Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ - 28.09.2022 Украина.ру
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Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ
Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ - 28.09.2022 Украина.ру
Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ
В интересах Франции была бы нейтральная политика по отношению к вооружённому конфликту на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
2022-09-28T04:45
2022-09-28T04:45
новости
франция
референдум
наблюдатели
черное море
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По его словам, он поддерживает вступление территорий Новороссии в состав РФ как российский гражданин, а как француз – считает, что у страны его происхождения нет интересов на Украине и на Чёрном море.Он добавил, что многие французы начинают понимать, что отношения со "старым и надежным союзником в лице России" для их страны гораздо важнее, чем поддержка киевского режима.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220611/1034131441.html
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новости, франция, референдум, наблюдатели, черное море
Новости, Франция, референдум, наблюдатели, Черное море

Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ

04:45 28.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В интересах Франции была бы нейтральная политика по отношению к вооружённому конфликту на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
По его словам, он поддерживает вступление территорий Новороссии в состав РФ как российский гражданин, а как француз – считает, что у страны его происхождения нет интересов на Украине и на Чёрном море.

Этот конфликт нас не касается. Я хотел бы, чтобы Франция вела свою политику так же, как это делает Турция, когда [турецкий лидер Реджеп Тайип] Эрдоган старается быть между Россией и Украиной.

Он добавил, что многие французы начинают понимать, что отношения со "старым и надежным союзником в лице России" для их страны гораздо важнее, чем поддержка киевского режима.
Луис Касадо интервью - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 15:08
Луис Касадо: На парламентских выборах во Франции будет решаться в том числе вопрос о выходе страны из НАТО и независимости от СШАФранцузский журналист чилийского происхождения Луис Касадо рассказал о том, есть ли у Франции шанс выйти из НАТО, о своей дружбе с популярным французским политиком и о впечатлениях от России
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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