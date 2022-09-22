https://ukraina.ru/20220922/1038996957.html
Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию
Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию - 22.09.2022 Украина.ру
Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию
Отряды белорусских националистов, участвующие в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима, нацелены в долгосрочной перспективе на “освобождение” Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
2022-09-22T17:24
2022-09-22T17:24
2022-09-22T17:24
новости
всеволод шимов
спецоперация
змагары
белоруссия
всу
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Он добавил, что в настоящее время они не представляют опасности для Белоруссии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всеволод шимов, спецоперация, змагары, белоруссия, всу
Новости, Всеволод Шимов, Спецоперация, змагары, Белоруссия, ВСУ
Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию
Отряды белорусских националистов, участвующие в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима, нацелены в долгосрочной перспективе на “освобождение” Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
Он добавил, что в настоящее время они не представляют опасности для Белоруссии.
Пока эти ребята плотно увязли на Украине, открывать "белорусский фронт" в ближайшее время никто не планирует, да и это вряд ли возможно
Всеволод Шимов
Белорусский политолог
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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