Алехин рассказал, что надо сделать для преодоления последствий неудачи в Красном Лимане - 03.10.2022 Украина.ру
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Алехин рассказал, что надо сделать для преодоления последствий неудачи в Красном Лимане
Алехин рассказал, что надо сделать для преодоления последствий неудачи в Красном Лимане - 03.10.2022 Украина.ру
Алехин рассказал, что надо сделать для преодоления последствий неудачи в Красном Лимане
Наращивание сил и средств и нанесение "точечных, но мощных ударов" по критическим объектом инфраструктуры Украины позволят переломить ситуацию и добиться победы над киевским режимом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2022-10-03T16:54
2022-10-03T17:01
спецоперация
геннадий алехин
новости
киевский режим
контрнаступление
мобилизация
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Он отметил, что наращивание сил и средств за счёт частичной мобилизации позволят союзным силам перейти к наступательным действиям.Он добавил, что в настоящий момент удары по критическим объектам инфраструктуры Украины наносятся «с осторожностью и оглядкой», и призвал делать это «чётко и организованно, а не хаотично».С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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спецоперация, геннадий алехин, новости, киевский режим, контрнаступление, мобилизация
Спецоперация, Геннадий Алехин, Новости, киевский режим, контрнаступление, мобилизация

Алехин рассказал, что надо сделать для преодоления последствий неудачи в Красном Лимане

16:54 03.10.2022 (обновлено: 17:01 03.10.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Наращивание сил и средств и нанесение "точечных, но мощных ударов" по критическим объектом инфраструктуры Украины позволят переломить ситуацию и добиться победы над киевским режимом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он отметил, что наращивание сил и средств за счёт частичной мобилизации позволят союзным силам перейти к наступательным действиям.

«Сейчас напрашиваются два основных направления контрудара. Я не скажу на каких, но специалисты это понимают… Нужно нарастить мощный боевой кулак, нанести контрудар и полностью выполнить задачи СВО».

Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный эксперт
Он добавил, что в настоящий момент удары по критическим объектам инфраструктуры Украины наносятся «с осторожностью и оглядкой», и призвал делать это «чётко и организованно, а не хаотично».
Разрушенный мост автомобиль разбитый обрушение
8 мая, 18:04
Военный эксперт объяснил, с чем столкнется Россия, если уничтожит все мосты и туннели на УкраинеУничтожение Россией транспортной инфраструктуры Украины для борьбы с поставками западного оружия может спровоцировать серьезную проблему для перемещения восьми миллионов человек, которые хотят сбежать на Запад. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияГеннадий АлехинНовостикиевский режимконтрнаступлениемобилизация
 
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