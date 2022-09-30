Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру
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Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане
Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру
Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане
Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T12:15
2022-09-30T13:05
мнения
красный лиман
спецоперация
украина
вс рф
всу
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Российская армия и части ДНР ведут ожесточённые бои за Лиман. Город почти полностью окружен, оставшиеся свободными дороги не только простреливаются артиллерией, но находятся в зоне досягаемости ДРГ противника. Тем не менее гарнизон не отступает.Думаю, что теперь смысл отступления из Балаклеи, Изюма и с севера Харьковской области за Оскол станет очевиден даже для тех, кто именовал его позорным бегством.Писал, но не лишним будет повторить, что отступив ВС РФ сократили линию фронта примерно в три раза, увеличив плотность боевых порядков, до этого предельно разреженных. За счёт этого найдены силы и для упорной обороны Лимана.Теперь представим себе, что командование решило бы любой ценой удерживать Изюм и Балаклею. К настоящему моменту все имевшиеся у него скудные резервы, всё, что могли бы дополнительно собрать для этого направления, были бы брошены в бой и изрядно потрёпаны, тылы были бы обнажены, а гарнизон того же Лимана предельно сокращён (ведь всё, что только можно бросалось бы на удержание Балаклеи и Изюма). Вот в этот-то момент украинцы и ударили бы по Лиману (в тыл всей харьковской группировке). И сопротивляться было бы физически некому. Прорвав фронт, ВСУ получили бы возможность наступать на Сватово и Старобельск, вынуждая харьковскую группировку предельно быстро, под постоянным давлением противника (а значит, теряя людей и технику) отступать в сторону границы с Россией по второстепенным дорогам.Между харьковской группировкой и корпусами ЛНР и ДНР образовался бы разрыв. Отступление харьковской группировки в Россию открыло бы глубокий правый фланг ЛНР для охвата ВСУ. В случае удачи они могли бы начать сворачивать российский фронт от Лисичанска на Юг и неизвестно сколько сил понадобилось бы, чтобы выправить ситуацию. Возможно сейчас бы речь шла о мобилизации не 300 тысяч, а миллиона, и резервистов бросали бы в бой с колёс, лишь бы остановить разворачивающуюся катастрофу.Сейчас же мы имеем локальный кризис в районе Лимана, который как магнит притягивает к себе все резервы ВСУ. Украина уже практически прекратила наступательную активность на стратегически важном херсонском направлении, так и не было сделано серьёзных попыток прорыва под Запорожьем и Угледаром.Гитлер осенью 1942 года бросал все резервы под Сталинград, сосредоточив на узком фронте в городе и его ближайших пригородах всю Шестую полевую армию и наиболее боеспособные (немецкие подвижные) части Четвёртой танковой армии, что в итоге привело немцев к катастрофе. Зеленский осенью 2022 года бросает все свои резервы под Лиман.Потеря города и сейчас будет для России тяжёлым поражением, откроет перед ВСУ возможность дальнейшего продвижения и переноса боевых действий на территорию ЛНР, но это уже не будет той катастрофой, которая могла бы случиться, если ВС РФ были пойманы ударом по Лиману в районах Балаклеи и Изюма.По тому, что Украина вынуждена сконцентрироваться на одной локальной наступательной операции, понятно, что подготовленные за лето резервы ВСУ близки к исчерпанию. На стратегическом херсонском направлении никаких успехов Киеву достичь не удалось. На территориях, занятых в ходе отступления ВС РФ из-под Харькова, ВСУ не закрепились, не создали эшелонированную оборону. Они продолжают действовать в наступательной группировке. В случае ввода в бой Россией значительных резервов и резкого изменения обстановки, украинской армии будет трудно перейти к организованной обороне, и вчерашние победы могут обернуться катастрофой, сродни сталинградской катастрофе вермахта.Мы, конечно, не можем гарантировать, что вся харьковская группировка будет разбита вдребезги. Конечный результат будет зависеть и от соотношения сил, и от искусства командующих, но то, что она понесёт большие потери и потеряет инициативу не вызывает сомнений.