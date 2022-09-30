https://ukraina.ru/20220930/1039281021.html

Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО

Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО - 30.09.2022 Украина.ру

Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО

Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T23:25

2022-09-30T23:25

2022-09-30T23:25

новости

украина

нато

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/74/1034167401_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e881dbca8989aa995a638db5b14af8ae.jpg

Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству (ПДЧ) в организации. Кулеба считает, что страны-члены НАТО должны оформить приглашение Украине. Пока консенсуса у 30 государств нет, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предполагает Кулеба, "не может сказать то, что он думает". Кулеба убежден, что для Украины создана принципиально новая логика вступления в военно-политический альянс. В Киеве 30 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины составили заявку о вступлении Украины в члены НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта, но продолжит помогать Киеву оружием. В США отказали Украине в членстве в НАТО. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что процесс в Брюсселе нужно провести "в другое время".

https://ukraina.ru/20220930/1039280593.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нато, дмитрий кулеба