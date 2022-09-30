https://ukraina.ru/20220930/1039210827.html

Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине

Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине - 30.09.2022 Украина.ру

Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине

Китай сбалансировано подходит к вопросу отношений с Россией и Украиной, призывая обе стороны к прекращению конфликта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань

2022-09-30T04:45

2022-09-30T04:45

2022-09-30T04:45

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кнр (китай)

сыма нань

спецоперация

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Он заявил, что Китай не является стороной вооружённого конфликта на Украине.Одновременно Сыма указал, что Китай "очень хорошо понимает Россию". Спецоперация РФ на Украине началась лишь после того, как блок НАТО шесть раз расширился на восток, напомнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220704/1034283135.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кнр (китай), сыма нань, спецоперация, нато