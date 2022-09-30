https://ukraina.ru/20220930/1039212481.html
В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине
В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине
Стремление Китая к сохранению отношений с Украиной не мешает ему относится с пониманием к причинам, по которым РФ начала военную спецоперацию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-30T05:15
2022-09-30T05:15
2022-09-30T05:15
кнр (китай)
новости
спецоперация
сыма нань
сша
нато
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Он отметил, что Китай выступает против господства США в мире и против расширения военного блока НАТО на восток.Сыма также указал, что, по его мнению, Россия не воюет с украинским народом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html
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Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кнр (китай), новости, спецоперация, сыма нань, сша, нато
КНР (Китай), Новости, Спецоперация, Сыма Нань, США, НАТО
В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине
Стремление Китая к сохранению отношений с Украиной не мешает ему относится с пониманием к причинам, по которым РФ начала военную спецоперацию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он отметил, что Китай выступает против господства США в мире и против расширения военного блока НАТО на восток.
Сыма также указал, что, по его мнению, Россия не воюет с украинским народом.
Мы хорошо понимаем, что идёт война с американскими марионетками. Давление на Россию — огромное. Но поддержка курса президента Путина высока, российский народ един в стремлении противостоять агрессии, и вам нужна поддержка и понимание китайского народа
Сыма Нань
Китайский блогер
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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