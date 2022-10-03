https://ukraina.ru/20221003/1039337841.html

Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана

Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана - 03.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана

ВСУ смогут наступать на Кременную еще как минимум две недели. Противник уже движется в сторону Кременной. То, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-03T16:44

2022-10-03T16:44

2022-10-03T16:44

всу

красный лиман

изюм

купянск

россия

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Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, подчеркнул специалист.Противник должен чувствовать нашу силу. Нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у нас серьезные проблемы, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, красный лиман, изюм, купянск, россия