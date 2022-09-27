Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима - 27.09.2022 Украина.ру
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Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима
Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима - 27.09.2022 Украина.ру
Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима
Большинство американских СМИ, рассказывая своей аудитории о ходе военных действий на Украине, искажают реальность и пользуются недостоверными источниками информации. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative
2022-09-27T11:40
2022-09-27T12:05
новости
сша
сми
пропаганда
киевский режим
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Так, рассказывая о контрнаступлении войск киевского режима на востоке Украины, американские СМИ называют "стратегическими пунктами" небольшие города, отбитые ВСУ. А небольшие города, удерживаемые союзными силами, превращаются в "маловажные посёлки", рассказывает автор публикации, экс-сотрудник Госдепартамента США и писатель Питер ван Бурен.Источники такой информации являются, практически, "оскорблением рассудка", замечает автор.К ним он относит киевские СМИ, такие, как "Украинская правда" и The Kyiv Independent, а также американский "Институт изучения войны", существующий за счёт пожертвований предприятий американского военно-промышленного комплекса.Этим источники так же достоверны, как вечерний рекламный ролик типа: "Закажите в ближайшие десять минут, и мы удвоим заявленное число убитых русских!", иронизирует ван Бурен.Автор замечает, что тиражируемые в СМИ "победы" киевского режима обычно совпадают с заявлениями американских официальных лиц о том, что ему "нужна ещё пара миллиардов долларов" военной помощи.
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новости, сша, сми, пропаганда, киевский режим
Новости, США, СМИ, пропаганда, киевский режим

Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима

11:40 27.09.2022 (обновлено: 12:05 27.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
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Большинство американских СМИ, рассказывая своей аудитории о ходе военных действий на Украине, искажают реальность и пользуются недостоверными источниками информации. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative
Так, рассказывая о контрнаступлении войск киевского режима на востоке Украины, американские СМИ называют "стратегическими пунктами" небольшие города, отбитые ВСУ. А небольшие города, удерживаемые союзными силами, превращаются в "маловажные посёлки", рассказывает автор публикации, экс-сотрудник Госдепартамента США и писатель Питер ван Бурен.
Источники такой информации являются, практически, "оскорблением рассудка", замечает автор.
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:38
Хомский высмеял западное «двоемыслие» в отношении РоссииЗападная пропаганда удивительным образом сочетает противоречащие друг другу утверждения, но в этом нет ничего нового. Об этом рассказал на днях в интервью американскому новостному сайту Truthout выдающийся американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
К ним он относит киевские СМИ, такие, как "Украинская правда" и The Kyiv Independent, а также американский "Институт изучения войны", существующий за счёт пожертвований предприятий американского военно-промышленного комплекса.
Этим источники так же достоверны, как вечерний рекламный ролик типа: "Закажите в ближайшие десять минут, и мы удвоим заявленное число убитых русских!", иронизирует ван Бурен.

Вы помните оборону острова Змеиный? Помните все разы, когда у России заканчивались бомбы или ракеты? Помните заглохшую российскую колонну, … могучие беспилотники, убившие русских в сто раз больше своего веса?

Питер ван Бурен
Американский писатель
Автор замечает, что тиражируемые в СМИ "победы" киевского режима обычно совпадают с заявлениями американских официальных лиц о том, что ему "нужна ещё пара миллиардов долларов" военной помощи.
 
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