https://ukraina.ru/20220928/1039145166.html

Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда

Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда - 28.09.2022 Украина.ру

Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда

В Китае существуют своего рода лобби киевского режима, оно в целом совпадает с проамериканским и "любит много шуметь" в интернете. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань

2022-09-28T07:00

2022-09-28T07:00

2022-09-28T07:00

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сыма нань

кнр (китай)

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Он уточнил, что они черпают информацию из "Голоса Америки"*, Би-би-си, агентства Рейтер и других западных СМИ. Например, в связи с последними событиями в Харьковской области они говорят о том, что армия киевского режима "одерживает большие победы, что российская армия больше не жизнеспособна, терпит поражение", и так далее.Таким образом, сочувствующие киевскому режиму силы "искусственно создали великую победу украинской армии", рассказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сыма нань, кнр (китай), пропаганда, киевский режим, сми, соцсети