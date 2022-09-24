Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев - 24.09.2022 Украина.ру
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Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев
Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев - 24.09.2022 Украина.ру
Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев
Несмотря на то, что России удалось раскрыть биоисследования США на Украине, они будут продолжаться в других частях света, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-09-24T16:24
2022-09-24T16:24
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Ранее на заседании ООН в Женеве Вашингтон признал исследования над малообеспеченными украинцами.Евстафьев считает, что подобные исследования проводятся также в ряде азиатских их ближневосточных стран, в том числе и Средней Азии, в некоторых бывших советских республиках.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220924/1039055414.html
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новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, исследования, сша
Новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, исследования, США

Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев

16:24 24.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЕвстафьев
Евстафьев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Несмотря на то, что России удалось раскрыть биоисследования США на Украине, они будут продолжаться в других частях света, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Туземцы не заканчиваются… Это ментальность ухудшенного англосакса. Что такое американцы? Это англосаксы без образования. В ментальности англосаксов туземец не человек. А в ментальности анлосакса американского разлива туземец не человек, который никогда не кончается. Одни кончились, начнутся другие
Ранее на заседании ООН в Женеве Вашингтон признал исследования над малообеспеченными украинцами.
Евстафьев считает, что подобные исследования проводятся также в ряде азиатских их ближневосточных стран, в том числе и Средней Азии, в некоторых бывших советских республиках.
Полный текст интервью читайте здесь.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:58
Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на УкраинеСтраны-союзницы США не могут отреагировать на то, что Вашингтон нарушает биологическую безопасность, потому что находятся в полной зависимости от него, заявил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
 
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