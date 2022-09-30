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Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"

Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру

Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 29 сентября в своем телеграм-канале отреагировала на отказ Пентагона говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования

2022-09-30T07:26

2022-09-30T07:26

2022-09-30T07:28

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новости

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северный поток-2

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Захарова призвала США признаться в причинах аварии на "Северных потоках" и отказаться от спекуляций.Резкое падение давления на нитках "Северного потока" и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября. Позже сообщили о повреждении еще одного участка.На днях сообщалось, что вертолет ВВС США заметили в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk в течение девяти часов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, возле которого зафиксировали утечки газа.

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сша, захарова, новости, авария, северный поток, северный поток-2