https://ukraina.ru/20220922/1038995968.html

"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом

"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом - 22.09.2022 Украина.ру

"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к новости о принятии республик в состав РФ дончане сначала отнеслись неоднозначно

2022-09-22T17:23

2022-09-22T17:23

2022-09-22T17:23

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По его словам, у жителей возник энтузиазм после того, как появилась понятная и чёткая информация. Более-менее осведомленные люди начали объяснять населению наиболее вероятные форматы этого присоединения.Это важный момент, подчеркивает журналист, потому что после неудачи на харьковском направлении у людей появилась неуверенность: сейчас может случиться все, что угодно. Но такие настроения, подчеркивает Гомольский, не у всех жителей Донецка. Но сейчас вопрос сомнений и неуверенностей закрывается - люди мотивированы к присоединению к РФ.Полное интервью с донецким журналистам читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038936017.html

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