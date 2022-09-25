https://ukraina.ru/20220925/1039060304.html
"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР - 25.09.2022 Украина.ру
"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
Каждый ребенок в Мариуполе может рассказать, как на его глазах кого-нибудь убили, и где нельзя купаться, потому что заминировано, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
2022-09-25T05:05
2022-09-25T05:05
2022-09-25T05:05
новости
дети
донбасс
лето
днр
мины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039006853_0:70:456:327_1920x0_80_0_0_671b560da68a20c9455ff76095153214.jpg
По словам Александрова, отправляясь в гуманитарную поездку в Донбасс, он всегда берет с собой пакет конфет и раздает всем детям, которых встретит."По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:- Как живете?- Нормально.- А купались в этом году?- Нет, там же все заминировано.Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.По его словам, не важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".Александров отмечает, что дети рассказывают о военных действиях с такой детской непосредственностью, "как будто фильм смотришь".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038829213.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039006853_0:27:456:369_1920x0_80_0_0_f4e988050662c7a4fd5d4ee6959d239e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дети, донбасс, лето, днр, мины
"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
Каждый ребенок в Мариуполе может рассказать, как на его глазах кого-нибудь убили, и где нельзя купаться, потому что заминировано, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
По словам Александрова, отправляясь в гуманитарную поездку в Донбасс, он всегда берет с собой пакет конфет и раздает всем детям, которых встретит.
"По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:
- А купались в этом году?
- Нет, там же все заминировано.
Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.
По его словам, не важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".
Александров отмечает, что дети рассказывают о военных действиях с такой детской непосредственностью, "как будто фильм смотришь".
Полный текст интервью читайте здесь
.