Путин: Победа будет за нами - 30.09.2022 Украина.ру
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Путин: Победа будет за нами
Путин: Победа будет за нами - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Победа будет за нами
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади, посвященном включению в состав РФ четырех бывших регионов Украины
2022-09-30T20:08
2022-09-30T20:08
новости
владимир путин
победа
украина
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Владимир Путин пообещал делать все, чтобы поддержать "братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске". Россия будет восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать безопасность, возрождать экономику этих регионов. Владимир Путин предложил в знак поддержки героическим солдатам и офицерам, добровольцам и ополченцам послать сигнал, чтобы они его услышали за тысячи километров от Красной площади - троекратное "Ура!".
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Новости, Владимир Путин, победа, Украина

Путин: Победа будет за нами

20:08 30.09.2022
 
© скриншотВладимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
Владимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
© скриншот
Читать в
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади, посвященном включению в состав РФ четырех бывших регионов Украины
Владимир Путин пообещал делать все, чтобы поддержать "братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске". Россия будет восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать безопасность, возрождать экономику этих регионов.
"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде - сила, а, значит, победа. Победа будет за нами!", - сказал Путин.
Владимир Путин предложил в знак поддержки героическим солдатам и офицерам, добровольцам и ополченцам послать сигнал, чтобы они его услышали за тысячи километров от Красной площади - троекратное "Ура!".
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