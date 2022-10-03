Алехин рассказал, что надо сделать для преодоления последствий неудачи в Красном Лимане

Военный эксперт объяснил, с чем столкнется Россия, если уничтожит все мосты и туннели на Украине

Уничтожение Россией транспортной инфраструктуры Украины для борьбы с поставками западного оружия может спровоцировать серьезную проблему для перемещения восьми миллионов человек, которые хотят сбежать на Запад. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру