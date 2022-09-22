https://ukraina.ru/20220922/1038996957.html

Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию

Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию - 22.09.2022 Украина.ру

Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию

Отряды белорусских националистов, участвующие в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима, нацелены в долгосрочной перспективе на “освобождение” Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

2022-09-22T17:24

2022-09-22T17:24

2022-09-22T17:24

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Он добавил, что в настоящее время они не представляют опасности для Белоруссии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всеволод шимов, спецоперация, змагары, белоруссия, всу