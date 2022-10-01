Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева - 01.10.2022 Украина.ру
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Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева - 01.10.2022 Украина.ру
Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
Ядерное оружие России, как защитно-оборонительный фактор, поможет исключить поставки иностранного оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
2022-10-01T12:21
2022-10-01T12:21
новости
хрущев
депутат
ядерное оружие
сша
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Защитно-оборонительный ядерный фактор поможет исключить поставки вооружений блока НАТО на Украину. Тогда в России не понадобится проводить мобилизацию, а возможности украинских войск сократятся в десятки раз. Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Украины "сразу разбегутся", считает Федоров. По мнению депутата, 300 тысяч мобилизованных военнослужащих не смогут изменить военную картину на Украине. "Автоматчиками против автоматчиков мы там в принципе не можем победить", сказал он. В октябре 1962 года Москва и Вашингтон предотвратили ядерную войну, разрешив "Карибский кризис". Советский союз убрал боеголовки из Кубы, США отодвинули ядерные ракеты от границ СССР с Турцией. Разместить ядерное оружие на Кубе в ответ на агрессивные действия США было идеей главы советского государства Никиты Хрущева.
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новости, хрущев, депутат, ядерное оружие, сша
Новости, Хрущев, депутат, Ядерное оружие, США

Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева

12:21 01.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / public domain /United States Department of StateКеннеди Хрущев
Кеннеди Хрущев - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© commons.wikimedia.org / public domain /United States Department of State
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Ядерное оружие России, как защитно-оборонительный фактор, поможет исключить поставки иностранного оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
Защитно-оборонительный ядерный фактор поможет исключить поставки вооружений блока НАТО на Украину. Тогда в России не понадобится проводить мобилизацию, а возможности украинских войск сократятся в десятки раз. Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Украины "сразу разбегутся", считает Федоров.
"То есть, использовать факторы ядерного сдерживания, как сделал в своё время [генеральный секретарь КПСС Никита] Хрущёв, в сочетании с правовыми основаниями международного права по восстановлению нашей территории. И тогда всё у нас получится", - сказал Федоров.
По мнению депутата, 300 тысяч мобилизованных военнослужащих не смогут изменить военную картину на Украине. "Автоматчиками против автоматчиков мы там в принципе не можем победить", сказал он.
В октябре 1962 года Москва и Вашингтон предотвратили ядерную войну, разрешив "Карибский кризис". Советский союз убрал боеголовки из Кубы, США отодвинули ядерные ракеты от границ СССР с Турцией.
Разместить ядерное оружие на Кубе в ответ на агрессивные действия США было идеей главы советского государства Никиты Хрущева.
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостиХрущевдепутатЯдерное оружиеСША
 
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12:21Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
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12:02Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
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11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
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