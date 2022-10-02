https://ukraina.ru/20221002/1039294003.html

В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу

В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу - 02.10.2022 Украина.ру

В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца, пишет газета New York Times

2022-10-02T15:53

2022-10-02T15:53

2022-10-02T15:53

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Издание считает, что риторика Путина в отношении конфликта с Западом была более жесткой, чем раньше.По словам авторов статьи, президент РФ продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.30 сентября Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.

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2022

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новости, владимир путин, запад, сша