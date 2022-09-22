"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом - 22.09.2022 Украина.ру
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"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом
"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом - 22.09.2022 Украина.ру
"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к новости о принятии республик в состав РФ дончане сначала отнеслись неоднозначно
2022-09-22T17:23
2022-09-22T17:23
новости
украина
донецк
днр
жители
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По его словам, у жителей возник энтузиазм после того, как появилась понятная и чёткая информация. Более-менее осведомленные люди начали объяснять населению наиболее вероятные форматы этого присоединения.Это важный момент, подчеркивает журналист, потому что после неудачи на харьковском направлении у людей появилась неуверенность: сейчас может случиться все, что угодно. Но такие настроения, подчеркивает Гомольский, не у всех жителей Донецка. Но сейчас вопрос сомнений и неуверенностей закрывается - люди мотивированы к присоединению к РФ.Полное интервью с донецким журналистам читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038936017.html
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новости, украина, донецк, днр, жители
Новости, Украина, Донецк, ДНР, жители

"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом

17:23 22.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к новости о принятии республик в состав РФ дончане сначала отнеслись неоднозначно
По его словам, у жителей возник энтузиазм после того, как появилась понятная и чёткая информация. Более-менее осведомленные люди начали объяснять населению наиболее вероятные форматы этого присоединения.
У нас говорят, что, в первую очередь, если принимают в состав России – значит, все уже закреплено, как известно, фарш нельзя провернуть обратно через мясорубку.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист и блогер
Это важный момент, подчеркивает журналист, потому что после неудачи на харьковском направлении у людей появилась неуверенность: сейчас может случиться все, что угодно.
Но такие настроения, подчеркивает Гомольский, не у всех жителей Донецка. Но сейчас вопрос сомнений и неуверенностей закрывается - люди мотивированы к присоединению к РФ.
Полное интервью с донецким журналистам читайте на сайте Украина.ру.
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