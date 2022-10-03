https://ukraina.ru/20221003/1039333611.html

Военный эксперт рассказал, где кроме Красного Лимана ВСУ нанесли серьезный удар по России

Военный эксперт рассказал, где кроме Красного Лимана ВСУ нанесли серьезный удар по России - 03.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, где кроме Красного Лимана ВСУ нанесли серьезный удар по России

ВСУ на Каховском Водохранилище высадили десант из катеров. Эти катера готовились, но все думали, что они будут предназначены для новой атаки на Запорожскую АЭС. Они пригодились в другом месте, а мы опять оказались к этому не готовы. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-03T15:33

2022-10-03T15:33

2022-10-03T15:33

всу

красный лиман

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/23/1032372352_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ec89188bc115a2f0d872ece67ed5cb3.jpg

Эта неготовность к действиям противника должна быть преодолена. Мы должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить врага, подчеркнул специалист.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, красный лиман, россия