https://ukraina.ru/20221001/1039285710.html
Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева - 01.10.2022 Украина.ру
Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
Ядерное оружие России, как защитно-оборонительный фактор, поможет исключить поставки иностранного оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
2022-10-01T12:21
2022-10-01T12:21
2022-10-01T12:21
новости
хрущев
депутат
ядерное оружие
сша
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Защитно-оборонительный ядерный фактор поможет исключить поставки вооружений блока НАТО на Украину. Тогда в России не понадобится проводить мобилизацию, а возможности украинских войск сократятся в десятки раз. Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Украины "сразу разбегутся", считает Федоров. По мнению депутата, 300 тысяч мобилизованных военнослужащих не смогут изменить военную картину на Украине. "Автоматчиками против автоматчиков мы там в принципе не можем победить", сказал он. В октябре 1962 года Москва и Вашингтон предотвратили ядерную войну, разрешив "Карибский кризис". Советский союз убрал боеголовки из Кубы, США отодвинули ядерные ракеты от границ СССР с Турцией. Разместить ядерное оружие на Кубе в ответ на агрессивные действия США было идеей главы советского государства Никиты Хрущева.
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хрущев, депутат, ядерное оружие, сша
Новости, Хрущев, депутат, Ядерное оружие, США
Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
Ядерное оружие России, как защитно-оборонительный фактор, поможет исключить поставки иностранного оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
Защитно-оборонительный ядерный фактор поможет исключить поставки вооружений блока НАТО на Украину. Тогда в России не понадобится проводить мобилизацию, а возможности украинских войск сократятся в десятки раз. Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Украины "сразу разбегутся", считает Федоров.
"То есть, использовать факторы ядерного сдерживания, как сделал в своё время [генеральный секретарь КПСС Никита] Хрущёв, в сочетании с правовыми основаниями международного права по восстановлению нашей территории. И тогда всё у нас получится", - сказал Федоров.
По мнению депутата, 300 тысяч мобилизованных военнослужащих не смогут изменить военную картину на Украине. "Автоматчиками против автоматчиков мы там в принципе не можем победить", сказал он.
В октябре 1962 года Москва и Вашингтон предотвратили ядерную войну, разрешив "Карибский кризис". Советский союз убрал боеголовки из Кубы, США отодвинули ядерные ракеты от границ СССР с Турцией.
Разместить ядерное оружие на Кубе в ответ на агрессивные действия США было идеей главы советского государства Никиты Хрущева.