Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры - 30.09.2022 Украина.ру
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Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры
Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры - 30.09.2022 Украина.ру
Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры
Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T10:06
2022-09-30T10:59
эксклюзив
владимир зеленский
эрдоган
владимир путин
спецоперация
лднр
херсонская область
запорожская область
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«Ну, и где же здесь Зеленский?», — это единственный правомерный вопрос, который возник у многих, кто ожидал итогов телефонного разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. А разговор состоялся как раз по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.Зеленский этот, что называется, чует кошка, чье мясо съела и кому за это выгребать. Он уже сегодня, 30 сентября 2022 года, рискует войти в историю и своей страны, и новейшего времени как человек, по вине которого Украина потеряет 20% своей территории. Безвозвратно. И воссоединиться с потерянным Украина сможет надежнее всего, если превратится в некий Украинский федеральный округ России. То есть тоже прекратит свое самостоятельное государственное мучение и войдет в состав России.А на каких правах — это уже действительно вопрос переговоров. Если дело и впредь будет идти так, как сейчас, когда 300 тысяч частично отмобилизованных солдат российской армии скоро прибудут в зону спецвоенной операции (СВО) и все там порешают как надо. Москве, а не Киеву. Хотя, честно говоря, и Москва, и Киев имеют на этот счет диаметрально противоположные мнения. Но сила, как известно, солому ломит. По-любому.Но не суть. Она в другом. 29 сентября сего года стало известно, что Зеленский попросил Эрдогана, чтобы тот связался по телефону с Путиным и попросил визави не присоединять к России Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Потому что это, мол, конец Зеленского.Эрдоган действительно позвонил Путину и поговорил с ним. А теперь следите за смыслами. Перед разговором с российским коллегой турецкий президент вольно или невольно анонсировал итог этого разговора. «Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть... Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии», — привело слова Эрдогана агентство Anadolu.Другими словами, Эрдоган однозначно уверен: Путин сказал — Путин сделал. Так Эрдоган якобы охарактеризовал решимость президента России по-любому взять в состав своей страны указанные четыре теперь уже бывшие украинские территории. Как известно, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Путин еще перед референдумом сказал, что Россия поддержит любой их итог.Какие вопросы? Как проголосовали граждане, и как сказал ранее Путин, так, собственно, и произошло. А Зеленский завибрировал, понял, что его демонстративная воинственность в «вечерних видосиках» ни на что не годится, и решил приостановить процесс. С помощью Эрдогана.Эрдоган поговорил с Москвой и выяснилось, что о Зеленском президенты даже не упоминали. А может и упоминали, но не посчитали нужным отразить это по итогам разговора. Во всяком случае, пресс-служба Кремля сообщила, что президенты особое внимание уделили референдумам на освобожденных территориях. И, по словам российского лидера, голосование людей прошло в условиях прозрачности, местные жители воспользовались своим правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также международными пактами о правах человека 1966 года и Хельсинским Заключительным актом 1975 года.При этом Путин также отметил вклад Турции в достижение стамбульских соглашений по вывозу зерна из черноморских портов и экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. А также акцентировал внимание на том, что эту сделку нужно выполнять в комплексе, что включает и снятие барьеров для поставок на мировые рынки.Канцелярия же турецкого лидера сообщила, что Эрдоган еще раньше заявил в телефонном разговоре с Путиным, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах. При этом он также заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, ибо Эрдоган по-прежнему считает, что украинско-российским переговорам нужно дать еще один шанс.И все. Повторяю, никакого Зеленского и никаких отсрочек в территориальном пополнении России.А 30 сентября 2022 года, как стало известно из официального интернет-портала правовой информации, Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. «В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа… на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года…», — указано о главной мотивации этого решения.Теперь в 15:00 по московскому времени в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В церемонии примут участие Путин и все парламентарии. А потом глава России еще и проведет встречу с главами освобожденных территорий.Это, собственно, и есть та «точка до которой Путин дошел», и о которой говорил мудрый Эрдоган, который, судя по всему, и не думал отговаривать российского визави от принятия в Россию новых земель. С Эрдогана вполне хватило его заявления о том, что Турция никогда не признает вхождение бывших частей Украины в Россию. Точно так же, как это было заявлено и о Крыме. А дальше Эрдоган, напомню, анонсировал: «Перейдем к дипломатии».