Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции - 28.09.2022 Украина.ру
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Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции
Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции - 28.09.2022 Украина.ру
Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции
В связи с совершаемыми киевским режимом терактами в Донбассе и на освобождённых территориях Украины, Россия перейдёт от СВО к антитеррористической операции. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
2022-09-28T06:45
2022-09-28T06:45
новости
франция
референдум
донбасс
наблюдатели
антитеррор
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Он объяснил, что данное изменение формата спецоперации будет возможным после того, как данные территории станут частью РФ.Он добавил, что для обеспечения безопасности территории Донбасса необходимо окончательно освободить занимаемую киевским режимом территорию ДНР.Моро также считает, что "рано или поздно" освободит Одессу и Харьков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220520/1033997234.html
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новости, франция, референдум, донбасс, наблюдатели, антитеррор
Новости, Франция, референдум, Донбасс, наблюдатели, антитеррор

Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции

06:45 28.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В связи с совершаемыми киевским режимом терактами в Донбассе и на освобождённых территориях Украины, Россия перейдёт от СВО к антитеррористической операции. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
Он объяснил, что данное изменение формата спецоперации будет возможным после того, как данные территории станут частью РФ.

А Киев будет делать все, чтобы совершать теракты и убивать представителей новой администрации. Предстоит много работы

Ксавье Моро
Он добавил, что для обеспечения безопасности территории Донбасса необходимо окончательно освободить занимаемую киевским режимом территорию ДНР.
Азов
20 мая, 07:59
Побывавший на Украине француз возмутился поддержкой Францией «Азова»Президент Франции Эммануэль Макрон должен объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистскому отряду «Азов». Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio 19 мая бывший военный Адриен Боке, ранее побывавший на Украине с гуманитарной миссией
Моро также считает, что "рано или поздно" освободит Одессу и Харьков.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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