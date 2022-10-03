https://ukraina.ru/20221003/1039332559.html
Военный эксперт рассказал, когда "вагнеровцы" освободят Артемовск, несмотря на наступление ВСУ
Военный эксперт рассказал, когда "вагнеровцы" освободят Артемовск, несмотря на наступление ВСУ - 03.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда "вагнеровцы" освободят Артемовск, несмотря на наступление ВСУ
Несмотря на контрнаступление ВСУ, в ДНР действительно есть продвижение русских войск. "Вагнеровцы" действительно берут Артемовск в окружение. Причем готовятся несколько тысяч новых "вагнеровцев". Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-03T15:09
2022-10-03T15:09
2022-10-03T15:09
всу
артемовск
авдеевка
чвк
"вагнеровцы"
россия
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Ранее военные корреспонденты писали, что штурмовые группы "Вагнера" закрепились в южных окраинах Артемовска. Также с мест сообщали, что украинские войска отступают из города. Возможно, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях.Освобождение Соледара и Артемовска — вопрос времени, но непродолжительного, потому что русским войскам важно выходить на новые рубежи, подчеркнул специалист.С этим надо заканчивать, учитывая, как Украина ведет себя в Изюме, Купянске и Красном Лимане. Мы должны противника уничтожать, а не давать ему возможность заходить с военной техникой. Это недопустимо, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, артемовск, авдеевка, чвк, "вагнеровцы", россия
Военный эксперт рассказал, когда "вагнеровцы" освободят Артемовск, несмотря на наступление ВСУ
Несмотря на контрнаступление ВСУ, в ДНР действительно есть продвижение русских войск. "Вагнеровцы" действительно берут Артемовск в окружение. Причем готовятся несколько тысяч новых "вагнеровцев". Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее военные корреспонденты писали, что штурмовые группы "Вагнера" закрепились в южных окраинах Артемовска. Также с мест сообщали, что украинские войска отступают из города. Возможно, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях.
Освобождение Соледара и Артемовска — вопрос времени, но непродолжительного, потому что русским войскам важно выходить на новые рубежи, подчеркнул специалист.
"Но меня сейчас больше беспокоит Авдеевка. Сколько можно тянуть с окружением этого города? Именно оттуда идут обстрелы Донецка. Пусть локально, но мы должны показать, что умеем воевать и умеем громить противника. Не надо давать ему никаких коридоров", - указал Евсеев.
С этим надо заканчивать, учитывая, как Украина ведет себя в Изюме, Купянске и Красном Лимане. Мы должны противника уничтожать, а не давать ему возможность заходить с военной техникой. Это недопустимо, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.