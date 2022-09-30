https://ukraina.ru/20220930/1039220300.html

Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР

Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР - 30.09.2022 Украина.ру

Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР

Ну а главное — именно он, скорее всего, будет следующим королём Саудовской Аравии. Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T08:44

2022-09-30T08:44

2022-09-30T09:12

саудовская аравия

принц

россия

днр

наёмники

обмен

сша

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039220971_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_4701b5a8eba64f1eed808f15c884ea98.jpg

Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд играл, насколько можно понять, главную роль в передаче Великобритании приговорённых в ДНР к смертной казни наёмников. Относительно этого принца пишут, что у него сложились хорошие деловые и личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Ну а главное — именно он, скорее всего, будет следующим королём Саудовской Аравии.27 сентября 2022 года престарелый (86 лет) король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил наследного принца Мухаммеда бин Салмана премьер-министром королевства. Принц уже занимает должности председателя комитета по политическим делам и безопасности и председателя комитета по экономике и развитию (созданы в 2015 году в расчёте на его председательство). Ранее он был заместителем главы правительства, министром обороны и главой королевского суда. Фактически же его значение в политической системе страны уже большее, чем у короля, к тому же он очень популярен в стране.Мухаммед бин Салман родился 31 августа 1985 года. Он старший из шести сыновей от Фахды бинт Фалаха Аль Хислаяна. Женат на двоюродной сестре (важный момент — у него только одна жена), отец трёх сыновей и двух дочерей. В королевской семье носит прозвище Мистер всё и сразу (Mr. Everything).Окончил Колледж права и политических наук при Университете короля Сауда со степенью бакалавра. Это тоже важный момент — большинство саудовских принцев стремятся получить образование в Великобритании и США (впрочем, отец принца Мухаммеда тоже не учился за рубежом — его образованием занимался имам и проповедник мечети аль-Харам в Мекке Абдулла Хайят). Сделал приличествующую принцу карьеру в бизнесе и на государственной службе (в этой сфере он работал с 2009 года, будучи первоначально советником отца).В 2015 году, после того как его отец стал королём, стал заместителем наследного принца (там есть такая должность), а 21 июня 2017 года был назначен наследным принцем, сменив своего двоюродного брата — 58-летнего Мухаммеда ибн Наиф Аль Сауда. В Королевстве Саудовская Аравия (КСА) довольно сложная система престолонаследования, более напоминающая лествичное право. Мухаммед ибн Наиф был влиятельнейшим человеком в КСА, занимающимся борьбой с терроризмом, потому его отстранение многие эксперты приравнивали к государственному перевороту.Он считается эффективным реформатором. Принц Мухаммед заявлял, что королевство вернется к умеренному исламу и будет модернизировано по западному образцу. Нельзя сказать, что он открыто противостоит ваххабизму, но, очевидно, он будет отказываться от поддержки этого течения. Именно благодаря его усилиям женщинам в КСА разрешили водить машины, ходить на стадионы и в кинотеатры. Женщина даже стала послом в США! В королевстве также появился департамент развлечений.Политический консультант Леонид Цуканов в апрельском «Эксперте» писал: «Деятельность бин Салмана — это не просто точечные преобразования. Кронпринц работает над созданием новой идентичности страны, уводя корни её истории в доисламскую эпоху и связывая происхождение правящей династии с племенем Бану Ханифа, основавшим "малую родину" дома Саудов, город Эд-Диръия. Таким образом, он не только углубляет официальную историографию страны, но и придаёт дополнительную легитимность правлению своей семьи, попутно ломая устоявшуюся формулу "Саудовская Аравия = ваххабизм"».В качестве заместителя премьер-министра он провозгласил в 2016 году программу радикальных преобразований «Видение-2030», главная цель которой — борьба с безработицей, диверсификация экономики и укрепление регионального лидерства королевства. Реформы предполагают приватизацию энергетического сектора, здравоохранения и образования, частично военной промышленности, неиспользованных государственных земель.В 2015 году был назначен министром обороны, провёл в министерстве антикоррупционные чистки и принял решение начать операцию «Решительный шторм» против захвативших власть в Северном Йемене шиитских повстанцев-хуситов. Последнее считается ошибкой принца — КСА до сих пор так и не смогла одержать победу в этой войне. Зато он приобрёл авторитет в армии, неоднократно посещая зону военных действий. Неудачей закончились попытки сколотить коалицию против сирийского лидера Башара Асада и организовать бойкот Катару.В 2017 году Мухаммед ибн Салман получил контроль над всеми силовыми структурами страны. Он был назначен главой специально созданного Антикоррупционного комитета и в тот же день были арестованы одиннадцать принцев (в том числе один из богатейших людей мира Аль-Валид ибн Талала) и четыре министра. Всего под антикоррупционный каток попали несколько сот чиновников и бизнесменов. Как водится, большинство арестованных были политическими противниками принца. Позже их, правда, отпустили, попросив пожертвовать в госбюджет умеренную сумму — чуть больше половины этого самого бюджета, что они и сделали.Борьба с оппозицией вышла за пределы КСА — в 2018 году принца обвинили в причастности к убийству в Турции оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которое вызвало недовольство в США и Турции. После чего за рубежом Мухаммед ибн Салман получил прозвище кровавый принц.Саудовская Аравия – естественный союзник России в борьбе за сохранение рыночных условий ценообразования на мировом рынке нефти. На Саудовской Аравии и России держится формат ОПЕК+.Это, естественно, вызывает недовольство на Западе. Например, The Economist в номере от 24-30 сентября, в статье "Время бума в Заливе. Победитель в мировом хаосе", указывает, что монархиям Персидского Залива удалось заработать "благодаря войне Владимира Путина на Украине" $ 3,5 трлн. В основном – за счёт ЕС. Ну и, понятно, за "ценовым потолком" на нефть из России последует администрирование всех цен на энергоносители вообще.На этом фоне сближение КСА и России выглядит естественным. "Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке", – пишет в британской Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси. А сам Мухаммед бин Салман предупредил США, что они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО, если будут и дальше навязывать свои ценности другим странам, о чём сообщила Al Arabiya 16 июля.КСА сейчас укрепляет сотрудничество с Китаем – согласовывает проведение нефтяных сделок в юанях и приглашает китайских IT-специалистов в свои проекты, что выглядит явным вызовом США.Саудовская Аравия, традиционно, зона интересов Великобритании и операция по передаче британских пленных именно через Мухаммеда ибн Салмана должна была повысить его авторитет в Лондоне, что немаловажно в условиях давления со стороны США и недовольства внутри королевской семьи в КСА. А значит – способствовала укреплению позиций России на Ближнем Востоке.

https://ukraina.ru/20200527/1027823958.html

https://ukraina.ru/20220717/1036507880.html

https://ukraina.ru/20220717/1036497321.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

саудовская аравия, принц, россия, днр, наёмники, обмен, сша, эксклюзив