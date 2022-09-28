Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях
Некоторые прозападные китайцы, сочувствующие киевскому режиму, имеют определённое влияние на общественное мнение страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он уточнил, что речь идёт об "общественных деятелях", то есть представителях интеллигенции, которые также являются противниками политической системы Китая. Несмотря на это, они могут оказывать некоторое влияние на определённые круги, принимающие решения в стране, указал Сыма.
Например, в Китае есть такая структура как партийная школа. … В партийных школах работают кандидаты наук, они специализируются на написании больших материалов. А материалы читают в верхних эшелонах. Один такой кандидат наук, директор партшколы, выступал за капитуляцию перед США, когда только начался конфликт между Россией и Украиной. Он призывал подчиниться США и отказаться от сотрудничества с Россией. Россия, для таких как он, — "негативный актив" для Китая
Он добавил, что такие люди считают, что Китай не может противостоять США и ему надо "принять универсальные западные ценности и войти в мир демократии".
23 сентября, 10:34В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённостиОпасность ядерной войны в мире возрастает, и если Вашингтон действительно обеспокоен этим фактом, то ему следует предпринять шаги по снижению напряжённости, возникшей по его вине. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 23 сентября в китайской газете Global Times
Блогер рассказал о своей борьбе с подобными настроениями в китайском обществе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.