То есть, скорее всего, Россию будут склонять к переговорам с Украиной, несмотря на то, что Зеленский ерепенится и протестует, говоря, что за стол переговоров с Путиным он не сядет. Никогда. Особенно после референдумов и принятия в Россию бывших частей его страны. Все же вокруг прекрасно понимают, что эти слова Зеленского — блеф, от чего он откажется сразу же по поступлении команды из Вашингтона: «Садись и говори, дурилка!». Ну, может, в более мягкой форме, но все равно прикажут. Однако Зеленский сядет за стол и будут тереть слово за слово. Или не сядет, но тогда его быстренько заменят Валерием Залужным или любым другим. Благо дело в Киеве и кроме генерала Залужного, достаточно тех, кто готов порулить. Тут и глава офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак удила закусил, и его советник Алексей Арестович властные слюнки распускает, и шоумен Сергей Притула денег на воровстве добровольных народных пожертвований на кампанию себе намастырил, и экс-глава Украины Петр Порошенко сигналы из подполья подает, что готов вернуться.И все же почему Зеленский, сказав «никогда», пытается вести переговоры с Путиным через Эрдогана? Почему же опять нужны переговоры? Да очень просто: чтобы на переговорах опять обмануть Россию иллюзией дипломатического решения украинской проблемы. Сейчас Запад не готов вести войну с Россией всей своей мощью, ему нужна передышка, чтобы накопить и перегруппировать силы, запустить в работу на полную мощность свои ВПК, перевооружиться, передать Украине нужное для войны в полном объеме, то да се. Ведь даже из недавно объявленного очередного транша помощи США Украина в сумме 1,1 млрд долл. сказано, что 18 ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Хаймарс» будут передавать Киеву не сразу, а на протяжении нескольких лет. Потому что нет столько, да и самим США РСЗО, по ходу, нужны.Так вот чтобы у Украины были эти несколько лет или месяцев, и нужны переговоры. Бессмысленные и беспощадные, как былой «Минск-2». Затяжка времени, обманка, дымовая завеса из пустых слов и обещаний.Пойдет ли Россия на такие переговоры? Почему бы и нет, раз ее все об этом просят. Но повестка для у России на этом дипломатическом ристалище будут всего одна — полная капитуляция Украины в том виде, в котором она существует сейчас. То есть в виде агрессивной и злобной «АнтиРоссии», изрыгающей уже не только проклятья, но и бомбы и ракеты в сторону «врага».У этой капитуляции может быть несколько вариантов:— Россия после присоединения новых территорий либо продолжает СВО на остальной Украине, либо меняет ее статус на полноценную войну, но разбирается с киевским режимом уже на польской границе, где с ним и попрощается, военной силой прекращая существование украинской государственности за ненадобностью;— к России отходят еще некоторые нужные ей территории, особенно те, кто изъявит желание по примеру Запорожья или Херсонщины с ЛДНР, а остальная часть Украины переформатируется на принципах денацификации и демилитаризации. То есть из фашисткой и неонацистской переучреждается как антифашистская и антинеонацистская. С обязательным судом над уцелевшими упырями нынешнего киевского режима. Желательно во главе с Зеленским, который в клетке будет смотреться очень и очень, он же актер — скорбь сыграет;— от оставшегося куска Украины забирают «свое» Польша (Галичину), Румыния (Буковину) и Венгрия (Закарпатье). По итогам референдумов или насильно — это уже их дело.В принципе, переговоры вполне возможны и по другой причине: России тоже понадобится несколько месяцев (лет?), чтобы спокойно, с чувством, тактом и расстановкой принятые территории привести в чувство. И с минимальными потерями и затратами адаптировать к российским политическим, экономическим и общественно-духовным реалиям.Нужно это России? Разумеется, если не захлебываться в воинственной патриотической патетике. Но победа над неонацистской Украиной нужна по-любому. Иначе эта гидра опять обрастет тупыми и злобными головами — США и НАТО постараются…
https://ukraina.ru/20220930/1039237482.html
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эксклюзив, владимир зеленский, эрдоган, владимир путин, спецоперация, лднр, херсонская область, запорожская область
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Эрдоган, Владимир Путин, Спецоперация, ЛДНР, Херсонская область, Запорожская область

Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры

10:06 30.09.2022 (обновлено: 10:59 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
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«Ну, и где же здесь Зеленский?», — это единственный правомерный вопрос, который возник у многих, кто ожидал итогов телефонного разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. А разговор состоялся как раз по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский этот, что называется, чует кошка, чье мясо съела и кому за это выгребать. Он уже сегодня, 30 сентября 2022 года, рискует войти в историю и своей страны, и новейшего времени как человек, по вине которого Украина потеряет 20% своей территории. Безвозвратно. И воссоединиться с потерянным Украина сможет надежнее всего, если превратится в некий Украинский федеральный округ России. То есть тоже прекратит свое самостоятельное государственное мучение и войдет в состав России.
