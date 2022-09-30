https://ukraina.ru/20220930/1039279705.html
Путин: Победа будет за нами
Путин: Победа будет за нами - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Победа будет за нами
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади, посвященном включению в состав РФ четырех бывших регионов Украины
2022-09-30T20:08
2022-09-30T20:08
2022-09-30T20:08
новости
владимир путин
победа
украина
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Владимир Путин пообещал делать все, чтобы поддержать "братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске". Россия будет восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать безопасность, возрождать экономику этих регионов. Владимир Путин предложил в знак поддержки героическим солдатам и офицерам, добровольцам и ополченцам послать сигнал, чтобы они его услышали за тысячи километров от Красной площади - троекратное "Ура!".
https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, победа, украина
Новости, Владимир Путин, победа, Украина
Путин: Победа будет за нами
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади, посвященном включению в состав РФ четырех бывших регионов Украины
Владимир Путин пообещал делать все, чтобы поддержать "братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске". Россия будет восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать безопасность, возрождать экономику этих регионов.
"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде - сила, а, значит, победа. Победа будет за нами!", - сказал Путин.
Владимир Путин предложил в знак поддержки героическим солдатам и офицерам, добровольцам и ополченцам послать сигнал, чтобы они его услышали за тысячи километров от Красной площади - троекратное "Ура!".