Ещё важнее, что, пытаясь достичь успеха в районе Лимана, Зеленский заставил Залужного оттянуть наиболее боеспособные части с Юга. Между тем Херсонский плацдарм позволяет сосредоточить на правом берегу Днепра большие силы и нанести мощные удары в начале по Николаеву (с целью взятия этого города и блокирования Одессы) для обеспечения глубокого левого фланга группировки, наступающей на Север. Следующие удары (сразу после взятия Николаева) могут быть нанесены в направлениях на Вознесенск и Кривой Рог. Взятие первого откроет дорогу на Умань и окончательно отрежет Одессу от Киева и Западной Украины. Взятие второго позволит отрезать Запорожье и Днепропетровск с правого берега, предельно осложнив логистику донбасской группировки. Если же удастся разбить ещё и харьковскую группировку ВСУ, то весь сектор украинского фронта от Славянска, до Запорожья окажется в оперативном окружении, отрезанным от баз снабжения.Теоретически, в ходе осенне-зимнего наступления 2022−2023 годов Россия может сделать то, что не удалось совершить в феврале-марте 2022 года: разрезать единый фронт ВСУ на несколько изолированных друг от друга группировок, разрушить управление войсками и морально сломать ВСУ, заставив их если и не полностью прекратить, то предельно ослабить сопротивление, и получить возможность уничтожения украинской армии по частям. Конечно, гарантии оглушительной победы нет. Враг будет сопротивляться, пытаться опровергнуть российские операции и сохранить линию фронта более-менее стабильной.Но даже не полный разгром, а всего лишь серьёзное поражение украинской армии, с освобождением ещё пары-тройки областей, не только серьёзно подорвёт боевой дух ВСУ, но и резко уменьшит доступный Киеву мобилизационный потенциал, а также лишит Украину последних производственных мощностей и выхода к морю. То есть, даже если украинские войска смогут временно стабилизировать фронт на каком-то рубеже, сомнения в окончательном исходе войны должны будут исчезнуть у самых отъявленных киевских оптимистов. Немцы и в 1943-м, и в 1944-м, и даже в 1945 году останавливали советские наступления и даже пытались наносить контрудары, но даже гитлеровские генералы отдавали себе отчёт в том, что война Германией уже проиграна и капитуляция — дело времени, а не принципа.На то, что командование и политическое руководство полностью контролирует ситуацию, указывает тот факт, что за всё время Харьковской оборонительной операции, завершающим этапом которой является битва за Лиман, наступление «вагнеровцев» на Бахмут и Соледар хоть и развивалось непросто, ни на минуту не прекращалось. Если бы командование не было уверенно в своих силах, проще всего было прекратить наступление и перебросить высвободившиеся войска под Лиман. Но ни с центрального, ни с южного участка фронта войска на Север, несмотря на локальный кризис, не перебрасываются. ВСУ дают возможность поглубже увязнуть в битве за Лиман, втянуть туда побольше подготовленных мотивированных частей. Чем больше их удастся обескровить сейчас, тем проще будет потом наступать.Независимо от того, удастся ли удержать Лиман, подвиг его гарнизона уже вошёл в историю. Уверен, что будущие поколения будут именно от него отсчитывать коренной перелом в ходе СВО на Украине, как мы отсчитываем коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны со Сталинградской битвы.
https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html
https://ukraina.ru/20220929/1039232114.html
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Ростислав Ищенко
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мнения, красный лиман, спецоперация, украина, вс рф, всу
Мнения, Красный Лиман, Спецоперация, Украина, ВС РФ, ВСУ

Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане

12:15 30.09.2022 (обновлено: 13:05 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКазачьи подразделения в районе Красного Лимана в ДНР
Казачьи подразделения в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
Все материалы
Российская армия и части ДНР ведут ожесточённые бои за Лиман. Город почти полностью окружен, оставшиеся свободными дороги не только простреливаются артиллерией, но находятся в зоне досягаемости ДРГ противника. Тем не менее гарнизон не отступает.
