Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР - 30.09.2022 Украина.ру
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Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР
Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР - 30.09.2022 Украина.ру
Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР
Ну а главное — именно он, скорее всего, будет следующим королём Саудовской Аравии. Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T08:44
2022-09-30T09:12
саудовская аравия
принц
россия
днр
наёмники
обмен
сша
эксклюзив
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Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд играл, насколько можно понять, главную роль в передаче Великобритании приговорённых в ДНР к смертной казни наёмников. Относительно этого принца пишут, что у него сложились хорошие деловые и личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Ну а главное — именно он, скорее всего, будет следующим королём Саудовской Аравии.27 сентября 2022 года престарелый (86 лет) король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил наследного принца Мухаммеда бин Салмана премьер-министром королевства. Принц уже занимает должности председателя комитета по политическим делам и безопасности и председателя комитета по экономике и развитию (созданы в 2015 году в расчёте на его председательство). Ранее он был заместителем главы правительства, министром обороны и главой королевского суда. Фактически же его значение в политической системе страны уже большее, чем у короля, к тому же он очень популярен в стране.Мухаммед бин Салман родился 31 августа 1985 года. Он старший из шести сыновей от Фахды бинт Фалаха Аль Хислаяна. Женат на двоюродной сестре (важный момент — у него только одна жена), отец трёх сыновей и двух дочерей. В королевской семье носит прозвище Мистер всё и сразу (Mr. Everything).Окончил Колледж права и политических наук при Университете короля Сауда со степенью бакалавра. Это тоже важный момент — большинство саудовских принцев стремятся получить образование в Великобритании и США (впрочем, отец принца Мухаммеда тоже не учился за рубежом — его образованием занимался имам и проповедник мечети аль-Харам в Мекке Абдулла Хайят). Сделал приличествующую принцу карьеру в бизнесе и на государственной службе (в этой сфере он работал с 2009 года, будучи первоначально советником отца).В 2015 году, после того как его отец стал королём, стал заместителем наследного принца (там есть такая должность), а 21 июня 2017 года был назначен наследным принцем, сменив своего двоюродного брата — 58-летнего Мухаммеда ибн Наиф Аль Сауда. В Королевстве Саудовская Аравия (КСА) довольно сложная система престолонаследования, более напоминающая лествичное право. Мухаммед ибн Наиф был влиятельнейшим человеком в КСА, занимающимся борьбой с терроризмом, потому его отстранение многие эксперты приравнивали к государственному перевороту.Он считается эффективным реформатором. Принц Мухаммед заявлял, что королевство вернется к умеренному исламу и будет модернизировано по западному образцу. Нельзя сказать, что он открыто противостоит ваххабизму, но, очевидно, он будет отказываться от поддержки этого течения. Именно благодаря его усилиям женщинам в КСА разрешили водить машины, ходить на стадионы и в кинотеатры. Женщина даже стала послом в США! В королевстве также появился департамент развлечений.Политический консультант Леонид Цуканов в апрельском «Эксперте» писал: «Деятельность бин Салмана — это не просто точечные преобразования. Кронпринц работает над созданием новой идентичности страны, уводя корни её истории в доисламскую эпоху и связывая происхождение правящей династии с племенем Бану Ханифа, основавшим "малую родину" дома Саудов, город Эд-Диръия. Таким образом, он не только углубляет официальную историографию страны, но и придаёт дополнительную легитимность правлению своей семьи, попутно ломая устоявшуюся формулу "Саудовская Аравия = ваххабизм"».В качестве заместителя премьер-министра он провозгласил в 2016 году программу радикальных преобразований «Видение-2030», главная цель которой — борьба с безработицей, диверсификация экономики и укрепление регионального лидерства королевства. Реформы предполагают приватизацию энергетического сектора, здравоохранения и образования, частично военной промышленности, неиспользованных государственных земель.В 2015 году был назначен министром обороны, провёл в министерстве антикоррупционные чистки и принял решение начать операцию «Решительный шторм» против захвативших власть в Северном Йемене шиитских повстанцев-хуситов. Последнее считается ошибкой принца — КСА до сих пор так и не смогла одержать победу в этой войне. Зато он приобрёл авторитет в армии, неоднократно посещая зону военных действий. Неудачей закончились попытки сколотить коалицию против сирийского лидера Башара Асада и организовать бойкот Катару.В 2017 году Мухаммед ибн Салман получил контроль над всеми силовыми структурами страны. Он был назначен главой специально созданного Антикоррупционного комитета и в тот же день были арестованы одиннадцать принцев (в том числе один из богатейших людей мира Аль-Валид ибн Талала) и четыре министра. Всего под антикоррупционный каток попали несколько сот чиновников и бизнесменов. Как водится, большинство арестованных были политическими противниками принца. Позже их, правда, отпустили, попросив пожертвовать в госбюджет умеренную сумму — чуть больше половины этого самого бюджета, что они и сделали.Борьба с оппозицией вышла за пределы КСА — в 2018 году принца обвинили в причастности к убийству в Турции оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которое вызвало недовольство в США и Турции. После чего за рубежом Мухаммед ибн Салман получил прозвище кровавый принц.Саудовская Аравия – естественный союзник России в борьбе за сохранение рыночных условий ценообразования на мировом рынке нефти. На Саудовской Аравии и России держится формат ОПЕК+.Это, естественно, вызывает недовольство на Западе. Например, The Economist в номере от 24-30 сентября, в статье "Время бума в Заливе. Победитель в мировом хаосе", указывает, что монархиям Персидского Залива удалось заработать "благодаря войне Владимира Путина на Украине" $ 3,5 трлн. В основном – за счёт ЕС. Ну и, понятно, за "ценовым потолком" на нефть из России последует администрирование всех цен на энергоносители вообще.На этом фоне сближение КСА и России выглядит естественным. "Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке", – пишет в британской Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси. А сам Мухаммед бин Салман предупредил США, что они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО, если будут и дальше навязывать свои ценности другим странам, о чём сообщила Al Arabiya 16 июля.КСА сейчас укрепляет сотрудничество с Китаем – согласовывает проведение нефтяных сделок в юанях и приглашает китайских IT-специалистов в свои проекты, что выглядит явным вызовом США.Саудовская Аравия, традиционно, зона интересов Великобритании и операция по передаче британских пленных именно через Мухаммеда ибн Салмана должна была повысить его авторитет в Лондоне, что немаловажно в условиях давления со стороны США и недовольства внутри королевской семьи в КСА. А значит – способствовала укреплению позиций России на Ближнем Востоке.
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Василий Стоякин
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саудовская аравия, принц, россия, днр, наёмники, обмен, сша, эксклюзив
Саудовская Аравия, принц, Россия, ДНР, наёмники, обмен, США, Эксклюзив

Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР

08:44 30.09.2022 (обновлено: 09:12 30.09.2022)
 
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд играл, насколько можно понять, главную роль в передаче Великобритании приговорённых в ДНР к смертной казни наёмников. Относительно этого принца пишут, что у него сложились хорошие деловые и личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Ну а главное — именно он, скорее всего, будет следующим королём Саудовской Аравии.
27 сентября 2022 года престарелый (86 лет) король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил наследного принца Мухаммеда бин Салмана премьер-министром королевства. Принц уже занимает должности председателя комитета по политическим делам и безопасности и председателя комитета по экономике и развитию (созданы в 2015 году в расчёте на его председательство). Ранее он был заместителем главы правительства, министром обороны и главой королевского суда. Фактически же его значение в политической системе страны уже большее, чем у короля, к тому же он очень популярен в стране.
Президент РФ В. Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии М. ибн Салманом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая 2020, 19:46
Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились координировать действия на рынке нефтиПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок энергоносителей и договорились о сотрудничестве, сообщает РИА Новости 27 мая со ссылкой на пресс-службу Кремля
Мухаммед бин Салман родился 31 августа 1985 года. Он старший из шести сыновей от Фахды бинт Фалаха Аль Хислаяна. Женат на двоюродной сестре (важный момент — у него только одна жена), отец трёх сыновей и двух дочерей. В королевской семье носит прозвище Мистер всё и сразу (Mr. Everything).
Окончил Колледж права и политических наук при Университете короля Сауда со степенью бакалавра. Это тоже важный момент — большинство саудовских принцев стремятся получить образование в Великобритании и США (впрочем, отец принца Мухаммеда тоже не учился за рубежом — его образованием занимался имам и проповедник мечети аль-Харам в Мекке Абдулла Хайят). Сделал приличествующую принцу карьеру в бизнесе и на государственной службе (в этой сфере он работал с 2009 года, будучи первоначально советником отца).
В 2015 году, после того как его отец стал королём, стал заместителем наследного принца (там есть такая должность), а 21 июня 2017 года был назначен наследным принцем, сменив своего двоюродного брата — 58-летнего Мухаммеда ибн Наиф Аль Сауда. В Королевстве Саудовская Аравия (КСА) довольно сложная система престолонаследования, более напоминающая лествичное право. Мухаммед ибн Наиф был влиятельнейшим человеком в КСА, занимающимся борьбой с терроризмом, потому его отстранение многие эксперты приравнивали к государственному перевороту.
Он считается эффективным реформатором. Принц Мухаммед заявлял, что королевство вернется к умеренному исламу и будет модернизировано по западному образцу. Нельзя сказать, что он открыто противостоит ваххабизму, но, очевидно, он будет отказываться от поддержки этого течения. Именно благодаря его усилиям женщинам в КСА разрешили водить машины, ходить на стадионы и в кинотеатры. Женщина даже стала послом в США! В королевстве также появился департамент развлечений.
Политический консультант Леонид Цуканов в апрельском «Эксперте» писал: «Деятельность бин Салмана — это не просто точечные преобразования. Кронпринц работает над созданием новой идентичности страны, уводя корни её истории в доисламскую эпоху и связывая происхождение правящей династии с племенем Бану Ханифа, основавшим "малую родину" дома Саудов, город Эд-Диръия. Таким образом, он не только углубляет официальную историографию страны, но и придаёт дополнительную легитимность правлению своей семьи, попутно ломая устоявшуюся формулу "Саудовская Аравия = ваххабизм"».
