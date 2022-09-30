https://ukraina.ru/20220930/1039209016.html
Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине
Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине
Агрессивность правительства США проявляется не только по отношению к России, но и к Китаю. Население азиатской страны это понимает, и прозападные силы в ней теряют своё влияние. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-30T04:15
2022-09-30T04:15
2022-09-30T04:15
новости
сыма нань
кнр (китай)
пропаганда
спецоперация
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Отметив профессионализм ведущейся в китайских соцсетях пропаганды в пользу киевского режима, блогер указал, что прозападные круги в стране не могут влиять на решения китайского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).По его словам, агрессивность США заставляет китайцев сочувствовать РФ в конфликте на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037961320.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сыма нань, кнр (китай), пропаганда, спецоперация
Новости, Сыма Нань, КНР (Китай), пропаганда, Спецоперация
Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине
Агрессивность правительства США проявляется не только по отношению к России, но и к Китаю. Население азиатской страны это понимает, и прозападные силы в ней теряют своё влияние. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань