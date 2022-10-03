Военный эксперт раскритиковал "информационное сопровождение" спецоперации
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКазачьи подразделения в районе Красного Лимана в ДНР
Необходимо полностью поменять информационное сопровождение спецоперации, комментировать события, рассказывать о действиях военнослужащих. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он заявил, что недостаточно знакомить общественность только со статистическими данными, как, по его словам, это делается в настоящее время.
Общество должно знать, что происходит на фронте, а статистика не всегда увязывается с реальным положением дел на фронте
Эксперт привёл в пример Вторую чеченскую кампанию, когда все генералы постоянно были на связи с прессой и проводили брифинги. В настоящее время ни один из командующих группировок не даёт развёрнутых комментариев, ни один из официальных представителей Минобороны не выступает на ток-шоу, и за всё время спецоперации была только одна пресс-конференция.
9 марта, 17:54Конашенков: Украинская боевая авиация практически перестала летатьОколо 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведена из строя. Об этом заявил журналистам 9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
По словам Алехина, такая ситуация не является нормальной и порождает слухи и домыслы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.