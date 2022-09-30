США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке - 30.09.2022 Украина.ру
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США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке - 30.09.2022 Украина.ру
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке
Власти США отказались рассматривать заявку Украины на членство в НАТО по ускоренному порядку. Об этом на брифинге 30 сентября в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
2022-09-30T22:44
2022-09-30T22:44
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Американские власти считают, что сейчас не время рассматривать заявку Киева на вступление Украины в НАТО по ускоренному порядку. Вашингтон предложил и дальше насыщать Украину оружием, а процесс в Брюсселе отложить "на другое время". Салливан повторил слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что заявку должны рассмотреть 30 государств-членов НАТО. Украину могут впустить в НАТО в случае, если члены военно-политического блока придут к консенсусу. "Двери НАТО остаются открытыми", заявил Столтенберг.
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Новости, НАТО, Вашингтон, Украина

США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке

22:44 30.09.2022
 
© скриншотСоветник президента США Джейк Салливан
Советник президента США Джейк Салливан
© скриншот
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Власти США отказались рассматривать заявку Украины на членство в НАТО по ускоренному порядку. Об этом на брифинге 30 сентября в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Американские власти считают, что сейчас не время рассматривать заявку Киева на вступление Украины в НАТО по ускоренному порядку. Вашингтон предложил и дальше насыщать Украину оружием, а процесс в Брюсселе отложить "на другое время".
"Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле", - сказал Салливан. - "Процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время".
Салливан повторил слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что заявку должны рассмотреть 30 государств-членов НАТО. Украину могут впустить в НАТО в случае, если члены военно-политического блока придут к консенсусу. "Двери НАТО остаются открытыми", заявил Столтенберг.
Дмитрий Медведев на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины
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