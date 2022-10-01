Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России - 01.10.2022 Украина.ру
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Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России
Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России - 01.10.2022 Украина.ру
Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России
Депутат Госдумы России Евгений Федоров в интервью изданию Украина.ру рассказал, какую ошибку на референдумах исправили жители Республик Донбасса
2022-10-01T12:56
2022-10-01T12:56
новости
евгений федоров
днр
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россия
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Жители Донецка и Луганска нашли в себе силы отменить решение 2014 года о независимости от России, заявил Федоров. Он поздравил жителей Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик с итогами референдумов, и назвал их восстановлением Отечества. "Как они написали в конституциях у себя – "народ Донецка" и "народ Луганска". И начали строить между собой даже таможни. Вот, слава Богу, ушла в историю эта ошибка, под названием "народ Донецка" и "народ Луганска". Восстанавливается единый русский народ в едином русском Отечестве. И это огромная победа, в том числе, над собой, всё-таки, поменять своё решение многомиллионному населению – это непростая вещь", - сказал Федоров.Решение включить в состав России Херсонскую и Запорожскую области депутат назвал блестящей победой. По его словам, остановиться России теперь невозможно, Отечество восстановится после освобождения агрессивных частей - Украины и Прибалтики.
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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новости, евгений федоров, днр, лнр, россия
Новости, Евгений Федоров, ДНР, ЛНР, Россия

Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России

12:56 01.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрансляция подписания договора о вступлении в РФ новых территорий
Трансляция подписания договора о вступлении в РФ новых территорий - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Депутат Госдумы России Евгений Федоров в интервью изданию Украина.ру рассказал, какую ошибку на референдумах исправили жители Республик Донбасса
Жители Донецка и Луганска нашли в себе силы отменить решение 2014 года о независимости от России, заявил Федоров. Он поздравил жителей Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик с итогами референдумов, и назвал их восстановлением Отечества.
"Как они написали в конституциях у себя – "народ Донецка" и "народ Луганска". И начали строить между собой даже таможни. Вот, слава Богу, ушла в историю эта ошибка, под названием "народ Донецка" и "народ Луганска". Восстанавливается единый русский народ в едином русском Отечестве. И это огромная победа, в том числе, над собой, всё-таки, поменять своё решение многомиллионному населению – это непростая вещь", - сказал Федоров.
Решение включить в состав России Херсонскую и Запорожскую области депутат назвал блестящей победой. По его словам, остановиться России теперь невозможно, Отечество восстановится после освобождения агрессивных частей - Украины и Прибалтики.
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
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