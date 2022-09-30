Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине - 30.09.2022 Украина.ру
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Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о вооруженном конфликте на Украине. В словах Столтенберга он нашел цинизм
2022-09-30T20:28
2022-09-30T20:28
новости
медведев
нато
столтенберг
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В России отмечают включение в ее состав четырех новых регионов, а на Западе и в Киеве - тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Об этом 30 сентября в телеграм-канале пишет Дмитрий Медведев.Президент Украины Владимир Медведев попросил рассмотреть заявку на членство в НАТО. Медведев назвал это просьбой ускорить начало третьей мировой войны. "Явно накрыло парня", комментирует он. Президент США Джозеф Байден не признал присоединения новых территорий к России. Медведев обиделся, что Байден "вспомнил про нас". Он предложил найти хорошее место для американских консульств в новых субъектах РФ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Церемония подписания состоялась в Кремле. В Киеве в это время проходил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский подал заявку на членство Украины в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вечерней пресс-конференции отказал Украине: по его словам, для этого нужно решение 30 государств-членов НАТО. НАТО - не сторона конфликта на Украине, объяснил Столтенберг, но продолжит поставлять Киеву оружие. По словам Столтенберга, если Россия остановится, наступит мир. Если остановится Украина, она перестанет существовать как государство.
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новости, медведев, нато, столтенберг
Новости, Медведев, НАТО, Столтенберг

Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине

20:28 30.09.2022
 
© скриншотДмитрий Медведев на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины
Дмитрий Медведев на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины
© скриншот
Читать в
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о вооруженном конфликте на Украине. В словах Столтенберга он нашел цинизм
В России отмечают включение в ее состав четырех новых регионов, а на Западе и в Киеве - тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Об этом 30 сентября в телеграм-канале пишет Дмитрий Медведев.
Президент Украины Владимир Медведев попросил рассмотреть заявку на членство в НАТО. Медведев назвал это просьбой ускорить начало третьей мировой войны. "Явно накрыло парня", комментирует он.
Президент США Джозеф Байден не признал присоединения новых территорий к России. Медведев обиделся, что Байден "вспомнил про нас". Он предложил найти хорошее место для американских консульств в новых субъектах РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство.
"Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - написал Медведев.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Церемония подписания состоялась в Кремле.
В Киеве в это время проходил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский подал заявку на членство Украины в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вечерней пресс-конференции отказал Украине: по его словам, для этого нужно решение 30 государств-членов НАТО.
НАТО - не сторона конфликта на Украине, объяснил Столтенберг, но продолжит поставлять Киеву оружие. По словам Столтенберга, если Россия остановится, наступит мир. Если остановится Украина, она перестанет существовать как государство.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
19:32
Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТОВ НАТО не признали Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики в составе России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
 
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Заголовок открываемого материала
20:28Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине
20:08Путин: Победа будет за нами
19:44Роман Камышов из Херсона: Теперь наша область выросла до Владивостока
19:32Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО
19:25Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта
19:18Новые регионы России, срочно в НАТО, бои под Красным Лиманом. Итоги 30 сентября на Украине
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