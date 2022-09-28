Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях - 28.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220928/1039147771.html
Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях
Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях - 28.09.2022 Украина.ру
Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях
Некоторые прозападные китайцы, сочувствующие киевскому режиму, имеют определённое влияние на общественное мнение страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-28T05:15
2022-09-28T05:15
новости
кнр (китай)
сыма нань
пятая колонна
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/22/1033912297_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_7f93482f783f4b29af7b9b8ee047b8da.jpg
Он уточнил, что речь идёт об "общественных деятелях", то есть представителях интеллигенции, которые также являются противниками политической системы Китая. Несмотря на это, они могут оказывать некоторое влияние на определённые круги, принимающие решения в стране, указал Сыма.Он добавил, что такие люди считают, что Китай не может противостоять США и ему надо "принять универсальные западные ценности и войти в мир демократии".Блогер рассказал о своей борьбе с подобными настроениями в китайском обществе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039011359.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/22/1033912297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cf1be881136572669b86212d551ae1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кнр (китай), сыма нань, пятая колонна, сша
Новости, КНР (Китай), Сыма Нань, пятая колонна, США

Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях

05:15 28.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Некоторые прозападные китайцы, сочувствующие киевскому режиму, имеют определённое влияние на общественное мнение страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он уточнил, что речь идёт об "общественных деятелях", то есть представителях интеллигенции, которые также являются противниками политической системы Китая. Несмотря на это, они могут оказывать некоторое влияние на определённые круги, принимающие решения в стране, указал Сыма.

Например, в Китае есть такая структура как партийная школа. … В партийных школах работают кандидаты наук, они специализируются на написании больших материалов. А материалы читают в верхних эшелонах. Один такой кандидат наук, директор партшколы, выступал за капитуляцию перед США, когда только начался конфликт между Россией и Украиной. Он призывал подчиниться США и отказаться от сотрудничества с Россией. Россия, для таких как он, — "негативный актив" для Китая

Сыма Нань
Сыма Нань
Китайский блогер, публицист и общественный деятель
Он добавил, что такие люди считают, что Китай не может противостоять США и ему надо "принять универсальные западные ценности и войти в мир демократии".
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 10:34
В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённостиОпасность ядерной войны в мире возрастает, и если Вашингтон действительно обеспокоен этим фактом, то ему следует предпринять шаги по снижению напряжённости, возникшей по его вине. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 23 сентября в китайской газете Global Times
Блогер рассказал о своей борьбе с подобными настроениями в китайском обществе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиКНР (Китай)Сыма Наньпятая колоннаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
05:15Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях
05:00Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
04:45Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ
04:30"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие
04:15"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
00:01Запорожская область вышла из состава Украины
23:44Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
23:09Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке
20:03Газированная Балтика – их ответ на референдум. Что на самом деле произошло на "Северном потоке"
19:37Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности
19:00Референдумы завершены. Итоги 27 сентября
18:04Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
17:54Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября
17:50На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство
17:47Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:10За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве
16:46Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
16:35Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль
16:22Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
Лента новостейМолния