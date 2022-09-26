https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html

Применение ядерного оружия. Как непредставимое может стать реальным

Применение ядерного оружия. Как непредставимое может стать реальным - 26.09.2022 Украина.ру

Применение ядерного оружия. Как непредставимое может стать реальным

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T16:03

2022-09-26T16:03

2022-09-26T16:03

эксклюзив

ядерное оружие

ядерная война

украина

россия

спецоперация

освобождённые регионы украины

сша

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Важнейшая темой последних дней – заявленная готовность России применить ядерное оружие для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, имея в виду также территории, которые должны войти в состав РФ по итогам проведения референдума (по состоянию на 26 сентября число проголосовавших во всех четырёх регионах превысило 50%, исход голосования сомнений не вызывает).Разумеется, "цивилизованный мир" не готов принять включение в состав России Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, но у России есть аргумент…Позиция РоссииОфициально об этом заявил Владимир Путин в обращении в связи с проведением частичной мобилизации 21 сентября: "при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф". Сказано это было в контексте ядерного шантажа России со стороны Запада.Ничего особенно нового в этих словах президента нет – в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", принятых в 2020 году, говорится, что ядерные силы существуют для защиты "суверенитета и территориальной целостности государства".На следующий день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев повторил, что для защиты освобождённых территорий "могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах".23 сентября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков разъяснил: "мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине". При этом он отметил факты подготовки к ограниченной ядерной войне со стороны США: "на боевое дежурство поставлены баллистические ракеты подводных лодок Trident-2 с боезарядами пониженной мощности, которые предполагается использовать в неких сценариях ограниченного применения ядерного оружия".Глава российского МИД Сергей Лавров выступая в ООН 24 сентября заявил, что "вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю её территорию".Лавров также отметил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте".Позиция ЗападаЗа рубежом к заявлениям российских официальных лиц отнеслись совершенно серьёзно.Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу CBS 25 сентября: "Смотрите, возможно, вчера это был блеф. Но сейчас это может быть и реальностью. (...) Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует".Советник главы ОП Михаил Подоляк 25 сентября: "члены Ядерного клуба должны очертить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт" (до этого, в интервью The Guardian 17 сентября, он требовал от Запада нанести превентивный ядерный удар по России).Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Как мы будем реагировать – зависит от того, какой будет ситуация и какое оружие они применят. Самое главное – не допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы очень четкие в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что РФ не может выиграть ядерную войну".Он же 23 сентября: "вероятность любого использования ядерного оружия до сих пор низка, но потенциальные последствия этого настолько велики, что мы, соответственно, должны воспринимать это серьёзно".Госсекретарь Энтони Блинкен 25 сентября заявил, что в США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия. Кроме того, США вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз. Блинкен также заявил, что "мир никогда не признает" ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России, а Украина, по его мнению, вправе "вернуть" эти территории.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: "Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнёрами".Ядерная реальностьВ каких случаях Россия может применить ядерное оружие?Очевидно, речь идёт в первую очередь о предотвращении "харьковского сценария" на территориях регионов, которые будут приняты в состав РФ 30 сентября. Фактически защиту этих территорий должны обеспечить, разумеется, мобилизованные резервисты, но они пока что не готовы к выполнению этой функции. Применение обычных ударных средств (например – массированные удары по инфраструктурным объектам) немедленного влияния на украинское наступление не окажут. Ядерное оружие само по себе остановить наступление тоже не сможет, но оно окажет сильнейшее морально-психологическое воздействие и, скорее всего, заставит Зеленского отдать "стоп-приказ" (применяемое в литературе название приказа Гитлера, который остановил наступление на Дюнкерк в 1940 году).Другой возможный вариант – ввод войск НАТО на территорию Украины, что само по себе может привести к полномасштабному конфликту с использованием ядерного оружия.Как Россия может применить ядерное оружие?Мы уже писали, что особого смысла в применении даже маломощного тактического ядерного оружия на театре военных действий нет – просто отсутствуют цели для него. Нанесение же удара по "центрам принятия решений" за Украину в Вашингтоне и Лондоне – начало мировой войны, в которой оба участника конфликта будут гарантированно уничтожены.Наш источник, ещё недавно служивший в РВСН, сообщил, что, в теории, применение ядерного орудия Россией должно начаться с показательного испытания боевого заряда в где-то в безлюдной местности (скорее всего – на Новой Земле). Кстати, американская доктрина, кажется, предполагает нечто подобное – если судить по фильму "Люди в чёрном" (мы почти не шутим). На следующем этапе возможно применение ядерного оружия по территории Украины, но так, чтобы по возможности избежать жертв среди мирного населения (например – по заброшенному военному объекту).Другое дело, что не совсем понятно, какого рода проблемы должны возникнуть на фронте, чтобы сделать реальными подобные меры. Сейчас российским войскам удаётся достаточно эффективно сдерживать украинское наступление. Очевидно, речь должна идти о глубоком прорыве, создающем угрозу для крупных городов.Каковы могут быть ответные меры Запада?Большинство экспертов предполагает, что ответные меры будут иметь политический, экономический и лишь в третью очередь военный характер. Никто, понятно, развязывать глобальную ядерную войну не будет, а сигналы со стороны России в первую очередь будут переадресованы Киеву. С другой стороны, Западу выгодно, конечно, подвести Россию к самому краю ядерной эскалации, чтобы показать или её неготовность применить ядерное оружие, или, напротив, готовность его применить (и то и другое плохо с имиджевой точки зрения).Скорее всего, речь будет идти о полной блокаде России – приостановке её членства в органах ООН (или даже самой ООН как таковой), введения полного запрета на торговлю с ней, ну и снятие ограничений на поставки наступательных вооружений для Украины. В крайнем случае возможны аналогичные российским шаги по эскалации вплоть до нанесения удара по российским войскам, находящимся на международно-признанной территории Украины (но вряд ли в Крыму).Надеемся, впрочем, что до всего этого не дойдёт.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

эксклюзив, ядерное оружие, ядерная война, украина, россия, спецоперация, освобождённые регионы украины, сша