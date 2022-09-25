https://ukraina.ru/20220925/1039066771.html

Огнем и мечом. Как режим Зеленского пытается сорвать референдумы о присоединении к России

Огнем и мечом. Как режим Зеленского пытается сорвать референдумы о присоединении к России - 25.09.2022 Украина.ру

Огнем и мечом. Как режим Зеленского пытается сорвать референдумы о присоединении к России

Украина.ру, 25.09.2022

2022-09-25T13:28

2022-09-25T13:28

2022-09-25T13:28

эксклюзив

референдум

украина

россия

донбасс

запорожье

запорожская область

херсонская область

теракт

обстрелы

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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях третий день продолжаются референдумы о воссоединении с Россией – их уникальность в том, что проводятся они в обстановке непрекращающихся боевых действий. Киевский режим делает все, чтобы их сорвать: осуществляет массовые обстрелы жилых домов гражданской инфраструктуры, засылает диверсантов, организовывающих теракты, угрожает членам избирательных комиссий и присутствующим иностранным наблюдателям, делает различные провокации в СМИ и соцсетях. Так, в различных проукраинских пабликах активно призывают бить прямо по местам расположения избирательных участков, а украинское правительство пригрозило уголовным преследованием не только тем, кто организовывает голосование (им уже анонсировали по 10 лет тюрьмы), но и международным наблюдателям, которые приехали на Донбасс и подконтрольные армии РФ Херсонскую и Запорожскую области. Тактика режима Зеленского предельно ясна – терроризировать мирное население, запугав его по максимуму.В связи cо сложившейся ситуацией повышенное внимание уделяется компоненту безопасности. Власти народных республик, представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской области делают все, чтобы облегчить людям процесс волеизъявления. В частности, для удобства маломобильных граждан, избирательные участки располагают прямо у многоквартирных домов. Также действуют мобильные группы, которые позволяют голосовать на дому. В состоянии повышенной готовности находятся представители правоохранительных органов, которые стараются оперативно отрабатывать сигналы и предотвращать провокации.ДНР и ЛНР под обстрелами ВСУВ ЛНР местное МГБ заявило о предотвращении теракта накануне референдума в Луганске, целью которого был подрыв высокопоставленного должностного лица, а также дезорганизация работы органов власти. В первые сутки со старта голосования ВСУ выпустили 24 ракеты американской РЗСО HIMARS по городам Стаханов, Рубежное и Алчевск. За вторые сутки – еще 16 ракет по Северодонецку и Стаханову и их окрестностям. В воскресенье, 25 сентября, утром сообщалось об обстрелах Алчевска, из-за которых избирательные комиссии пришлось эвакуировать в бомбоубежища.Серьезно страдает Донецк (под огнем все его районы) и его города-спутники – ввиду нахождения поблизости к линии соприкосновения ВСУ достает не только из дальнобойных орудий, но и из ствольной артиллерии различных калибров, щедро поставляемой Западом. Обстрелы идут по нарастающей: если 23 сентября сообщалось, что выпустили около 50 боеприпасов - огонь велся по шести населенным пунктам ДНР, то 24 сентября выпустили более 200 боеприпасов по 10 населенным пунктам. По состоянию на утро 25 сентября, под огнем были 12 городов, повреждены 42 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры.К сожалению, не обходится без погибших и раненых: согласно сводкам народной милиции ДНР за двое суток погибли 2 и ранены 17 мирных жителей.Еще из примечательного – в Донецке задержали группу диверсантов, планировавших устроить масштабный вброс на референдуме. У них нашли пачки бюллетеней, где проставлен отрицательный ответ на вопрос о вхождении в состав РФ. Кроме того, проголосовать дали даже пленным ВСУшникам, у которых имелась прописка в Донецкой области.Теракты в Херсонской и Запорожской областях. Киев уничтожает политических оппонентовДиверсанты активизировались также в Херсонской и Запорожской областях: в Херсонской области задержали группу наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. 23 сентября глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил, что в районе Полог Запорожской области украинские диверсанты, переодетые в форму Росгвардии на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения, направившись в сторону поселка Розовка. Однако долго им разгуливать не удалось – позже всех выявили и ликвидировали.В субботу, 24 сентября, в Мелитополе была совершена попытка диверсии — на электроподстанции, питающей местное железнодорожное депо, сработало самодельное взрывное устройство, а в Бердянске в тот же день взорван щит возле Вечного огня в центре города. В обоих случаях пострадавшие отсутствовали. Однако СБУ и ГУР Минобороны явно не намерены останавливаться. В воскресенье, 25 сентября, утром были новые сообщения о взрывах в этих городах - в Бердянске была взорвана машина вблизи городской администрации. Серьезным обстрелам также подвергся город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.Резонансный теракт произошел в Херсоне: в воскресенье утром из HIMARS обстреляли гостиницу, в результате чего погибли двое мирных жителей. В той же гостинице располагались и российские журналисты, освещавшие референдум, но они не пострадали. Очевидно, что удар наносился целенаправленно. Среди погибших – бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, который был ярым оппонентом Майдана и киевского режима. Информацию о его смерти подтвердил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. Уехав в 2014 году, чтобы не стать объектом репрессий, он вернулся в родной город после начала СВО, помогал землякам налаживать мирную жизнь. В заукраинских соцсетях по данному поводу развернули бурную "перемогу", радуясь гибели политика. В общем, украинские неонацисты верны своим традициям трупоедства и оправдания террора по отношению к своим оппонентам.Кроме того, под серьезным обстрелом оказалась Новая Каховка. В ночь с 24 на 25 сентября под удар ВСУ попал местный рынок. Сейчас на его месте одни руины — сгорело пять магазинов, разрушено шесть зданий, еще 15 получили серьезные повреждения, а предприниматели лишились рабочих мест.Впрочем, несмотря на вышеописанное, референдумы идут своим чередом – уставшие от киевского режима люди активно голосуют за присоединение к России. А своими террористическими атаками, от которых страдают мирные люди, режим Зеленского только увеличивает количество тех граждан кто осознает, что с Киевом они не хотят иметь ничего общего.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20220923/1039030172.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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эксклюзив, референдум, украина, россия, донбасс, запорожье, запорожская область, херсонская область, теракт, обстрелы, всу