https://ukraina.ru/20220928/1039147771.html

Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях

Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях - 28.09.2022 Украина.ру

Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях

Некоторые прозападные китайцы, сочувствующие киевскому режиму, имеют определённое влияние на общественное мнение страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань

2022-09-28T05:15

2022-09-28T05:15

2022-09-28T05:15

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Он уточнил, что речь идёт об "общественных деятелях", то есть представителях интеллигенции, которые также являются противниками политической системы Китая. Несмотря на это, они могут оказывать некоторое влияние на определённые круги, принимающие решения в стране, указал Сыма.Он добавил, что такие люди считают, что Китай не может противостоять США и ему надо "принять универсальные западные ценности и войти в мир демократии".Блогер рассказал о своей борьбе с подобными настроениями в китайском обществе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039011359.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кнр (китай), сыма нань, пятая колонна, сша