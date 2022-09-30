https://ukraina.ru/20220930/1039280593.html
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке - 30.09.2022 Украина.ру
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке
Власти США отказались рассматривать заявку Украины на членство в НАТО по ускоренному порядку. Об этом на брифинге 30 сентября в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
2022-09-30T22:44
2022-09-30T22:44
2022-09-30T22:44
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вашингтон
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Американские власти считают, что сейчас не время рассматривать заявку Киева на вступление Украины в НАТО по ускоренному порядку. Вашингтон предложил и дальше насыщать Украину оружием, а процесс в Брюсселе отложить "на другое время". Салливан повторил слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что заявку должны рассмотреть 30 государств-членов НАТО. Украину могут впустить в НАТО в случае, если члены военно-политического блока придут к консенсусу. "Двери НАТО остаются открытыми", заявил Столтенберг.
https://ukraina.ru/20220930/1039279943.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, вашингтон, украина
Новости, НАТО, Вашингтон, Украина
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке
Власти США отказались рассматривать заявку Украины на членство в НАТО по ускоренному порядку. Об этом на брифинге 30 сентября в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан