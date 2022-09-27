https://ukraina.ru/20220927/1039120066.html

Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима

Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима - 27.09.2022 Украина.ру

Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима

Большинство американских СМИ, рассказывая своей аудитории о ходе военных действий на Украине, искажают реальность и пользуются недостоверными источниками информации. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative

2022-09-27T11:40

2022-09-27T11:40

2022-09-27T12:05

новости

сша

сми

пропаганда

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038910623_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_3cfb441b83a5519a1763af3c3e8e2343.jpg

Так, рассказывая о контрнаступлении войск киевского режима на востоке Украины, американские СМИ называют "стратегическими пунктами" небольшие города, отбитые ВСУ. А небольшие города, удерживаемые союзными силами, превращаются в "маловажные посёлки", рассказывает автор публикации, экс-сотрудник Госдепартамента США и писатель Питер ван Бурен.Источники такой информации являются, практически, "оскорблением рассудка", замечает автор.К ним он относит киевские СМИ, такие, как "Украинская правда" и The Kyiv Independent, а также американский "Институт изучения войны", существующий за счёт пожертвований предприятий американского военно-промышленного комплекса.Этим источники так же достоверны, как вечерний рекламный ролик типа: "Закажите в ближайшие десять минут, и мы удвоим заявленное число убитых русских!", иронизирует ван Бурен.Автор замечает, что тиражируемые в СМИ "победы" киевского режима обычно совпадают с заявлениями американских официальных лиц о том, что ему "нужна ещё пара миллиардов долларов" военной помощи.

https://ukraina.ru/20220622/1034210256.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сми, пропаганда, киевский режим