Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия - 30.09.2022 Украина.ру
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Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия
Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия - 30.09.2022 Украина.ру
Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия
Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T12:18
2022-09-30T13:22
интервью
россия
всу
красный лиман
северск
артемовск
херсон
рсзо
артиллерия
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Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий КнутовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки, Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.— Юрий Альбертович, учитывая эти сведения, какая задача минимум стоит сейчас перед нами?— Мы должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта. Нужно попытаться подтянуть туда резервы, чтобы сохранить и город, и возможность доставки боеприпасов. Это сделать сложно, учитывая, что ВСУ пытаются любой ценой взять Красный Лиман, чтобы показать, что они в состоянии вернуть территории, которые скоро станут частью России. Это больше политическая акция, чем военная. Мы должны держаться, но это задача, которая должна быть выполнена, несмотря на потери. Мы должны исходить из военной целесообразности. А военная целесообразность может свестись к тому, что, возможно, нам придется оставить Красный Лиман. Этого не хотелось бы, потому что открывается дорога на Северодонецк и Лисичанск.— А если нам придется эвакуировать войска, что для этого нужно сделать?— У нас есть для этого возможность. Одни части будут держать фронт, другие части будут постепенно отходить в тыл на восток. Другого варианта нет. Но, повторюсь, желательно было бы сохранить Красный Лиман, потому что он важен и с военной, и с политической точки зрения.— В районе Попасной и Золотого — Горского у нас оборудованы мощные позиции дальнобойной артиллерии. Что мешает ей поразить противника в Красном Лимане?— Понимаете, сейчас у нас есть сложности с применением артиллерии и РСЗО, потому что еще не спала «зеленка», где противник может прятаться. Беспилотники не всегда могут обнаружить места сосредоточения.В этой связи важна частичная мобилизация. В соответствии с ней люди должны за полтора месяца пройти обучение и как к раз к концу ноября прибыть на фронт, когда сойдет «зеленка» и появится возможность для наступательных действий. Мы будем использовать наше превосходство в артиллерии, авиации и бронетехники. Это серьезный фактор.Пока нам гораздо важнее попытаться удержать позиции. Дальнобойную артиллерию и высокоточное оружие нужно применять, чтобы сдержать продвижение противника. У нас пока нет возможности сделать это другими силами и средствами.— Вопрос в том, есть ли у нас время до ноября-декабря…— Мы же не отказываемся от наступательных действий. Да, в Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация тяжелая. Но на линии Северск — Соледар — Артемовск есть постепенное продвижение наших войск. Артемовск мы берем с востока, севера и юга, потихонечку устанавливаем контроль над промзоной, выходим в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города.В Соледаре тоже промзона под нашим контролем. Идут бои за жилую зону. В Северске похожая ситуация, но там больше надо говорить о боях за господствующие высоты.На Донецком направлении мы владеем инициативой. Пусть она не такая яркая, но достаточно устойчивая и стабильная. В Угледаре все наоборот. Там собрано до трех бригад ВСУ, чтобы попытаться прорваться на Волноваху и перерезать дорогу Донецк — Мариуполь. Но мы там достаточно устойчиво держимся и никаких успехов у противника нет.Что касается Запорожской АЭС, то Зеленский поставил задачу захватить эту территорию. Поэтому там собрано большое количество плавающих бронетранспортеров, которые тренируются высадить десант на Каховском водохранилище для захвата плацдарма. Такие попытки мы отбивали. Мы уничтожали баржи и десантные катера. С этой задачей мы и сейчас справимся успешно.На херсонском направлении противник просто отводит войска, понеся большие потери - четыре тысячи человек. Потому что операция завершилась безуспешно. Если противник будет ее продолжать, потери будут еще больше.Все зависит от стратегической ситуации на фронте, от местности и возможности доставки резервов. На севере и северо-востоке у нас есть определенные сложности. Но я думаю, что мы сможем пойти по пути наращивания нашей группировки. Особенно, если части, которые находятся в тылу, использовать в качестве резерва и подтянуть на наиболее опасные участки фронта. Мобилизованных резервистов мы сможем использовать в качестве тыловых частей.Это даст возможность долго держать фронт, чтобы потом перейти в наступление на наиболее уязвимых для противника участках. Тем более, американские и немецкие эксперты признают, что харьковская коса, которую недавно взяли под контроль ВСУ, крайне опасна для противника с точки зрения стратегической дислокации. Если у нас будет достаточно сил, мы нанесем там поражение украинским войскам, сравнимое с иловайским и дебальцевскими котлами.- Насколько текущая ситуация в Красном Лимане помешает нашему продвижению Северск-Артемовск? Или это вещь в себе?- Эти участки фронта не зависят друг от друга. Но если захватят Красный Лиман, противник вряд ли остановиться. Он будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и мы не сможем перебросить резервы под Донецк. Сейчас нам надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует. Она имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
https://ukraina.ru/20220927/1039114560.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, всу, красный лиман, северск, артемовск, херсон, рсзо, артиллерия
Интервью, Россия, ВСУ, Красный Лиман, Северск, Артемовск, Херсон, РСЗО, артиллерия

Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия

12:18 30.09.2022 (обновлено: 13:22 30.09.2022)
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Угроза взятия ВСУ Красного Лимана имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки, Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
— Юрий Альбертович, учитывая эти сведения, какая задача минимум стоит сейчас перед нами?
— Мы должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта.
Нужно попытаться подтянуть туда резервы, чтобы сохранить и город, и возможность доставки боеприпасов. Это сделать сложно, учитывая, что ВСУ пытаются любой ценой взять Красный Лиман, чтобы показать, что они в состоянии вернуть территории, которые скоро станут частью России.
Это больше политическая акция, чем военная. Мы должны держаться, но это задача, которая должна быть выполнена, несмотря на потери. Мы должны исходить из военной целесообразности. А военная целесообразность может свестись к тому, что, возможно, нам придется оставить Красный Лиман.
Этого не хотелось бы, потому что открывается дорога на Северодонецк и Лисичанск.
— А если нам придется эвакуировать войска, что для этого нужно сделать?
— У нас есть для этого возможность. Одни части будут держать фронт, другие части будут постепенно отходить в тыл на восток. Другого варианта нет. Но, повторюсь, желательно было бы сохранить Красный Лиман, потому что он важен и с военной, и с политической точки зрения.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
— В районе Попасной и Золотого — Горского у нас оборудованы мощные позиции дальнобойной артиллерии. Что мешает ей поразить противника в Красном Лимане?
— Понимаете, сейчас у нас есть сложности с применением артиллерии и РСЗО, потому что еще не спала «зеленка», где противник может прятаться. Беспилотники не всегда могут обнаружить места сосредоточения.
В этой связи важна частичная мобилизация. В соответствии с ней люди должны за полтора месяца пройти обучение и как к раз к концу ноября прибыть на фронт, когда сойдет «зеленка» и появится возможность для наступательных действий. Мы будем использовать наше превосходство в артиллерии, авиации и бронетехники. Это серьезный фактор.
Пока нам гораздо важнее попытаться удержать позиции. Дальнобойную артиллерию и высокоточное оружие нужно применять, чтобы сдержать продвижение противника. У нас пока нет возможности сделать это другими силами и средствами.
— Вопрос в том, есть ли у нас время до ноября-декабря…
— Мы же не отказываемся от наступательных действий. Да, в Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация тяжелая. Но на линии Северск — Соледар — Артемовск есть постепенное продвижение наших войск. Артемовск мы берем с востока, севера и юга, потихонечку устанавливаем контроль над промзоной, выходим в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города.
В Соледаре тоже промзона под нашим контролем. Идут бои за жилую зону. В Северске похожая ситуация, но там больше надо говорить о боях за господствующие высоты.
На Донецком направлении мы владеем инициативой. Пусть она не такая яркая, но достаточно устойчивая и стабильная. В Угледаре все наоборот. Там собрано до трех бригад ВСУ, чтобы попытаться прорваться на Волноваху и перерезать дорогу Донецк — Мариуполь. Но мы там достаточно устойчиво держимся и никаких успехов у противника нет.
Что касается Запорожской АЭС, то Зеленский поставил задачу захватить эту территорию. Поэтому там собрано большое количество плавающих бронетранспортеров, которые тренируются высадить десант на Каховском водохранилище для захвата плацдарма. Такие попытки мы отбивали. Мы уничтожали баржи и десантные катера. С этой задачей мы и сейчас справимся успешно.
На херсонском направлении противник просто отводит войска, понеся большие потери - четыре тысячи человек. Потому что операция завершилась безуспешно. Если противник будет ее продолжать, потери будут еще больше.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:02
Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Все зависит от стратегической ситуации на фронте, от местности и возможности доставки резервов. На севере и северо-востоке у нас есть определенные сложности.
Но я думаю, что мы сможем пойти по пути наращивания нашей группировки. Особенно, если части, которые находятся в тылу, использовать в качестве резерва и подтянуть на наиболее опасные участки фронта. Мобилизованных резервистов мы сможем использовать в качестве тыловых частей.
Это даст возможность долго держать фронт, чтобы потом перейти в наступление на наиболее уязвимых для противника участках. Тем более, американские и немецкие эксперты признают, что харьковская коса, которую недавно взяли под контроль ВСУ, крайне опасна для противника с точки зрения стратегической дислокации.
Если у нас будет достаточно сил, мы нанесем там поражение украинским войскам, сравнимое с иловайским и дебальцевскими котлами.
- Насколько текущая ситуация в Красном Лимане помешает нашему продвижению Северск-Артемовск? Или это вещь в себе?
- Эти участки фронта не зависят друг от друга. Но если захватят Красный Лиман, противник вряд ли остановиться. Он будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и мы не сможем перебросить резервы под Донецк.
Сейчас нам надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует. Она имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб.
 
ИнтервьюРоссияВСУКрасный ЛиманСеверскАртемовскХерсонРСЗОартиллерия
 
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12:46Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
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12:24Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
12:18Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия
12:18ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
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