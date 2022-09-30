https://ukraina.ru/20220930/1039281021.html
Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО
Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО
Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T23:25
2022-09-30T23:25
2022-09-30T23:25
новости
украина
нато
дмитрий кулеба
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Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству (ПДЧ) в организации. Кулеба считает, что страны-члены НАТО должны оформить приглашение Украине. Пока консенсуса у 30 государств нет, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предполагает Кулеба, "не может сказать то, что он думает". Кулеба убежден, что для Украины создана принципиально новая логика вступления в военно-политический альянс. В Киеве 30 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины составили заявку о вступлении Украины в члены НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта, но продолжит помогать Киеву оружием. В США отказали Украине в членстве в НАТО. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что процесс в Брюсселе нужно провести "в другое время".
https://ukraina.ru/20220930/1039280593.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, дмитрий кулеба
Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству (ПДЧ) в организации.
"Теперь мы говорим: Украина уже де-факто является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ. Это сигнал, который мы сегодня отправили миру", - сказал он в эфире национального телемарафона.
Кулеба считает, что страны-члены НАТО должны оформить приглашение Украине. Пока консенсуса у 30 государств нет, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предполагает Кулеба, "не может сказать то, что он думает". Кулеба убежден, что для Украины создана принципиально новая логика вступления в военно-политический альянс.
В Киеве 30 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины составили заявку о вступлении Украины в члены НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта, но продолжит помогать Киеву оружием.
В США отказали Украине в членстве в НАТО. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что процесс в Брюсселе нужно провести "в другое время".