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Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ - 30.09.2022 Украина.ру
Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово находится под обстрелом. Об этом сообщил 30 сентября глава ДНР Денис Пушилин
2022-09-30T12:14
2022-09-30T12:14
2022-09-30T12:14
новости
денис пушилин
красный лиман
кольцо
всу
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Вооруженные силы Украины пытаются омрачить историческое событие - подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины, пишет в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - заявил Пушилин. Красный Лиман взят украинскими войсками в полукольцо. Дорога от Сватово под контролем союзных сил, но находится под обстрелом, сообщил Пушилин.
https://ukraina.ru/20220912/1038661339.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, красный лиман, кольцо, всу
Новости, Денис Пушилин, Красный Лиман, кольцо, ВСУ
Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово находится под обстрелом. Об этом сообщил 30 сентября глава ДНР Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины пытаются омрачить историческое событие - подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины, пишет в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - заявил Пушилин.
Красный Лиман взят украинскими войсками в полукольцо. Дорога от Сватово под контролем союзных сил, но находится под обстрелом, сообщил Пушилин.