В качестве заместителя премьер-министра он провозгласил в 2016 году программу радикальных преобразований «Видение-2030», главная цель которой — борьба с безработицей, диверсификация экономики и укрепление регионального лидерства королевства. Реформы предполагают приватизацию энергетического сектора, здравоохранения и образования, частично военной промышленности, неиспользованных государственных земель.
В 2015 году был назначен министром обороны, провёл в министерстве антикоррупционные чистки и принял решение начать операцию «Решительный шторм» против захвативших власть в Северном Йемене шиитских повстанцев-хуситов. Последнее считается ошибкой принца — КСА до сих пор так и не смогла одержать победу в этой войне. Зато он приобрёл авторитет в армии, неоднократно посещая зону военных действий. Неудачей закончились попытки сколотить коалицию против сирийского лидера Башара Асада и организовать бойкот Катару.
В 2017 году Мухаммед ибн Салман получил контроль над всеми силовыми структурами страны. Он был назначен главой специально созданного Антикоррупционного комитета и в тот же день были арестованы одиннадцать принцев (в том числе один из богатейших людей мира Аль-Валид ибн Талала) и четыре министра. Всего под антикоррупционный каток попали несколько сот чиновников и бизнесменов. Как водится, большинство арестованных были политическими противниками принца. Позже их, правда, отпустили, попросив пожертвовать в госбюджет умеренную сумму — чуть больше половины этого самого бюджета, что они и сделали.
Борьба с оппозицией вышла за пределы КСА — в 2018 году принца обвинили в причастности к убийству в Турции оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которое вызвало недовольство в США и Турции. После чего за рубежом Мухаммед ибн Салман получил прозвище кровавый принц.
Заседание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 11:01
Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - экспертЭксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран считает, что Саудовская Аравия вряд ли откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена. Об этом Руйоран рассказал в интервью изданию Hamshahri.
Саудовская Аравия – естественный союзник России в борьбе за сохранение рыночных условий ценообразования на мировом рынке нефти. На Саудовской Аравии и России держится формат ОПЕК+.
Это, естественно, вызывает недовольство на Западе. Например, The Economist в номере от 24-30 сентября, в статье "Время бума в Заливе. Победитель в мировом хаосе", указывает, что монархиям Персидского Залива удалось заработать "благодаря войне Владимира Путина на Украине" $ 3,5 трлн. В основном – за счёт ЕС. Ну и, понятно, за "ценовым потолком" на нефть из России последует администрирование всех цен на энергоносители вообще.
На этом фоне сближение КСА и России выглядит естественным. "Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке", – пишет в британской Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси.
А сам Мухаммед бин Салман предупредил США, что они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО, если будут и дальше навязывать свои ценности другим странам, о чём сообщила Al Arabiya 16 июля.
АСЕАН США Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 07:02
"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий ДробницкийБайден поехал на Ближний Восток зря, с него возьмут все, что можно взять, и ничего не дадут взамен, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий интервью изданию Украина.ру.
КСА сейчас укрепляет сотрудничество с Китаем – согласовывает проведение нефтяных сделок в юанях и приглашает китайских IT-специалистов в свои проекты, что выглядит явным вызовом США.
Саудовская Аравия, традиционно, зона интересов Великобритании и операция по передаче британских пленных именно через Мухаммеда ибн Салмана должна была повысить его авторитет в Лондоне, что немаловажно в условиях давления со стороны США и недовольства внутри королевской семьи в КСА. А значит – способствовала укреплению позиций России на Ближнем Востоке.
 
Саудовская АравияпринцРоссияДНРнаёмникиобменСШАЭксклюзив
 
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