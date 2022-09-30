Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине - 30.09.2022 Украина.ру
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Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине
Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине
Китай сбалансировано подходит к вопросу отношений с Россией и Украиной, призывая обе стороны к прекращению конфликта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-30T04:45
2022-09-30T04:45
новости
кнр (китай)
сыма нань
спецоперация
нато
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Он заявил, что Китай не является стороной вооружённого конфликта на Украине.Одновременно Сыма указал, что Китай "очень хорошо понимает Россию". Спецоперация РФ на Украине началась лишь после того, как блок НАТО шесть раз расширился на восток, напомнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220704/1034283135.html
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новости, кнр (китай), сыма нань, спецоперация, нато
Новости, КНР (Китай), Сыма Нань, Спецоперация, НАТО

Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине

04:45 30.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Китай сбалансировано подходит к вопросу отношений с Россией и Украиной, призывая обе стороны к прекращению конфликта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он заявил, что Китай не является стороной вооружённого конфликта на Украине.

Китай торгует с Украиной. Китай торгует с Россией. У нас партнёрские торговые отношения, теперь и политические отношения хорошие. Именно поэтому Китай не желает видеть, как вы воюете

Сыма Нань
Сыма Нань
Китайский блогер
Одновременно Сыма указал, что Китай "очень хорошо понимает Россию". Спецоперация РФ на Украине началась лишь после того, как блок НАТО шесть раз расширился на восток, напомнил он.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 04:00
«Большие угрозы»: эксперт рассказал о перспективах расширения НАТО в СкандинавииПосле вступления в Альянс Швеции и Финляндии, НАТО вплотную приблизится к границам России и создаст новые угрозы российской Арктике и Северному морскому пути, объяснил в интервью изданию Украина.ру директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиКНР (Китай)Сыма НаньСпецоперацияНАТО
 
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