https://ukraina.ru/20220926/1039098128.html

Луцкий террорист, выборы в Запорожье, Залужный в Time. Главное на Украине на 16:00 26 сентября

Луцкий террорист, выборы в Запорожье, Залужный в Time. Главное на Украине на 16:00 26 сентября - 26.09.2022 Украина.ру

Луцкий террорист, выборы в Запорожье, Залужный в Time. Главное на Украине на 16:00 26 сентября

На Украине осудили Максима Кривоша, который в 2020 году захватил автобус с заложниками. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий назвал сроки выборов в регионе. Американский журнал Time посвятил номер главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному

2022-09-26T16:19

2022-09-26T16:19

2022-09-26T16:27

эксклюзив

хроники

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Луцкий районный суд приговорил Кривоша к 13 годам лишения свободы. Во время оглашения приговора осуждённый швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.Рассмотрение дела длилось почти два года. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кривоша вменяемым.Среди преступлений, за которые судили мужчину - захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем статьям.Кривош уже отметил, что не собирается обжаловать приговор. Апелляцию на решение суда может подать прокуратура.В июле 2020 года в центре Луцка Кривош забаррикадировался с заложникамив автобусе "Берестечко - Красниловка". Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям. Так, он требовал от политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Украины Владимира Зеленского – прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года, угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.После того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста. Кривоша задержали без потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ – по статье "теракт".По данным правоохранителей, у Кривоша были сообщники. Одного из них задержали позже в Харькове.Выборы в Запорожской областиГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, когда в регионе пройдут выборы.По его словам, выборы планируется провести через год после решения о вхождении региона в состав России по итогам проходящего референдума."Я как глава ВГА буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов. Выборы будут проходить через один год в случае признания Запорожской области субъектом РФ", - сказал Балицкий на встрече с иностранными наблюдателями.Он уточнил, что на выборах должны быть определены как исполнительные органы власти, так и законодательные.Балицкий также отметил, что в случае, если руководство РФ поддержит выбор жителей региона, признав Запорожскую область субъектом страны, будет объявлен переходный период адаптации к российской нормативной базе. По оценке Балицкого, он будет сложным, в первую очередь из-за необходимости переоформить все документы и реестры.Сам Балицкий сообщил, что вступил в партию"Единая Россия"."Сегодня для меня еще один значимый день – получил партийный билет "Единой России", который мне лично вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак", - сообщил Балицкий.Вручение партийного билета состоялось на участке для голосования в Мелитополе."Благодарён партии за доверие и постоянное участие в жизни области! С первых дней волонтеры партии осуществляют гуманитарную миссию в области, оказывают помощь простым людям и участвуют в восстановлении работы инфраструктуры и всех социальных институтов нашего региона", - отметил Балицкий.Он выложил видео получения партийного билета.Залужный как новый герой ЗападаИздание "Time" посвятило обложку и обширный материал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Последний заявил о промежуточных победах Украины, которые будут лишь передышкой в долгом противостоянии.Издание назвало Залужного "ответственным за мужество и прогресс украинской армии", а также "вторым лицом войны" после президента Украины Владимира Зеленского.Издание обширно цитировало и самого Залужного. Так, тот признавался, что предложение возглавить ВСУ ошеломило его.При этом Time не скупилось на комплименты Залужного, называя его "закалённым годами борьбы с Россией", а также членом нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах.Издание подчёркивает, что Залужный, в отличие от Зеленского, не относился скептически к информации разведки о начале спецоперации и с приходом на свою должность начал внедрять изменения, чтобы украинские офицеры имели право открывать ответный огонь без разрешения старшего командования.Кроме того, в начале февраля Залужный требовал от командиров серьезного отношения к военным учениям."Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развёрнуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и публикуем сообщения в Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc., деятельность которой запрещена в РФ — Ред.)", – рассказал главком ВСУ.Утром 24 февраля у Залужного, по его словам, было две цели: не допустить взятия Киева, а также нанести как можно больший урон живой силе ВС РФ. При этом издание не упомянуло, что во время боёв под Киевом ВСУ отметились зверствами и убийствами и пытками пленных.Сейчас Залужный призывает готовиться к долгим боевым действиям. Даже если между Украиной и Россией будет достигнуто мирное соглашение, Залужный уверен, что боевые действия со временем продолжатся.Такой комплиментарный материал насторожил украинские власти."На Банковой очень недовольны этим интервью, которое возвышает Залужного в глазах западного истеблишмента. Зеленскому будет ещё сложнее "слить" Залужного, хотя функционеры пытаются всех убедить в том, что это "выдумки" и никакого кулуарного противостояния нет, но ранее в Изюм главнокомандующего решили не приглашать, тем самым отдав весь пиар Сырскому (командующему Сухопутных войск — Ред.) и отправив всем нужный публичный месседж и намёк", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Таким образом, можно прогнозировать рост напряжённости в отношении Офиса президента к Залужному. Нельзя исключать и попыток устранить главкома ВСУ физически, свалив всё на Россию.

https://ukraina.ru/20220926/1039083892.html

https://ukraina.ru/20220926/1039074257.html

https://ukraina.ru/20220925/1039068652.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники