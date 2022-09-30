https://ukraina.ru/20220930/1039252170.html
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман - 30.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-30T13:11
2022-09-30T13:11
2022-09-30T13:11
красный лиман
лнр
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_0:47:898:552_1920x0_80_0_0_f1906833f620c4fb31bd8a58ff2e3da2.jpg.webp
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Сейчас России надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует, считает эксперт.Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_50:0:849:599_1920x0_80_0_0_ec1dab8c2ce51d18dff09c09f3a517c8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
красный лиман, лнр, россия, всу
Красный Лиман, ЛНР, Россия, ВСУ
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
Сейчас России надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует, считает эксперт.
"Мы должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта", - указал Кнутов.
Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.