https://ukraina.ru/20220928/1039145166.html
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда - 28.09.2022 Украина.ру
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда
В Китае существуют своего рода лобби киевского режима, оно в целом совпадает с проамериканским и "любит много шуметь" в интернете. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-28T07:00
2022-09-28T07:00
2022-09-28T07:00
новости
сыма нань
кнр (китай)
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киевский режим
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Он уточнил, что они черпают информацию из "Голоса Америки"*, Би-би-си, агентства Рейтер и других западных СМИ. Например, в связи с последними событиями в Харьковской области они говорят о том, что армия киевского режима "одерживает большие победы, что российская армия больше не жизнеспособна, терпит поражение", и так далее.Таким образом, сочувствующие киевскому режиму силы "искусственно создали великую победу украинской армии", рассказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сыма нань, кнр (китай), пропаганда, киевский режим, сми, соцсети
Новости, Сыма Нань, КНР (Китай), пропаганда, киевский режим, СМИ, соцсети
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда
В Китае существуют своего рода лобби киевского режима, оно в целом совпадает с проамериканским и "любит много шуметь" в интернете. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он уточнил, что они черпают информацию из "Голоса Америки"*, Би-би-си, агентства Рейтер и других западных СМИ. Например, в связи с последними событиями в Харьковской области они говорят о том, что армия киевского режима "одерживает большие победы, что российская армия больше не жизнеспособна, терпит поражение", и так далее.
Это, конечно же, ложь. Любой человек, обладающий здравым смыслом, знает, что это не соответствует действительности. Например, в подтверждение побед Украины начинают раздувать факт захвата 1 000 квадратных километров территории. Я не знаю, много ли это для вас, но в Китае это территория двух городов или двух больших деревень, 30 на 40 километров
Таким образом, сочувствующие киевскому режиму силы "искусственно создали великую победу украинской армии", рассказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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* СМИ, выполняющее функцию иноагента.