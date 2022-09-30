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Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ

Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ - 30.09.2022 Украина.ру

Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ

Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово находится под обстрелом. Об этом сообщил 30 сентября глава ДНР Денис Пушилин

2022-09-30T12:14

2022-09-30T12:14

2022-09-30T12:14

новости

денис пушилин

красный лиман

кольцо

всу

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Вооруженные силы Украины пытаются омрачить историческое событие - подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины, пишет в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - заявил Пушилин. Красный Лиман взят украинскими войсками в полукольцо. Дорога от Сватово под контролем союзных сил, но находится под обстрелом, сообщил Пушилин.

https://ukraina.ru/20220912/1038661339.html

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2022

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новости, денис пушилин, красный лиман, кольцо, всу