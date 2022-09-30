https://ukraina.ru/20220930/1039252170.html

Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман

Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман - 30.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман

Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-30T13:11

2022-09-30T13:11

2022-09-30T13:11

красный лиман

лнр

россия

всу

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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Сейчас России надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует, считает эксперт.Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

красный лиман, лнр, россия, всу