Думаю, что теперь смысл отступления из Балаклеи, Изюма и с севера Харьковской области за Оскол станет очевиден даже для тех, кто именовал его позорным бегством.
Писал, но не лишним будет повторить, что отступив ВС РФ сократили линию фронта примерно в три раза, увеличив плотность боевых порядков, до этого предельно разреженных. За счёт этого найдены силы и для упорной обороны Лимана.
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 14:18
Ростислав Ищенко: кто онОдин из главных экспертов МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений. Звезда авторской передачи «Ищенко о главном» на YouTube-канале издания Украина.ру
Теперь представим себе, что командование решило бы любой ценой удерживать Изюм и Балаклею. К настоящему моменту все имевшиеся у него скудные резервы, всё, что могли бы дополнительно собрать для этого направления, были бы брошены в бой и изрядно потрёпаны, тылы были бы обнажены, а гарнизон того же Лимана предельно сокращён (ведь всё, что только можно бросалось бы на удержание Балаклеи и Изюма).
Вот в этот-то момент украинцы и ударили бы по Лиману (в тыл всей харьковской группировке). И сопротивляться было бы физически некому. Прорвав фронт, ВСУ получили бы возможность наступать на Сватово и Старобельск, вынуждая харьковскую группировку предельно быстро, под постоянным давлением противника (а значит, теряя людей и технику) отступать в сторону границы с Россией по второстепенным дорогам.
Между харьковской группировкой и корпусами ЛНР и ДНР образовался бы разрыв. Отступление харьковской группировки в Россию открыло бы глубокий правый фланг ЛНР для охвата ВСУ. В случае удачи они могли бы начать сворачивать российский фронт от Лисичанска на Юг и неизвестно сколько сил понадобилось бы, чтобы выправить ситуацию. Возможно сейчас бы речь шла о мобилизации не 300 тысяч, а миллиона, и резервистов бросали бы в бой с колёс, лишь бы остановить разворачивающуюся катастрофу.
Сейчас же мы имеем локальный кризис в районе Лимана, который как магнит притягивает к себе все резервы ВСУ. Украина уже практически прекратила наступательную активность на стратегически важном херсонском направлении, так и не было сделано серьёзных попыток прорыва под Запорожьем и Угледаром.
Гитлер осенью 1942 года бросал все резервы под Сталинград, сосредоточив на узком фронте в городе и его ближайших пригородах всю Шестую полевую армию и наиболее боеспособные (немецкие подвижные) части Четвёртой танковой армии, что в итоге привело немцев к катастрофе. Зеленский осенью 2022 года бросает все свои резервы под Лиман.
Потеря города и сейчас будет для России тяжёлым поражением, откроет перед ВСУ возможность дальнейшего продвижения и переноса боевых действий на территорию ЛНР, но это уже не будет той катастрофой, которая могла бы случиться, если ВС РФ были пойманы ударом по Лиману в районах Балаклеи и Изюма.
По тому, что Украина вынуждена сконцентрироваться на одной локальной наступательной операции, понятно, что подготовленные за лето резервы ВСУ близки к исчерпанию. На стратегическом херсонском направлении никаких успехов Киеву достичь не удалось. На территориях, занятых в ходе отступления ВС РФ из-под Харькова, ВСУ не закрепились, не создали эшелонированную оборону. Они продолжают действовать в наступательной группировке. В случае ввода в бой Россией значительных резервов и резкого изменения обстановки, украинской армии будет трудно перейти к организованной обороне, и вчерашние победы могут обернуться катастрофой, сродни сталинградской катастрофе вермахта.
Вчера, 18:40
"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держитсяКрасный Лиман. Город на линии фронта. Чего боятся и как живут местные жители? Насколько оправданы их страхи? Смотрите подробности в эксклюзивном репортаже корреспондента Украина.ру Филиппа Прокудина.
Мы, конечно, не можем гарантировать, что вся харьковская группировка будет разбита вдребезги. Конечный результат будет зависеть и от соотношения сил, и от искусства командующих, но то, что она понесёт большие потери и потеряет инициативу не вызывает сомнений.
