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Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции

Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции - 28.09.2022 Украина.ру

Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции

В связи с совершаемыми киевским режимом терактами в Донбассе и на освобождённых территориях Украины, Россия перейдёт от СВО к антитеррористической операции. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро

2022-09-28T06:45

2022-09-28T06:45

2022-09-28T06:45

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Он объяснил, что данное изменение формата спецоперации будет возможным после того, как данные территории станут частью РФ.Он добавил, что для обеспечения безопасности территории Донбасса необходимо окончательно освободить занимаемую киевским режимом территорию ДНР.Моро также считает, что "рано или поздно" освободит Одессу и Харьков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220520/1033997234.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, референдум, донбасс, наблюдатели, антитеррор