Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман - 30.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман - 30.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-30T13:11
2022-09-30T13:11
красный лиман
лнр
россия
всу
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Сейчас России надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует, считает эксперт.Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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красный лиман, лнр, россия, всу
Красный Лиман, ЛНР, Россия, ВСУ

Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман

13:11 30.09.2022
 
Красный Лиман
Красный Лиман
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Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
Сейчас России надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует, считает эксперт.
"Мы должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта", - указал Кнутов.
Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Красный ЛиманЛНРРоссияВСУ
 
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13:03Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
12:55Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
12:48"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
12:46Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
12:33"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
12:27Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
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12:18ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
12:15Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане
12:15Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
12:14Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
12:11Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы
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