Ещё важнее, что, пытаясь достичь успеха в районе Лимана, Зеленский заставил Залужного оттянуть наиболее боеспособные части с Юга. Между тем Херсонский плацдарм позволяет сосредоточить на правом берегу Днепра большие силы и нанести мощные удары в начале по Николаеву (с целью взятия этого города и блокирования Одессы) для обеспечения глубокого левого фланга группировки, наступающей на Север. Следующие удары (сразу после взятия Николаева) могут быть нанесены в направлениях на Вознесенск и Кривой Рог. Взятие первого откроет дорогу на Умань и окончательно отрежет Одессу от Киева и Западной Украины. Взятие второго позволит отрезать Запорожье и Днепропетровск с правого берега, предельно осложнив логистику донбасской группировки. Если же удастся разбить ещё и харьковскую группировку ВСУ, то весь сектор украинского фронта от Славянска, до Запорожья окажется в оперативном окружении, отрезанным от баз снабжения.
Теоретически, в ходе осенне-зимнего наступления 2022−2023 годов Россия может сделать то, что не удалось совершить в феврале-марте 2022 года: разрезать единый фронт ВСУ на несколько изолированных друг от друга группировок, разрушить управление войсками и морально сломать ВСУ, заставив их если и не полностью прекратить, то предельно ослабить сопротивление, и получить возможность уничтожения украинской армии по частям. Конечно, гарантии оглушительной победы нет. Враг будет сопротивляться, пытаться опровергнуть российские операции и сохранить линию фронта более-менее стабильной.
Но даже не полный разгром, а всего лишь серьёзное поражение украинской армии, с освобождением ещё пары-тройки областей, не только серьёзно подорвёт боевой дух ВСУ, но и резко уменьшит доступный Киеву мобилизационный потенциал, а также лишит Украину последних производственных мощностей и выхода к морю. То есть, даже если украинские войска смогут временно стабилизировать фронт на каком-то рубеже, сомнения в окончательном исходе войны должны будут исчезнуть у самых отъявленных киевских оптимистов. Немцы и в 1943-м, и в 1944-м, и даже в 1945 году останавливали советские наступления и даже пытались наносить контрудары, но даже гитлеровские генералы отдавали себе отчёт в том, что война Германией уже проиграна и капитуляция — дело времени, а не принципа.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 17:25
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный ЛиманУкраинская армия не оставляет попытки контрнаступления на Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 сентября в эфире "России 24"
На то, что командование и политическое руководство полностью контролирует ситуацию, указывает тот факт, что за всё время Харьковской оборонительной операции, завершающим этапом которой является битва за Лиман, наступление «вагнеровцев» на Бахмут и Соледар хоть и развивалось непросто, ни на минуту не прекращалось. Если бы командование не было уверенно в своих силах, проще всего было прекратить наступление и перебросить высвободившиеся войска под Лиман. Но ни с центрального, ни с южного участка фронта войска на Север, несмотря на локальный кризис, не перебрасываются. ВСУ дают возможность поглубже увязнуть в битве за Лиман, втянуть туда побольше подготовленных мотивированных частей. Чем больше их удастся обескровить сейчас, тем проще будет потом наступать.
Независимо от того, удастся ли удержать Лиман, подвиг его гарнизона уже вошёл в историю. Уверен, что будущие поколения будут именно от него отсчитывать коренной перелом в ходе СВО на Украине, как мы отсчитываем коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны со Сталинградской битвы.
 
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Заголовок открываемого материала
13:16Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
13:14Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
13:09"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
13:03Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
12:55Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
12:48"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
12:46Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
12:33"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
12:27Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
12:24Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
12:18Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия
12:18ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
12:15Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане
12:15Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
12:14Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
12:11Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы
12:01Теракты и убийства мирных жителей, бои под Красным Лиманом. Главное на Украине на 12:00 30 сентября
11:59Лукашенко рассказал, как за несколько дней можно достичь мира на Украине
11:36Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
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