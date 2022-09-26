https://ukraina.ru/20220926/1039105042.html

США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября

США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября - 26.09.2022 Украина.ру

США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября

Киев и Вашингтон делают громкие заявления на тему ядерного оружия, но могут последовать и провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы. Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T18:30

2022-09-26T18:30

2022-09-26T18:33

эксклюзив

ядерное оружие

ядерная война

армен гаспарян

олег царев

геннадий алехин

украина

сша

россия

энтони блинкен

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Киев и Вашингтон делают громкие заявления на тему ядерного оружия, но могут последовать и провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Опасные ядерные игры Украины и ЗападаОдной из главных тем последних дней стало возможное применение ядерного оружия. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на случай применения Россией ядерного оружия на Украине у США есть план. Последствия для России, пригрозил Блинкен, будут ужасающими.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин считает, что американцы просто прощупывают реакцию России."В Пентагоне тоже не полные идиоты сидят и прекрасно понимают, что Россия обладает таким потенциалом, что мало не покажется!" – сказал Алехин.В то же время он считает, что Россия не будет использовать ТЯО – есть другие силы и средства, чтобы решить вопросы СВО."Я думаю, до ядерного, конечно, не дойдет. Это идет чисто информационная игра, в первую очередь со стороны западных стран. И все заявления – Блинкена, Трасс и прочих – это серьезные вещи, это накаляет обстановку.Но я думаю, до этого дело не дойдет. Это понимают не ястребы, а здравомыслящие люди в Пентагоне", – отметил военный эксперт.При этом он признаёт, что США и Украины пытаются втянуть Россию в ядерную войну."Могут быть и какие-то провокационные действия. Например, создание грязной ядерной бомбы, оружия. Теоретически они могут это сделать", – допустил Алехин.Вопросы после референдумовВ свою очередь политик, экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв также не считает, что Россия будет применять ядерное оружие. По мнению политика, Москва будет применять "ядерный" аргумент, чтобы склонить Запад и Украину пойти на переговоры.Также Царёв обрисовал вопрос принятия новых территорий в состав России, если в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосуют "За" на референдумах."Надо будет понять, что мы будем принимать – Запорожскую область в составе Запорожья? Всю ли Донецкую область мы принимаем? Этот вопрос будет установлен.В зависимости от того, какие решения будут приняты, где границы Российской Федерации, и будет приниматься дальнейший план действий, будет понятен ход последующих событий.Я так понимаю, что если будет угроза территориальной целостности Российской Федерации, которую невозможно будет решить обычными войсками, обычными мерами, то следующим шагом, по-видимому, будет удар по Киеву, по транспортной, железнодорожной логистике, по объектам энергоснабжения", – прогнозирует политик.И только если эти меры не приведут к результату, будет переход к другим мерам."В дальнейшем у нас есть возможность наносить удары по критической инфраструктуре, и еще дальше у нас есть возможность применения ядерного оружия", – сказал Царёв.Частичная мобилизация: нужно больше информацииПолитолог и публицист Армен Гаспарян порассуждал об информационном сопровождении начавшейся в России частичной мобилизации.Он признал, что у многих есть непонимание: "меня люди останавливают и говорят: ты можешь объяснить, что это такое – частичная мобилизация?" Информации мало, поэтому людям приходится рыскать в интернете, из-за чего они могут попадать в том числе на украинские ресурсы, где разжигают панику."Насколько я вообще понял, уже всё закончилось. Уже набран контингент, он уже туда поехал частично даже. Эти мероприятия все были готовы. Всё, точка", – сказал Гаспарян, добавив, что информационную работу нужно быстро перестраивать, потому что "иначе это очень плохо закончится".Также эксперт отметил, что Россия привлекает профессионалов военного дела, а не набирает всех, как делают на Украине."Смотрите, у нас в случае с референдумом отлично получается. Всем всё объяснили, где голосуют, как голосуют, сколько избирательных участков, как происходит процесс наблюдения, где у нас там специалисты из Общественной палаты.Нет вообще ни единой тайны, всё рассказали. Почему тут нельзя было так же сделать?" – задался риторическим вопросом публицист.

https://ukraina.ru/20220926/1039093934.html

https://ukraina.ru/20220926/1039096466.html

https://ukraina.ru/20220926/1039069488.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, ядерное оружие, ядерная война, армен гаспарян, олег царев, геннадий алехин, украина, сша, россия, энтони блинкен