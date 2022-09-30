Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне - 30.09.2022 Украина.ру
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Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне - 30.09.2022 Украина.ру
Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T18:51
2022-09-30T18:53
украина
россия
нато
сша
днр
референдум
война
спецоперация
ядерная война
интервью
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Что поменяется из-за присоединения 4 областей Украины к России и в связи с заявлением Украины на ускоренное вступление в НАТО в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.— Алексей Иванович, 4 области Украины приняли в состав РФ, что изменится? Будет военное положение или же удары по критической инфраструктуре Украины?— Конечно, ситуация изменится. Теперь у России есть формальное право применять все силы и средства для защиты своей территории. Так и будет, это очевидно. Эти территории навсегда в составе Российской Федерации, никаких отходов быть не может, других вариантов и откатов быть не может.— Я так понимаю, можно ждать большого наступления украинской армии, потому что они будут сопротивляться этому?— Они идут в наступление, бросают последние резервы, вот ситуация вокруг Лимана очень тяжелая. Она будет постепенно разряжаться, потому что на том участке узком здорово в пользу Украины соотношение сил, там десять к одному. Но на долго их не хватит, это утилизация последних.— Украина подала заявку на вступление в НАТО, будет выступление Столтенберга. Если ее примут, это начало ядерной или мировой войны? Или нет? Что будет?— На мой взгляд, ничего не измениться. Даже если формально они примут Украину в НАТО и начнётся процесс ратификации в других странах, это очень болезненный процесс, он будет растянут. Это не факт, что это будет сделано.Мне кажется, здесь больше политических деклараций, чем реального дела. А с точки зрения реального военно-технической значение нулевое.Они примут заявление, начнется процесс вступления, но ратифицировать это должны все парламенты стран, входящих в НАТО.— Сколько это займет времени?— Я не знаю, это может быть день, два, три, может растянутся на месяц. Я, например, сомневаюсь, что Венгрия или Словакия, Чехия, быстро поддержат, как бы на них США не давили.Даже если это произойдет, это ничего не изменит. Украина и так не формально, а фактически является членом НАТО. Это никак не добавит ни сил, ни мужества, ни ресурсов.— Просто может же быть, что войска НАТО уже тогда открыто войдут на территорию Украины… Польша, например.— Ну как войдет, так и выйдет. Её уничтожат.
https://ukraina.ru/20220930/1039273412.html
https://ukraina.ru/20220930/1039274328.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, нато, сша, днр, референдум, война, спецоперация, ядерная война, интервью
Украина, Россия, НАТО, США, ДНР, референдум, война, Спецоперация, ядерная война, Интервью

Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне

18:51 30.09.2022 (обновлено: 18:53 30.09.2022)
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : oborona.ru
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Александр Светлов
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Что поменяется из-за присоединения 4 областей Украины к России и в связи с заявлением Украины на ускоренное вступление в НАТО в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.
— Алексей Иванович, 4 области Украины приняли в состав РФ, что изменится? Будет военное положение или же удары по критической инфраструктуре Украины?
— Конечно, ситуация изменится. Теперь у России есть формальное право применять все силы и средства для защиты своей территории. Так и будет, это очевидно. Эти территории навсегда в составе Российской Федерации, никаких отходов быть не может, других вариантов и откатов быть не может.
— Я так понимаю, можно ждать большого наступления украинской армии, потому что они будут сопротивляться этому?
— Они идут в наступление, бросают последние резервы, вот ситуация вокруг Лимана очень тяжелая. Она будет постепенно разряжаться, потому что на том участке узком здорово в пользу Украины соотношение сил, там десять к одному. Но на долго их не хватит, это утилизация последних.
Владимир Евсеев интервью
17:38
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— Украина подала заявку на вступление в НАТО, будет выступление Столтенберга. Если ее примут, это начало ядерной или мировой войны? Или нет? Что будет?
— На мой взгляд, ничего не измениться. Даже если формально они примут Украину в НАТО и начнётся процесс ратификации в других странах, это очень болезненный процесс, он будет растянут. Это не факт, что это будет сделано.
Мне кажется, здесь больше политических деклараций, чем реального дела. А с точки зрения реального военно-технической значение нулевое.
Они примут заявление, начнется процесс вступления, но ратифицировать это должны все парламенты стран, входящих в НАТО.
— Сколько это займет времени?
— Я не знаю, это может быть день, два, три, может растянутся на месяц. Я, например, сомневаюсь, что Венгрия или Словакия, Чехия, быстро поддержат, как бы на них США не давили.
Даже если это произойдет, это ничего не изменит. Украина и так не формально, а фактически является членом НАТО. Это никак не добавит ни сил, ни мужества, ни ресурсов.
— Просто может же быть, что войска НАТО уже тогда открыто войдут на территорию Украины… Польша, например.
— Ну как войдет, так и выйдет. Её уничтожат.
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УкраинаРоссияНАТОСШАДНРреферендумвойнаСпецоперацияядерная войнаИнтервью
 
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