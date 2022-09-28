Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда - 28.09.2022 Украина.ру
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Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда - 28.09.2022 Украина.ру
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда
В Китае существуют своего рода лобби киевского режима, оно в целом совпадает с проамериканским и "любит много шуметь" в интернете. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-28T07:00
2022-09-28T07:00
новости
сыма нань
кнр (китай)
пропаганда
киевский режим
сми
соцсети
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Он уточнил, что они черпают информацию из "Голоса Америки"*, Би-би-си, агентства Рейтер и других западных СМИ. Например, в связи с последними событиями в Харьковской области они говорят о том, что армия киевского режима "одерживает большие победы, что российская армия больше не жизнеспособна, терпит поражение", и так далее.Таким образом, сочувствующие киевскому режиму силы "искусственно создали великую победу украинской армии", рассказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сыма нань, кнр (китай), пропаганда, киевский режим, сми, соцсети
Новости, Сыма Нань, КНР (Китай), пропаганда, киевский режим, СМИ, соцсети

Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда

07:00 28.09.2022
 
© РИА Новости . Артур Александров / Перейти в фотобанкФигура Хотея
Фигура Хотея - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Артур Александров
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В Китае существуют своего рода лобби киевского режима, оно в целом совпадает с проамериканским и "любит много шуметь" в интернете. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он уточнил, что они черпают информацию из "Голоса Америки"*, Би-би-си, агентства Рейтер и других западных СМИ. Например, в связи с последними событиями в Харьковской области они говорят о том, что армия киевского режима "одерживает большие победы, что российская армия больше не жизнеспособна, терпит поражение", и так далее.

Это, конечно же, ложь. Любой человек, обладающий здравым смыслом, знает, что это не соответствует действительности. Например, в подтверждение побед Украины начинают раздувать факт захвата 1 000 квадратных километров территории. Я не знаю, много ли это для вас, но в Китае это территория двух городов или двух больших деревень, 30 на 40 километров

Сыма Нань коллаж
Сыма Нань
Таким образом, сочувствующие киевскому режиму силы "искусственно создали великую победу украинской армии", рассказал он.
Сыма Нань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 18:11
Сыма Нань: кто онТелевизионный обозреватель, блогер, журналист, член Коммунистической партии Китая
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
 
НовостиСыма НаньКНР (Китай)пропагандакиевский режимСМИсоцсети
 
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