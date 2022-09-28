Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ
В интересах Франции была бы нейтральная политика по отношению к вооружённому конфликту на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
По его словам, он поддерживает вступление территорий Новороссии в состав РФ как российский гражданин, а как француз – считает, что у страны его происхождения нет интересов на Украине и на Чёрном море.
Этот конфликт нас не касается. Я хотел бы, чтобы Франция вела свою политику так же, как это делает Турция, когда [турецкий лидер Реджеп Тайип] Эрдоган старается быть между Россией и Украиной.
Он добавил, что многие французы начинают понимать, что отношения со "старым и надежным союзником в лице России" для их страны гораздо важнее, чем поддержка киевского режима.
11 июня, 15:08Луис Касадо: На парламентских выборах во Франции будет решаться в том числе вопрос о выходе страны из НАТО и независимости от СШАФранцузский журналист чилийского происхождения Луис Касадо рассказал о том, есть ли у Франции шанс выйти из НАТО, о своей дружбе с популярным французским политиком и о впечатлениях от России
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.