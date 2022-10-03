Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана - 03.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана
Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана - 03.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана
ВСУ смогут наступать на Кременную еще как минимум две недели. Противник уже движется в сторону Кременной. То, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-03T16:44
2022-10-03T16:44
всу
красный лиман
изюм
купянск
россия
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Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, подчеркнул специалист.Противник должен чувствовать нашу силу. Нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у нас серьезные проблемы, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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всу, красный лиман, изюм, купянск, россия
ВСУ, Красный Лиман, Изюм, Купянск, Россия

Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана

16:44 03.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ смогут наступать на Кременную еще как минимум две недели. Противник уже движется в сторону Кременной. То, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, подчеркнул специалист.
"Опыт Красного Лимана показывает, что мы можем выдержать эти две недели. Мы Лиман обороняли три недели, в условиях, когда войска были в шоке от отступления из Изюма и Купянска. Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах, при необходимости нанося контрудары. Нельзя только ограничиваться обороной", - уверен Евсеев.
Противник должен чувствовать нашу силу. Нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у нас серьезные проблемы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ВСУКрасный ЛиманИзюмКупянскРоссия
 
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