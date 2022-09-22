Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию - 22.09.2022 Украина.ру
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Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию
Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию - 22.09.2022 Украина.ру
Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию
Отряды белорусских националистов, участвующие в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима, нацелены в долгосрочной перспективе на “освобождение” Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
2022-09-22T17:24
2022-09-22T17:24
новости
всеволод шимов
спецоперация
змагары
белоруссия
всу
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Он добавил, что в настоящее время они не представляют опасности для Белоруссии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, всеволод шимов, спецоперация, змагары, белоруссия, всу
Новости, Всеволод Шимов, Спецоперация, змагары, Белоруссия, ВСУ

Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию

17:24 22.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Отряды белорусских националистов, участвующие в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима, нацелены в долгосрочной перспективе на “освобождение” Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
Он добавил, что в настоящее время они не представляют опасности для Белоруссии.

Пока эти ребята плотно увязли на Украине, открывать "белорусский фронт" в ближайшее время никто не планирует, да и это вряд ли возможно

Всеволод Шимов
Всеволод Шимов
Белорусский политолог
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВсеволод ШимовСпецоперациязмагарыБелоруссияВСУ
 
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