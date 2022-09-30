https://ukraina.ru/20220930/1039246958.html

Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане

Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру

Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане

Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T12:15

2022-09-30T12:15

2022-09-30T13:05

мнения

красный лиман

спецоперация

украина

вс рф

всу

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Российская армия и части ДНР ведут ожесточённые бои за Лиман. Город почти полностью окружен, оставшиеся свободными дороги не только простреливаются артиллерией, но находятся в зоне досягаемости ДРГ противника. Тем не менее гарнизон не отступает.Думаю, что теперь смысл отступления из Балаклеи, Изюма и с севера Харьковской области за Оскол станет очевиден даже для тех, кто именовал его позорным бегством.Писал, но не лишним будет повторить, что отступив ВС РФ сократили линию фронта примерно в три раза, увеличив плотность боевых порядков, до этого предельно разреженных. За счёт этого найдены силы и для упорной обороны Лимана.Теперь представим себе, что командование решило бы любой ценой удерживать Изюм и Балаклею. К настоящему моменту все имевшиеся у него скудные резервы, всё, что могли бы дополнительно собрать для этого направления, были бы брошены в бой и изрядно потрёпаны, тылы были бы обнажены, а гарнизон того же Лимана предельно сокращён (ведь всё, что только можно бросалось бы на удержание Балаклеи и Изюма). Вот в этот-то момент украинцы и ударили бы по Лиману (в тыл всей харьковской группировке). И сопротивляться было бы физически некому. Прорвав фронт, ВСУ получили бы возможность наступать на Сватово и Старобельск, вынуждая харьковскую группировку предельно быстро, под постоянным давлением противника (а значит, теряя людей и технику) отступать в сторону границы с Россией по второстепенным дорогам.Между харьковской группировкой и корпусами ЛНР и ДНР образовался бы разрыв. Отступление харьковской группировки в Россию открыло бы глубокий правый фланг ЛНР для охвата ВСУ. В случае удачи они могли бы начать сворачивать российский фронт от Лисичанска на Юг и неизвестно сколько сил понадобилось бы, чтобы выправить ситуацию. Возможно сейчас бы речь шла о мобилизации не 300 тысяч, а миллиона, и резервистов бросали бы в бой с колёс, лишь бы остановить разворачивающуюся катастрофу.Сейчас же мы имеем локальный кризис в районе Лимана, который как магнит притягивает к себе все резервы ВСУ. Украина уже практически прекратила наступательную активность на стратегически важном херсонском направлении, так и не было сделано серьёзных попыток прорыва под Запорожьем и Угледаром.Гитлер осенью 1942 года бросал все резервы под Сталинград, сосредоточив на узком фронте в городе и его ближайших пригородах всю Шестую полевую армию и наиболее боеспособные (немецкие подвижные) части Четвёртой танковой армии, что в итоге привело немцев к катастрофе. Зеленский осенью 2022 года бросает все свои резервы под Лиман.Потеря города и сейчас будет для России тяжёлым поражением, откроет перед ВСУ возможность дальнейшего продвижения и переноса боевых действий на территорию ЛНР, но это уже не будет той катастрофой, которая могла бы случиться, если ВС РФ были пойманы ударом по Лиману в районах Балаклеи и Изюма.По тому, что Украина вынуждена сконцентрироваться на одной локальной наступательной операции, понятно, что подготовленные за лето резервы ВСУ близки к исчерпанию. На стратегическом херсонском направлении никаких успехов Киеву достичь не удалось. На территориях, занятых в ходе отступления ВС РФ из-под Харькова, ВСУ не закрепились, не создали эшелонированную оборону. Они продолжают действовать в наступательной группировке. В случае ввода в бой Россией значительных резервов и резкого изменения обстановки, украинской армии будет трудно перейти к организованной обороне, и вчерашние победы могут обернуться катастрофой, сродни сталинградской катастрофе вермахта.