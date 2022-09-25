https://ukraina.ru/20220925/1039067800.html

Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии

Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии - 25.09.2022 Украина.ру

Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии

Британия должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира. Об этом 24 сентября написал Питер Хитченс для издания Daily Mail

2022-09-25T16:44

2022-09-25T16:44

2022-09-25T16:42

ядерное оружие

новости

владимир путин

британия

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"В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации.По словам автора, конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне.Журналист считает, что было бы крайне глупо отмахиваться от слов Путина про применение ядерного оружия как от блефа."Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической", — написал он.В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное оружие, новости, владимир путин, британия