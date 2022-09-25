https://ukraina.ru/20220925/1039067800.html
Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии
Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии - 25.09.2022 Украина.ру
Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии
Британия должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира. Об этом 24 сентября написал Питер Хитченс для издания Daily Mail
2022-09-25T16:44
2022-09-25T16:44
2022-09-25T16:42
ядерное оружие
новости
владимир путин
британия
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"В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации.По словам автора, конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне.Журналист считает, что было бы крайне глупо отмахиваться от слов Путина про применение ядерного оружия как от блефа."Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической", — написал он.В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное оружие, новости, владимир путин, британия
Ядерное оружие, Новости, Владимир Путин, Британия
Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии
Британия должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира. Об этом 24 сентября написал Питер Хитченс для издания Daily Mail
"В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации.
По словам автора, конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне.
"Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень старая и спорная", — отметил Хитченс.
Журналист считает, что было бы крайне глупо отмахиваться от слов Путина про применение ядерного оружия как от блефа.
"Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической", — написал он.
В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".