Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
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Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО
Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО
Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T23:25
2022-09-30T23:25
новости
украина
нато
дмитрий кулеба
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Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству (ПДЧ) в организации. Кулеба считает, что страны-члены НАТО должны оформить приглашение Украине. Пока консенсуса у 30 государств нет, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предполагает Кулеба, "не может сказать то, что он думает". Кулеба убежден, что для Украины создана принципиально новая логика вступления в военно-политический альянс. В Киеве 30 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины составили заявку о вступлении Украины в члены НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта, но продолжит помогать Киеву оружием. В США отказали Украине в членстве в НАТО. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что процесс в Брюсселе нужно провести "в другое время".
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новости, украина, нато, дмитрий кулеба
Новости, Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба

Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО

23:25 30.09.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина фактически является членом НАТО, осталось оформить это юридически, заявил Кулеба. По его словам, это должно произойти без плана действий по членству (ПДЧ) в организации.
"Теперь мы говорим: Украина уже де-факто является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ. Это сигнал, который мы сегодня отправили миру", - сказал он в эфире национального телемарафона.
Кулеба считает, что страны-члены НАТО должны оформить приглашение Украине. Пока консенсуса у 30 государств нет, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предполагает Кулеба, "не может сказать то, что он думает". Кулеба убежден, что для Украины создана принципиально новая логика вступления в военно-политический альянс.
В Киеве 30 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины составили заявку о вступлении Украины в члены НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта, но продолжит помогать Киеву оружием.
В США отказали Украине в членстве в НАТО. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что процесс в Брюсселе нужно провести "в другое время".
Советник президента США Джейк Салливан
Вчера, 22:44
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядкеВласти США отказались рассматривать заявку Украины на членство в НАТО по ускоренному порядку. Об этом на брифинге 30 сентября в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
 
НовостиУкраинаНАТОДмитрий Кулеба
 
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23:52США похоронили надежды Зеленского на НАТО, а Столтенберг - ещё и саму Украину
23:25Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО
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