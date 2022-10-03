Алехин рассказал, что надо сделать для преодоления последствий неудачи в Красном Лимане
16:54 03.10.2022 (обновлено: 17:01 03.10.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
Наращивание сил и средств и нанесение "точечных, но мощных ударов" по критическим объектом инфраструктуры Украины позволят переломить ситуацию и добиться победы над киевским режимом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он отметил, что наращивание сил и средств за счёт частичной мобилизации позволят союзным силам перейти к наступательным действиям.
«Сейчас напрашиваются два основных направления контрудара. Я не скажу на каких, но специалисты это понимают… Нужно нарастить мощный боевой кулак, нанести контрудар и полностью выполнить задачи СВО».
Он добавил, что в настоящий момент удары по критическим объектам инфраструктуры Украины наносятся «с осторожностью и оглядкой», и призвал делать это «чётко и организованно, а не хаотично».
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.