https://ukraina.ru/20220930/1039279943.html

Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине

Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине - 30.09.2022 Украина.ру

Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о вооруженном конфликте на Украине. В словах Столтенберга он нашел цинизм

2022-09-30T20:28

2022-09-30T20:28

2022-09-30T20:28

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В России отмечают включение в ее состав четырех новых регионов, а на Западе и в Киеве - тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Об этом 30 сентября в телеграм-канале пишет Дмитрий Медведев.Президент Украины Владимир Медведев попросил рассмотреть заявку на членство в НАТО. Медведев назвал это просьбой ускорить начало третьей мировой войны. "Явно накрыло парня", комментирует он. Президент США Джозеф Байден не признал присоединения новых территорий к России. Медведев обиделся, что Байден "вспомнил про нас". Он предложил найти хорошее место для американских консульств в новых субъектах РФ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Церемония подписания состоялась в Кремле. В Киеве в это время проходил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский подал заявку на членство Украины в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вечерней пресс-конференции отказал Украине: по его словам, для этого нужно решение 30 государств-членов НАТО. НАТО - не сторона конфликта на Украине, объяснил Столтенберг, но продолжит поставлять Киеву оружие. По словам Столтенберга, если Россия остановится, наступит мир. Если остановится Украина, она перестанет существовать как государство.

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новости, медведев, нато, столтенберг