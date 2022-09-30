https://ukraina.ru/20220930/1039209016.html

Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине

Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине - 30.09.2022 Украина.ру

Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине

Агрессивность правительства США проявляется не только по отношению к России, но и к Китаю. Население азиатской страны это понимает, и прозападные силы в ней теряют своё влияние. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань

2022-09-30T04:15

2022-09-30T04:15

2022-09-30T04:15

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Отметив профессионализм ведущейся в китайских соцсетях пропаганды в пользу киевского режима, блогер указал, что прозападные круги в стране не могут влиять на решения китайского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).По его словам, агрессивность США заставляет китайцев сочувствовать РФ в конфликте на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037961320.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сыма нань, кнр (китай), пропаганда, спецоперация