https://ukraina.ru/20221001/1039285710.html

Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева

Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева - 01.10.2022 Украина.ру

Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева

Ядерное оружие России, как защитно-оборонительный фактор, поможет исключить поставки иностранного оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров

2022-10-01T12:21

2022-10-01T12:21

2022-10-01T12:21

новости

хрущев

депутат

ядерное оружие

сша

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Защитно-оборонительный ядерный фактор поможет исключить поставки вооружений блока НАТО на Украину. Тогда в России не понадобится проводить мобилизацию, а возможности украинских войск сократятся в десятки раз. Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Украины "сразу разбегутся", считает Федоров. По мнению депутата, 300 тысяч мобилизованных военнослужащих не смогут изменить военную картину на Украине. "Автоматчиками против автоматчиков мы там в принципе не можем победить", сказал он. В октябре 1962 года Москва и Вашингтон предотвратили ядерную войну, разрешив "Карибский кризис". Советский союз убрал боеголовки из Кубы, США отодвинули ядерные ракеты от границ СССР с Турцией. Разместить ядерное оружие на Кубе в ответ на агрессивные действия США было идеей главы советского государства Никиты Хрущева.

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, хрущев, депутат, ядерное оружие, сша