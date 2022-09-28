Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ

Луис Касадо: На парламентских выборах во Франции будет решаться в том числе вопрос о выходе страны из НАТО и независимости от США

Французский журналист чилийского происхождения Луис Касадо рассказал о том, есть ли у Франции шанс выйти из НАТО, о своей дружбе с популярным французским политиком и о впечатлениях от России