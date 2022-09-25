"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР - 25.09.2022 Украина.ру
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"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР - 25.09.2022 Украина.ру
"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
Каждый ребенок в Мариуполе может рассказать, как на его глазах кого-нибудь убили, и где нельзя купаться, потому что заминировано, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
2022-09-25T05:05
2022-09-25T05:05
новости
дети
донбасс
лето
днр
мины
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По словам Александрова, отправляясь в гуманитарную поездку в Донбасс, он всегда берет с собой пакет конфет и раздает всем детям, которых встретит."По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:- Как живете?- Нормально.- А купались в этом году?- Нет, там же все заминировано.Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.По его словам, не важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".Александров отмечает, что дети рассказывают о военных действиях с такой детской непосредственностью, "как будто фильм смотришь".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038829213.html
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новости, дети, донбасс, лето, днр, мины
Новости, дети, Донбасс, лето, ДНР, мины

"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР

05:05 25.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василий АлександровВасилий Александров
Василий Александров - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василий Александров
Читать в
Каждый ребенок в Мариуполе может рассказать, как на его глазах кого-нибудь убили, и где нельзя купаться, потому что заминировано, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
По словам Александрова, отправляясь в гуманитарную поездку в Донбасс, он всегда берет с собой пакет конфет и раздает всем детям, которых встретит.
"По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:
- Как живете?
- Нормально.
- А купались в этом году?
- Нет, там же все заминировано.
Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.
По его словам, не важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".
Александров отмечает, что дети рассказывают о военных действиях с такой детской непосредственностью, "как будто фильм смотришь".
Полный текст интервью читайте здесь.
спецрепортаж
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Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
 
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Заголовок открываемого материала
05:05"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
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