А на каких правах — это уже действительно вопрос переговоров. Если дело и впредь будет идти так, как сейчас, когда 300 тысяч частично отмобилизованных солдат российской армии скоро прибудут в зону спецвоенной операции (СВО) и все там порешают как надо. Москве, а не Киеву. Хотя, честно говоря, и Москва, и Киев имеют на этот счет диаметрально противоположные мнения. Но сила, как известно, солому ломит. По-любому.
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
10:00
Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
Но не суть. Она в другом. 29 сентября сего года стало известно, что Зеленский попросил Эрдогана, чтобы тот связался по телефону с Путиным и попросил визави не присоединять к России Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Потому что это, мол, конец Зеленского.
Эрдоган действительно позвонил Путину и поговорил с ним. А теперь следите за смыслами. Перед разговором с российским коллегой турецкий президент вольно или невольно анонсировал итог этого разговора. «Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть... Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии», — привело слова Эрдогана агентство Anadolu.
Другими словами, Эрдоган однозначно уверен: Путин сказал — Путин сделал. Так Эрдоган якобы охарактеризовал решимость президента России по-любому взять в состав своей страны указанные четыре теперь уже бывшие украинские территории. Как известно, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Путин еще перед референдумом сказал, что Россия поддержит любой их итог.
Какие вопросы? Как проголосовали граждане, и как сказал ранее Путин, так, собственно, и произошло. А Зеленский завибрировал, понял, что его демонстративная воинственность в «вечерних видосиках» ни на что не годится, и решил приостановить процесс. С помощью Эрдогана.
Эрдоган поговорил с Москвой и выяснилось, что о Зеленском президенты даже не упоминали. А может и упоминали, но не посчитали нужным отразить это по итогам разговора. Во всяком случае, пресс-служба Кремля сообщила, что президенты особое внимание уделили референдумам на освобожденных территориях. И, по словам российского лидера, голосование людей прошло в условиях прозрачности, местные жители воспользовались своим правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также международными пактами о правах человека 1966 года и Хельсинским Заключительным актом 1975 года.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
09:37
Турция готова выступить посредником по Украине - ЭрдоганПрезидент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 29 сентября попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником
При этом Путин также отметил вклад Турции в достижение стамбульских соглашений по вывозу зерна из черноморских портов и экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. А также акцентировал внимание на том, что эту сделку нужно выполнять в комплексе, что включает и снятие барьеров для поставок на мировые рынки.
Канцелярия же турецкого лидера сообщила, что Эрдоган еще раньше заявил в телефонном разговоре с Путиным, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах. При этом он также заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, ибо Эрдоган по-прежнему считает, что украинско-российским переговорам нужно дать еще один шанс.
И все. Повторяю, никакого Зеленского и никаких отсрочек в территориальном пополнении России.
А 30 сентября 2022 года, как стало известно из официального интернет-портала правовой информации, Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. «В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа… на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года…», — указано о главной мотивации этого решения.
Теперь в 15:00 по московскому времени в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В церемонии примут участие Путин и все парламентарии. А потом глава России еще и проведет встречу с главами освобожденных территорий.
Это, собственно, и есть та «точка до которой Путин дошел», и о которой говорил мудрый Эрдоган, который, судя по всему, и не думал отговаривать российского визави от принятия в Россию новых земель. С Эрдогана вполне хватило его заявления о том, что Турция никогда не признает вхождение бывших частей Украины в Россию. Точно так же, как это было заявлено и о Крыме. А дальше Эрдоган, напомню, анонсировал: «Перейдем к дипломатии».
То есть, скорее всего, Россию будут склонять к переговорам с Украиной, несмотря на то, что Зеленский ерепенится и протестует, говоря, что за стол переговоров с Путиным он не сядет. Никогда. Особенно после референдумов и принятия в Россию бывших частей его страны.
