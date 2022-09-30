https://ukraina.ru/20220930/1039279705.html

Путин: Победа будет за нами

Путин: Победа будет за нами - 30.09.2022 Украина.ру

Путин: Победа будет за нами

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади, посвященном включению в состав РФ четырех бывших регионов Украины

2022-09-30T20:08

2022-09-30T20:08

2022-09-30T20:08

новости

владимир путин

победа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039279587_8:0:1302:728_1920x0_80_0_0_fd7a0f02b064c6cf2aa3a9f595baef65.png

Владимир Путин пообещал делать все, чтобы поддержать "братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске". Россия будет восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать безопасность, возрождать экономику этих регионов. Владимир Путин предложил в знак поддержки героическим солдатам и офицерам, добровольцам и ополченцам послать сигнал, чтобы они его услышали за тысячи километров от Красной площади - троекратное "Ура!".

https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, победа, украина