Мы, конечно, не можем гарантировать, что вся харьковская группировка будет разбита вдребезги. Конечный результат будет зависеть и от соотношения сил, и от искусства командующих, но то, что она понесёт большие потери и потеряет инициативу не вызывает сомнений.Ещё важнее, что, пытаясь достичь успеха в районе Лимана, Зеленский заставил Залужного оттянуть наиболее боеспособные части с Юга. Между тем Херсонский плацдарм позволяет сосредоточить на правом берегу Днепра большие силы и нанести мощные удары в начале по Николаеву (с целью взятия этого города и блокирования Одессы) для обеспечения глубокого левого фланга группировки, наступающей на Север. Следующие удары (сразу после взятия Николаева) могут быть нанесены в направлениях на Вознесенск и Кривой Рог. Взятие первого откроет дорогу на Умань и окончательно отрежет Одессу от Киева и Западной Украины. Взятие второго позволит отрезать Запорожье и Днепропетровск с правого берега, предельно осложнив логистику донбасской группировки. Если же удастся разбить ещё и харьковскую группировку ВСУ, то весь сектор украинского фронта от Славянска, до Запорожья окажется в оперативном окружении, отрезанным от баз снабжения.Теоретически, в ходе осенне-зимнего наступления 2022−2023 годов Россия может сделать то, что не удалось совершить в феврале-марте 2022 года: разрезать единый фронт ВСУ на несколько изолированных друг от друга группировок, разрушить управление войсками и морально сломать ВСУ, заставив их если и не полностью прекратить, то предельно ослабить сопротивление, и получить возможность уничтожения украинской армии по частям. Конечно, гарантии оглушительной победы нет. Враг будет сопротивляться, пытаться опровергнуть российские операции и сохранить линию фронта более-менее стабильной.Но даже не полный разгром, а всего лишь серьёзное поражение украинской армии, с освобождением ещё пары-тройки областей, не только серьёзно подорвёт боевой дух ВСУ, но и резко уменьшит доступный Киеву мобилизационный потенциал, а также лишит Украину последних производственных мощностей и выхода к морю. То есть, даже если украинские войска смогут временно стабилизировать фронт на каком-то рубеже, сомнения в окончательном исходе войны должны будут исчезнуть у самых отъявленных киевских оптимистов. Немцы и в 1943-м, и в 1944-м, и даже в 1945 году останавливали советские наступления и даже пытались наносить контрудары, но даже гитлеровские генералы отдавали себе отчёт в том, что война Германией уже проиграна и капитуляция — дело времени, а не принципа.На то, что командование и политическое руководство полностью контролирует ситуацию, указывает тот факт, что за всё время Харьковской оборонительной операции, завершающим этапом которой является битва за Лиман, наступление «вагнеровцев» на Бахмут и Соледар хоть и развивалось непросто, ни на минуту не прекращалось. Если бы командование не было уверенно в своих силах, проще всего было прекратить наступление и перебросить высвободившиеся войска под Лиман. Но ни с центрального, ни с южного участка фронта войска на Север, несмотря на локальный кризис, не перебрасываются. ВСУ дают возможность поглубже увязнуть в битве за Лиман, втянуть туда побольше подготовленных мотивированных частей. Чем больше их удастся обескровить сейчас, тем проще будет потом наступать.Независимо от того, удастся ли удержать Лиман, подвиг его гарнизона уже вошёл в историю. Уверен, что будущие поколения будут именно от него отсчитывать коренной перелом в ходе СВО на Украине, как мы отсчитываем коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны со Сталинградской битвы.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220929/1039232114.html

https://ukraina.ru/20220912/1038661339.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_346:0:900:554_100x100_80_0_0_444ee2834782c98c58aeab2a15727093.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_346:0:900:554_100x100_80_0_0_444ee2834782c98c58aeab2a15727093.jpg

мнения, красный лиман, спецоперация, украина, вс рф, всу