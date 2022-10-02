В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу - 02.10.2022 Украина.ру
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В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу
В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу - 02.10.2022 Украина.ру
В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу
Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца, пишет газета New York Times
2022-10-02T15:53
2022-10-02T15:53
новости
владимир путин
запад
сша
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Издание считает, что риторика Путина в отношении конфликта с Западом была более жесткой, чем раньше.По словам авторов статьи, президент РФ продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.30 сентября Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.
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новости, владимир путин, запад, сша
Новости, Владимир Путин, Запад, США

В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу

15:53 02.10.2022
 
© скриншотВладимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
Владимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
© скриншот
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Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца, пишет газета New York Times
Издание считает, что риторика Путина в отношении конфликта с Западом была более жесткой, чем раньше.
"Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться", — говорится в публикации.
По словам авторов статьи, президент РФ продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.
"Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды", — пишет NYT.
30 сентября Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:50
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