Все же вокруг прекрасно понимают, что эти слова Зеленского — блеф, от чего он откажется сразу же по поступлении команды из Вашингтона: «Садись и говори, дурилка!». Ну, может, в более мягкой форме, но все равно прикажут. Однако Зеленский сядет за стол и будут тереть слово за слово. Или не сядет, но тогда его быстренько заменят Валерием Залужным или любым другим.
Алексей Зубец для интервью
09:07
Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
Благо дело в Киеве и кроме генерала Залужного, достаточно тех, кто готов порулить. Тут и глава офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак удила закусил, и его советник Алексей Арестович властные слюнки распускает, и шоумен Сергей Притула денег на воровстве добровольных народных пожертвований на кампанию себе намастырил, и экс-глава Украины Петр Порошенко сигналы из подполья подает, что готов вернуться.
И все же почему Зеленский, сказав «никогда», пытается вести переговоры с Путиным через Эрдогана? Почему же опять нужны переговоры?
Да очень просто: чтобы на переговорах опять обмануть Россию иллюзией дипломатического решения украинской проблемы.
Сейчас Запад не готов вести войну с Россией всей своей мощью, ему нужна передышка, чтобы накопить и перегруппировать силы, запустить в работу на полную мощность свои ВПК, перевооружиться, передать Украине нужное для войны в полном объеме, то да се. Ведь даже из недавно объявленного очередного транша помощи США Украина в сумме 1,1 млрд долл. сказано, что 18 ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Хаймарс» будут передавать Киеву не сразу, а на протяжении нескольких лет. Потому что нет столько, да и самим США РСЗО, по ходу, нужны.
Так вот чтобы у Украины были эти несколько лет или месяцев, и нужны переговоры. Бессмысленные и беспощадные, как былой «Минск-2». Затяжка времени, обманка, дымовая завеса из пустых слов и обещаний.
Пойдет ли Россия на такие переговоры? Почему бы и нет, раз ее все об этом просят. Но повестка для у России на этом дипломатическом ристалище будут всего одна — полная капитуляция Украины в том виде, в котором она существует сейчас. То есть в виде агрессивной и злобной «АнтиРоссии», изрыгающей уже не только проклятья, но и бомбы и ракеты в сторону «врага».
У этой капитуляции может быть несколько вариантов:
— Россия после присоединения новых территорий либо продолжает СВО на остальной Украине, либо меняет ее статус на полноценную войну, но разбирается с киевским режимом уже на польской границе, где с ним и попрощается, военной силой прекращая существование украинской государственности за ненадобностью;
— к России отходят еще некоторые нужные ей территории, особенно те, кто изъявит желание по примеру Запорожья или Херсонщины с ЛДНР, а остальная часть Украины переформатируется на принципах денацификации и демилитаризации. То есть из фашисткой и неонацистской переучреждается как антифашистская и антинеонацистская. С обязательным судом над уцелевшими упырями нынешнего киевского режима. Желательно во главе с Зеленским, который в клетке будет смотреться очень и очень, он же актер — скорбь сыграет;
— от оставшегося куска Украины забирают «свое» Польша (Галичину), Румыния (Буковину) и Венгрия (Закарпатье). По итогам референдумов или насильно — это уже их дело.
В принципе, переговоры вполне возможны и по другой причине: России тоже понадобится несколько месяцев (лет?), чтобы спокойно, с чувством, тактом и расстановкой принятые территории привести в чувство. И с минимальными потерями и затратами адаптировать к российским политическим, экономическим и общественно-духовным реалиям.
Нужно это России? Разумеется, если не захлебываться в воинственной патриотической патетике. Но победа над неонацистской Украиной нужна по-любому. Иначе эта гидра опять обрастет тупыми и злобными головами — США и НАТО постараются…
Запорожье - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
09:04
Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдется
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийЭрдоганВладимир ПутинСпецоперацияЛДНРХерсонская областьЗапорожская область
 
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Заголовок открываемого материала
11:16Рогов назвал новую столицу Запорожской области
11:06В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
11:01"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
11:00Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США
10:55Рогов заявил о десятках погибших при обстреле автоколонны в Запорожской области
10:54Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
10:51Харьков: настроение – надежда
10:30Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
10:08В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
10:06Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры
10:01В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев
10:00Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
09:50Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск
09:46Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
09:38В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
09:37Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган
09:10Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах
09:08Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
09:08Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
09:07Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
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