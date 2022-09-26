США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября - 26.09.2022 Украина.ру
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США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября
США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября - 26.09.2022 Украина.ру
США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября
Киев и Вашингтон делают громкие заявления на тему ядерного оружия, но могут последовать и провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы. Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T18:30
2022-09-26T18:33
эксклюзив
ядерное оружие
ядерная война
армен гаспарян
олег царев
геннадий алехин
украина
сша
россия
энтони блинкен
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Киев и Вашингтон делают громкие заявления на тему ядерного оружия, но могут последовать и провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Опасные ядерные игры Украины и ЗападаОдной из главных тем последних дней стало возможное применение ядерного оружия. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на случай применения Россией ядерного оружия на Украине у США есть план. Последствия для России, пригрозил Блинкен, будут ужасающими.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин считает, что американцы просто прощупывают реакцию России."В Пентагоне тоже не полные идиоты сидят и прекрасно понимают, что Россия обладает таким потенциалом, что мало не покажется!" – сказал Алехин.В то же время он считает, что Россия не будет использовать ТЯО – есть другие силы и средства, чтобы решить вопросы СВО."Я думаю, до ядерного, конечно, не дойдет. Это идет чисто информационная игра, в первую очередь со стороны западных стран. И все заявления – Блинкена, Трасс и прочих – это серьезные вещи, это накаляет обстановку.Но я думаю, до этого дело не дойдет. Это понимают не ястребы, а здравомыслящие люди в Пентагоне", – отметил военный эксперт.При этом он признаёт, что США и Украины пытаются втянуть Россию в ядерную войну."Могут быть и какие-то провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы, оружия. Теоретически они могут это сделать", – допустил Алехин.Вопросы после референдумовВ свою очередь политик, экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв также не считает, что Россия будет применять ядерное оружие. По мнению политика, Москва будет применять "ядерный" аргумент, чтобы склонить Запад и Украину пойти на переговоры.Также Царёв обрисовал вопрос принятия новых территорий в состав России, если в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосуют "За" на референдумах."Надо будет понять, что мы будем принимать – Запорожскую область в составе Запорожья? Всю ли Донецкую область мы принимаем? Этот вопрос будет установлен.В зависимости от того, какие решения будут приняты, где границы Российской Федерации, и будет приниматься дальнейший план действий, будет понятен ход последующих событий.Я так понимаю, что если будет угроза территориальной целостности Российской Федерации, которую невозможно будет решить обычными войсками, обычными мерами, то следующим шагом, по-видимому, будет удар по Киеву, по транспортной, железнодорожной логистике, по объектам энергоснабжения", – прогнозирует политик.И только если эти меры не приведут к результату, будет переход к другим мерам."В дальнейшем у нас есть возможность наносить удары по критической инфраструктуре, и еще дальше у нас есть возможность применения ядерного оружия", – сказал Царёв.Частичная мобилизация: нужно больше информацииПолитолог и публицист Армен Гаспарян порассуждал об информационном сопровождении начавшейся в России частичной мобилизации.Он признал, что у многих есть непонимание: "меня люди останавливают и говорят: ты можешь объяснить, что это такое – частичная мобилизация?" Информации мало, поэтому людям приходится рыскать в интернете, из-за чего они могут попадать в том числе на украинские ресурсы, где разжигают панику."Насколько я вообще понял, уже всё закончилось. Уже набран контингент, он уже туда поехал частично даже. Эти мероприятия все были готовы. Всё, точка", – сказал Гаспарян, добавив, что информационную работу нужно быстро перестраивать, потому что "иначе это очень плохо закончится".Также эксперт отметил, что Россия привлекает профессионалов военного дела, а не набирает всех, как делают на Украине."Смотрите, у нас в случае с референдумом отлично получается. Всем всё объяснили, где голосуют, как голосуют, сколько избирательных участков, как происходит процесс наблюдения, где у нас там специалисты из Общественной палаты.Нет вообще ни единой тайны, всё рассказали. Почему тут нельзя было так же сделать?" – задался риторическим вопросом публицист.
https://ukraina.ru/20220926/1039093934.html
https://ukraina.ru/20220926/1039096466.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, ядерное оружие, ядерная война, армен гаспарян, олег царев, геннадий алехин, украина, сша, россия, энтони блинкен
Эксклюзив, Ядерное оружие, ядерная война, Армен Гаспарян, Олег Царев, Геннадий Алехин, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен

