https://ukraina.ru/20220924/1039056375.html

Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев

Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев - 24.09.2022 Украина.ру

Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев

Несмотря на то, что России удалось раскрыть биоисследования США на Украине, они будут продолжаться в других частях света, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-09-24T16:24

2022-09-24T16:24

2022-09-24T16:24

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Ранее на заседании ООН в Женеве Вашингтон признал исследования над малообеспеченными украинцами.Евстафьев считает, что подобные исследования проводятся также в ряде азиатских их ближневосточных стран, в том числе и Средней Азии, в некоторых бывших советских республиках.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220924/1039055414.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, исследования, сша