В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
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В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине
В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине
Стремление Китая к сохранению отношений с Украиной не мешает ему относится с пониманием к причинам, по которым РФ начала военную спецоперацию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-30T05:15
2022-09-30T05:15
кнр (китай)
новости
спецоперация
сыма нань
сша
нато
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Он отметил, что Китай выступает против господства США в мире и против расширения военного блока НАТО на восток.Сыма также указал, что, по его мнению, Россия не воюет с украинским народом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html
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кнр (китай), новости, спецоперация, сыма нань, сша, нато
КНР (Китай), Новости, Спецоперация, Сыма Нань, США, НАТО

В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине

05:15 30.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Стремление Китая к сохранению отношений с Украиной не мешает ему относится с пониманием к причинам, по которым РФ начала военную спецоперацию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он отметил, что Китай выступает против господства США в мире и против расширения военного блока НАТО на восток.
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Сыма также указал, что, по его мнению, Россия не воюет с украинским народом.

Мы хорошо понимаем, что идёт война с американскими марионетками. Давление на Россию — огромное. Но поддержка курса президента Путина высока, российский народ един в стремлении противостоять агрессии, и вам нужна поддержка и понимание китайского народа

Сыма Нань
Китайский блогер
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
КНР (Китай)НовостиСпецоперацияСыма НаньСШАНАТО
 
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