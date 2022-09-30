https://ukraina.ru/20220930/1039212481.html

В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине

В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине - 30.09.2022 Украина.ру

В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине

Стремление Китая к сохранению отношений с Украиной не мешает ему относится с пониманием к причинам, по которым РФ начала военную спецоперацию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань

2022-09-30T05:15

2022-09-30T05:15

2022-09-30T05:15

кнр (китай)

новости

спецоперация

сыма нань

сша

нато

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Он отметил, что Китай выступает против господства США в мире и против расширения военного блока НАТО на восток.Сыма также указал, что, по его мнению, Россия не воюет с украинским народом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кнр (китай), новости, спецоперация, сыма нань, сша, нато