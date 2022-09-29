https://ukraina.ru/20220929/1039130837.html

Что мешает урегулированию украинского кризиса?

Что мешает урегулированию украинского кризиса? - 29.09.2022 Украина.ру

Что мешает урегулированию украинского кризиса?

Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T09:22

2022-09-29T09:22

2022-09-29T09:22

украина

сша

россия

великобритания

переговоры

дипломатия

эксклюзив

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Говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 24 сентября: "я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США (...) эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция". Тем самым он подтвердил мнение, согласно которому Украина несубъектна во внешнеполитическом отношении.Ничего революционного он не сказал – ещё в 2015 году ряд наблюдателей выражал живейшее недоумение относительно перспектив соглашения с Украиной в котором отсутствуют США. Нет, вообще США присутствовали – перед подписанием соглашений Ангела Меркель побывала в Вашингтоне. Но в конечном итоге, сомнения скептиков оказались оправданными – Минские соглашения так и не были реализованы.Что мешает прямым переговорам между Россией и США по украинскому вопросу? Проблем тут несколько, причём имеют они разное происхождение.Во-первых, США не считают Россию равноправным партнёром по переговорам.Мы как-то привыкли уже к нашей же собственной риторике относительно краха однополярного мира и перехода к многополярному. Но на самом деле распад однополярной системы – не данность, а процесс. Некоторые признаки многополярности в современном мире действительно присутствуют, но ключевая проблема состоит в том, что основные тренды развития современного общества задаются из США, как из основной базы транснационального капитала.По этой причине США считают себя мировым лидером, которому если и договариваться, то… Не то, чтобы совсем не с кем. С Россией США ведут продуктивный диалог по вопросам сокращения и ограничения ядерных вооружений, использования космического пространства, поставок сырья для ядерного топлива и удобрений... Т.е., всего того, что есть у России, но чего нет у США. А вот наоборот, договариваться о том, что есть у США, но нет у России, США не хотят, потому что санкции.Ну а на равных, по мысли Вашингтона, Россия должна договариваться с Украиной, с которой США вообще не договариваются.Во-вторых, США не доверяют России. Впрочем, Россия тоже не очень-то доверяет США.Причина взаимного недоверия в значительной степени связана с тем, что США не признают Россию в качестве равноправного партнёра. Для США представители России – "подлое сословие", для России представители США – какие-то вырожденцы. Ну и у обеих сторон есть желание партнёра "кинуть". Когда это удаётся в список взаимных претензий попадает ещё одна…В-третьих, контроль США над Украиной не единоличный – на влияние тут претендует ещё Великобритания.Разумеется, США и Великобритания остаются партнёрами и, разумеется, США – старший партнёр. Великобритания в украинском кризисе вообще работала на "подхвате" – когда США, в бытность президентом Трампа, несколько утратили наступательный пыл, на украинском направлении их заменили британцы.Однако подходы к украинской теме у Вашингтона и Лондона разные (англичане более воинственны), а потому можно говорить даже об определённой конкуренции. Как Вашингтон и Лондон улаживают свои противоречия мы не знаем.А ведь есть ещё интерес Варшавы – тоже несамостоятельной, но имеющей собственные представления о прекрасном… А поскольку она полезна в качестве прислуги, ей нужно иногда и косточку кинуть.В-четвёртых, а так ли уж несамостоятельна Украина?США и Европа, раскручивая Зеленского в качестве лидера цивилизованного мира, взрастили монстра. Зеленский научился использовать противоречия внутри западных элит, а главное – манипулировать западными политиками посредством общественного мнения. Отключить его от СМИ тоже нельзя – слишком важна тема "российской агрессии против Украины" в мировой повестке.По правде говоря, в случае, если бы Зеленского накрыло каким-нибудь "калибром" на центральной площади Изюма, элиты "цивилизованного мира" вздохнули бы с облегчением. Но Россия облегчать им жизнь не собирается.Пока что Украина в состоянии проводить свою собственную политическую линию, в том числе – отказываясь от переговоров с Россией даже тогда, когда они нужны Западу.В общем, участие США в переговорном процессе вокруг Украины представляется обязательным (если мы хотим добиться результата, конечно), но само по себе такое участие поставит под вопрос статус США как единственной мировой сверхдержавы. А на такое власти США пойти не готовы.

https://ukraina.ru/20220830/1038209650.html

https://ukraina.ru/20220901/1038314759.html

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украина, сша, россия, великобритания, переговоры, дипломатия, эксклюзив