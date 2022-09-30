https://ukraina.ru/20220930/1039279943.html
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о вооруженном конфликте на Украине. В словах Столтенберга он нашел цинизм
2022-09-30T20:28
2022-09-30T20:28
2022-09-30T20:28
новости
медведев
нато
столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039279825_0:27:2096:1206_1920x0_80_0_0_292efe6473ae9a13844a4605152afb5a.png
В России отмечают включение в ее состав четырех новых регионов, а на Западе и в Киеве - тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Об этом 30 сентября в телеграм-канале пишет Дмитрий Медведев.Президент Украины Владимир Медведев попросил рассмотреть заявку на членство в НАТО. Медведев назвал это просьбой ускорить начало третьей мировой войны. "Явно накрыло парня", комментирует он. Президент США Джозеф Байден не признал присоединения новых территорий к России. Медведев обиделся, что Байден "вспомнил про нас". Он предложил найти хорошее место для американских консульств в новых субъектах РФ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Церемония подписания состоялась в Кремле. В Киеве в это время проходил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский подал заявку на членство Украины в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вечерней пресс-конференции отказал Украине: по его словам, для этого нужно решение 30 государств-членов НАТО. НАТО - не сторона конфликта на Украине, объяснил Столтенберг, но продолжит поставлять Киеву оружие. По словам Столтенберга, если Россия остановится, наступит мир. Если остановится Украина, она перестанет существовать как государство.
https://ukraina.ru/20220930/1039279171.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039279825_424:0:2096:1254_1920x0_80_0_0_018da5a6ab78fe64fd2035f326c1afcd.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, медведев, нато, столтенберг
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о вооруженном конфликте на Украине. В словах Столтенберга он нашел цинизм
В России отмечают включение в ее состав четырех новых регионов, а на Западе и в Киеве - тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Об этом 30 сентября в телеграм-канале пишет Дмитрий Медведев.
Президент Украины Владимир Медведев попросил рассмотреть заявку на членство в НАТО. Медведев назвал это просьбой ускорить начало третьей мировой войны. "Явно накрыло парня", комментирует он.
Президент США Джозеф Байден не признал присоединения новых территорий к России. Медведев обиделся, что Байден "вспомнил про нас". Он предложил найти хорошее место для американских консульств в новых субъектах РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство.
"Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - написал Медведев.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Церемония подписания состоялась в Кремле.
В Киеве в это время проходил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский подал заявку на членство Украины в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вечерней пресс-конференции отказал Украине: по его словам, для этого нужно решение 30 государств-членов НАТО.
НАТО - не сторона конфликта на Украине, объяснил Столтенберг, но продолжит поставлять Киеву оружие. По словам Столтенберга, если Россия остановится, наступит мир. Если остановится Украина, она перестанет существовать как государство.