
геннадий алехин
информация
информационная война
мо рф
брифинги
пресс-конференции
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Он заявил, что недостаточно знакомить общественность только со статистическими данными, как, по его словам, это делается в настоящее время.Эксперт привёл в пример Вторую чеченскую кампанию, когда все генералы постоянно были на связи с прессой и проводили брифинги. В настоящее время ни один из командующих группировок не даёт развёрнутых комментариев, ни один из официальных представителей Минобороны не выступает на ток-шоу, и за всё время спецоперации была только одна пресс-конференция.По словам Алехина, такая ситуация не является нормальной и порождает слухи и домыслы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, геннадий алехин, информация, информационная война, мо рф, брифинги, пресс-конференции
Новости, Спецоперация, Геннадий Алехин, информация, информационная война, МО РФ, брифинги, пресс-конференции

Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации

17:36 03.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКазачьи подразделения в районе Красного Лимана в ДНР
Казачьи подразделения в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Необходимо полностью поменять информационное сопровождение спецоперации, комментировать события, рассказывать о действиях военнослужащих. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он заявил, что недостаточно знакомить общественность только со статистическими данными, как, по его словам, это делается в настоящее время.

Общество должно знать, что происходит на фронте, а статистика не всегда увязывается с реальным положением дел на фронте

Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный эксперт
Эксперт привёл в пример Вторую чеченскую кампанию, когда все генералы постоянно были на связи с прессой и проводили брифинги. В настоящее время ни один из командующих группировок не даёт развёрнутых комментариев, ни один из официальных представителей Минобороны не выступает на ток-шоу, и за всё время спецоперации была только одна пресс-конференция.
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По словам Алехина, такая ситуация не является нормальной и порождает слухи и домыслы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияГеннадий Алехининформацияинформационная войнаМО РФбрифингипресс-конференции
 
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