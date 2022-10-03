https://ukraina.ru/20221003/1039333611.html
Военный эксперт рассказал, где кроме Красного Лимана ВСУ нанесли серьезный удар по России
Военный эксперт рассказал, где кроме Красного Лимана ВСУ нанесли серьезный удар по России - 03.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, где кроме Красного Лимана ВСУ нанесли серьезный удар по России
ВСУ на Каховском Водохранилище высадили десант из катеров. Эти катера готовились, но все думали, что они будут предназначены для новой атаки на Запорожскую АЭС. Они пригодились в другом месте, а мы опять оказались к этому не готовы. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-03T15:33
2022-10-03T15:33
2022-10-03T15:33
всу
красный лиман
россия
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Эта неготовность к действиям противника должна быть преодолена. Мы должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить врага, подчеркнул специалист.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/23/1032372352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_323c871a453a409e460a59a50161709c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, красный лиман, россия
ВСУ, Красный Лиман, Россия
Военный эксперт рассказал, где кроме Красного Лимана ВСУ нанесли серьезный удар по России
ВСУ на Каховском Водохранилище высадили десант из катеров. Эти катера готовились, но все думали, что они будут предназначены для новой атаки на Запорожскую АЭС. Они пригодились в другом месте, а мы опять оказались к этому не готовы. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Эта неготовность к действиям противника должна быть преодолена. Мы должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить врага, подчеркнул специалист.
"Нам нужно готовиться к тяжелым боям. Мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи", - указал Евсеев.
Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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