Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039209016.html
Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине
Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине
Агрессивность правительства США проявляется не только по отношению к России, но и к Китаю. Население азиатской страны это понимает, и прозападные силы в ней теряют своё влияние. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-30T04:15
2022-09-30T04:15
новости
сыма нань
кнр (китай)
пропаганда
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cce38840fcbd6fc88737f122b7796ce9.jpg
Отметив профессионализм ведущейся в китайских соцсетях пропаганды в пользу киевского режима, блогер указал, что прозападные круги в стране не могут влиять на решения китайского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).По его словам, агрессивность США заставляет китайцев сочувствовать РФ в конфликте на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037961320.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec63ef01450b373157801ac853ebeb02.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сыма нань, кнр (китай), пропаганда, спецоперация
Новости, Сыма Нань, КНР (Китай), пропаганда, Спецоперация

Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине

04:15 30.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Агрессивность правительства США проявляется не только по отношению к России, но и к Китаю. Население азиатской страны это понимает, и прозападные силы в ней теряют своё влияние. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Отметив профессионализм ведущейся в китайских соцсетях пропаганды в пользу киевского режима, блогер указал, что прозападные круги в стране не могут влиять на решения китайского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).
Сыма Нань коллаж
23 августа, 09:10
Сыма Нань и американская недвижимостьНесколько подробностей о борьбе бульдогов под китайским ковром
По его словам, агрессивность США заставляет китайцев сочувствовать РФ в конфликте на Украине.

Следя за борьбой русского народа, китайцы видят, что США способны сделать то же самое по отношению к Китаю. Поэтому все эти прозападные силы теряют влияние в Китае. Их не так много, как может показаться

Сыма Нань коллаж
Сыма Нань
Китайский блогер
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСыма НаньКНР (Китай)пропагандаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине
04:00Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США
00:37Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
20:07Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине
20:00"Университет для науки". Как в борьбе с либералами укреплять патриотизм и развивать образование
19:05В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные
18:40"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится
18:26В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
18:10США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября
17:57Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала СССР
17:55Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
17:47Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
17:31Антисемитизм на Украине: хасидам запретили вход в магазин автозаправки
17:27"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео
17:05Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября
16:57Чешские хитрости. В Праге протестуют десятки тысяч человек
16:50Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности
16:49Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"
16:31С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат
16:28Торжество демократии, угрозы Киева, фашизм Запада. Как международные наблюдатели оценивают референдум
Лента новостейМолния