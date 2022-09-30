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Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"
Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 29 сентября в своем телеграм-канале отреагировала на отказ Пентагона говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования
2022-09-30T07:26
2022-09-30T07:26
2022-09-30T07:28
сша
захарова
новости
авария
северный поток
северный поток-2
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Захарова призвала США признаться в причинах аварии на "Северных потоках" и отказаться от спекуляций.Резкое падение давления на нитках "Северного потока" и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября. Позже сообщили о повреждении еще одного участка.На днях сообщалось, что вертолет ВВС США заметили в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk в течение девяти часов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, возле которого зафиксировали утечки газа.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, захарова, новости, авария, северный поток, северный поток-2
США, Захарова, Новости, авария, Северный поток, Северный поток-2
Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"
07:26 30.09.2022 (обновлено: 07:28 30.09.2022)
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 29 сентября в своем телеграм-канале отреагировала на отказ Пентагона говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования
Захарова призвала США признаться в причинах аварии на "Северных потоках" и отказаться от спекуляций.
"Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чем говорил президент США [Джо Байден], обещая покончить с "Северным потоком-2"", — подчеркнула она.
Резкое падение давления на нитках "Северного потока" и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября. Позже сообщили о повреждении еще одного участка.
На днях сообщалось, что вертолет ВВС США заметили в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в ночь накануне аварии.
Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk в течение девяти часов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, возле которого зафиксировали утечки газа.