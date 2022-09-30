Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ - 30.09.2022 Украина.ру
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Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ - 30.09.2022 Украина.ру
Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово находится под обстрелом. Об этом сообщил 30 сентября глава ДНР Денис Пушилин
2022-09-30T12:14
2022-09-30T12:14
новости
денис пушилин
красный лиман
кольцо
всу
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Вооруженные силы Украины пытаются омрачить историческое событие - подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины, пишет в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - заявил Пушилин. Красный Лиман взят украинскими войсками в полукольцо. Дорога от Сватово под контролем союзных сил, но находится под обстрелом, сообщил Пушилин.
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новости, денис пушилин, красный лиман, кольцо, всу
Новости, Денис Пушилин, Красный Лиман, кольцо, ВСУ

Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ

12:14 30.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово находится под обстрелом. Об этом сообщил 30 сентября глава ДНР Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины пытаются омрачить историческое событие - подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины, пишет в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - заявил Пушилин.
Красный Лиман взят украинскими войсками в полукольцо. Дорога от Сватово под контролем союзных сил, но находится под обстрелом, сообщил Пушилин.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 17:25
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный ЛиманУкраинская армия не оставляет попытки контрнаступления на Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 сентября в эфире "России 24"
 
НовостиДенис ПушилинКрасный ЛиманкольцоВСУ
 
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