Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции
В связи с совершаемыми киевским режимом терактами в Донбассе и на освобождённых территориях Украины, Россия перейдёт от СВО к антитеррористической операции. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
Он объяснил, что данное изменение формата спецоперации будет возможным после того, как данные территории станут частью РФ.
А Киев будет делать все, чтобы совершать теракты и убивать представителей новой администрации. Предстоит много работы
Он добавил, что для обеспечения безопасности территории Донбасса необходимо окончательно освободить занимаемую киевским режимом территорию ДНР.
20 мая, 07:59Побывавший на Украине француз возмутился поддержкой Францией «Азова»Президент Франции Эммануэль Макрон должен объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистскому отряду «Азов». Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio 19 мая бывший военный Адриен Боке, ранее побывавший на Украине с гуманитарной миссией
Моро также считает, что "рано или поздно" освободит Одессу и Харьков.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.