https://ukraina.ru/20220925/1039060304.html

"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР

"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР - 25.09.2022 Украина.ру

"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР

Каждый ребенок в Мариуполе может рассказать, как на его глазах кого-нибудь убили, и где нельзя купаться, потому что заминировано, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров

2022-09-25T05:05

2022-09-25T05:05

2022-09-25T05:05

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дети

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днр

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По словам Александрова, отправляясь в гуманитарную поездку в Донбасс, он всегда берет с собой пакет конфет и раздает всем детям, которых встретит."По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:- Как живете?- Нормально.- А купались в этом году?- Нет, там же все заминировано.Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.По его словам, не важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".Александров отмечает, что дети рассказывают о военных действиях с такой детской непосредственностью, "как будто фильм смотришь".Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038829213.html

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новости, дети, донбасс, лето, днр, мины