США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября

18:30 26.09.2022 (обновлено: 18:33 26.09.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Киев и Вашингтон делают громкие заявления на тему ядерного оружия, но могут последовать и провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы.
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
Опасные ядерные игры Украины и Запада
Одной из главных тем последних дней стало возможное применение ядерного оружия. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на случай применения Россией ядерного оружия на Украине у США есть план. Последствия для России, пригрозил Блинкен, будут ужасающими.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин считает, что американцы просто прощупывают реакцию России.
"В Пентагоне тоже не полные идиоты сидят и прекрасно понимают, что Россия обладает таким потенциалом, что мало не покажется!" – сказал Алехин.
В то же время он считает, что Россия не будет использовать ТЯО – есть другие силы и средства, чтобы решить вопросы СВО.
"Я думаю, до ядерного, конечно, не дойдет. Это идет чисто информационная игра, в первую очередь со стороны западных стран. И все заявления – Блинкена, Трасс и прочих – это серьезные вещи, это накаляет обстановку.
Но я думаю, до этого дело не дойдет. Это понимают не ястребы, а здравомыслящие люди в Пентагоне", – отметил военный эксперт.
При этом он признаёт, что США и Украины пытаются втянуть Россию в ядерную войну.
"Могут быть и какие-то провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы, оружия. Теоретически они могут это сделать", – допустил Алехин.
Геннадий Алехин интервью
16:28
Геннадий Алехин о том, как Украина и США втягивают Россию в ядерную войну
Вопросы после референдумов
В свою очередь политик, экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв также не считает, что Россия будет применять ядерное оружие. По мнению политика, Москва будет применять "ядерный" аргумент, чтобы склонить Запад и Украину пойти на переговоры.
Также Царёв обрисовал вопрос принятия новых территорий в состав России, если в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосуют "За" на референдумах.
"Надо будет понять, что мы будем принимать – Запорожскую область в составе Запорожья? Всю ли Донецкую область мы принимаем? Этот вопрос будет установлен.
В зависимости от того, какие решения будут приняты, где границы Российской Федерации, и будет приниматься дальнейший план действий, будет понятен ход последующих событий.
Я так понимаю, что если будет угроза территориальной целостности Российской Федерации, которую невозможно будет решить обычными войсками, обычными мерами, то следующим шагом, по-видимому, будет удар по Киеву, по транспортной, железнодорожной логистике, по объектам энергоснабжения", – прогнозирует политик.
И только если эти меры не приведут к результату, будет переход к другим мерам.
"В дальнейшем у нас есть возможность наносить удары по критической инфраструктуре, и еще дальше у нас есть возможность применения ядерного оружия", – сказал Царёв.
Олег Царев интервью
15:59
Олег Царев об условиях применения ядерного оружия: Россию хотят вывести за флажки
Частичная мобилизация: нужно больше информации
Политолог и публицист Армен Гаспарян порассуждал об информационном сопровождении начавшейся в России частичной мобилизации.
Он признал, что у многих есть непонимание: "меня люди останавливают и говорят: ты можешь объяснить, что это такое – частичная мобилизация?" Информации мало, поэтому людям приходится рыскать в интернете, из-за чего они могут попадать в том числе на украинские ресурсы, где разжигают панику.
"Насколько я вообще понял, уже всё закончилось. Уже набран контингент, он уже туда поехал частично даже. Эти мероприятия все были готовы. Всё, точка", – сказал Гаспарян, добавив, что информационную работу нужно быстро перестраивать, потому что "иначе это очень плохо закончится".
Также эксперт отметил, что Россия привлекает профессионалов военного дела, а не набирает всех, как делают на Украине.
"Смотрите, у нас в случае с референдумом отлично получается. Всем всё объяснили, где голосуют, как голосуют, сколько избирательных участков, как происходит процесс наблюдения, где у нас там специалисты из Общественной палаты.
Нет вообще ни единой тайны, всё рассказали. Почему тут нельзя было так же сделать?" – задался риторическим вопросом публицист.
Армен Гаспарян интервью
03:37
Армен Гаспарян об итогах недели: Наши проблемы — в плохой организации медиасопровождения наших решений
 
ЭксклюзивЯдерное оружиеядерная войнаАрмен ГаспарянОлег ЦаревГеннадий АлехинУкраинаСШАРоссияЭнтони Блинкен
 
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18:30США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября
18:27Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео
17:34Новые условия переговоров РФ и Украины, Кулеба взбесил Шольца: что говорили об Украине в мире 26 сентября
17:23"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем
16:38Расстрел в школе №88. Между серийными убийцами в разных странах нашли связь
16:28Геннадий Алехин о том, как Украина и США втягивают Россию в ядерную войну
16:20Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске
16:19Луцкий террорист, выборы в Запорожье, Залужный в Time. Главное на Украине на 16:00 26 сентября
16:10Правая Италия: новое правительство без Лоллобриджиды, но с Берлускони
16:10Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников
16:03Применение ядерного оружия. Как непредставимое может стать реальным
15:59Олег Царев об условиях применения ядерного оружия: Россию хотят вывести за флажки
15:22Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину
15:12Политика Турции: украинцам – слова, русским – улыбки, себе – выгоду
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