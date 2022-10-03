https://ukraina.ru/20221003/1039337841.html
Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана
Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана - 03.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана
ВСУ смогут наступать на Кременную еще как минимум две недели. Противник уже движется в сторону Кременной. То, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-03T16:44
2022-10-03T16:44
2022-10-03T16:44
всу
красный лиман
изюм
купянск
россия
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Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, подчеркнул специалист.Противник должен чувствовать нашу силу. Нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у нас серьезные проблемы, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, красный лиман, изюм, купянск, россия
ВСУ, Красный Лиман, Изюм, Купянск, Россия
Военный эксперт рассказал, сколько времени ВСУ еще будут атаковать после Красного Лимана
ВСУ смогут наступать на Кременную еще как минимум две недели. Противник уже движется в сторону Кременной. То, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, подчеркнул специалист.
"Опыт Красного Лимана показывает, что мы можем выдержать эти две недели. Мы Лиман обороняли три недели, в условиях, когда войска были в шоке от отступления из Изюма и Купянска. Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах, при необходимости нанося контрудары. Нельзя только ограничиваться обороной", - уверен Евсеев.
Противник должен чувствовать нашу силу. Нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у нас серьезные проблемы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.