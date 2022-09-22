Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать - 22.09.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать - 22.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
На официальном уровне белорусские власти подчёркивают свой союз с Россией, но ни правительство страны, ни её общество не хотят вовлекаться в конфликт на Украине в качестве активных участников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
2022-09-22T15:55
2022-09-22T15:55
новости
спецоперация
всеволод шимов
белоруссия
опросы
настроения
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По его словам, о настроениях в Белоруссии можно судить по опросам, проводящимся такими западными организациями, как Chatham House.Эксперт заметил, что у него сложилось впечатление, что в целом эти данные соответствуют действительности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, всеволод шимов, белоруссия, опросы, настроения
Новости, Спецоперация, Всеволод Шимов, Белоруссия, опросы, настроения

Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать

15:55 22.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоенные сборы войск теробороны в Минской области
Военные сборы войск теробороны в Минской области
© Sputnik
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На официальном уровне белорусские власти подчёркивают свой союз с Россией, но ни правительство страны, ни её общество не хотят вовлекаться в конфликт на Украине в качестве активных участников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
По его словам, о настроениях в Белоруссии можно судить по опросам, проводящимся такими западными организациями, как Chatham House.

По их данным, преобладающим является нежелание участвовать в войне. При этом в отношении к сторонам конфликта наблюдается раскол: кто-то пассивно поддерживает Украину, кто-то — Россию. Последних пока больше, но это относительное большинство

Всеволод Шимов
Всеволод Шимов
Белорусский политолог
Эксперт заметил, что у него сложилось впечатление, что в целом эти данные соответствуют действительности.
П/к президента Белоруссии А. Лукашенко
19 августа, 15:27
Белоруссия не станет нападать на Украину – ЛукашенкоВласти Белоруссии не планируют "никакого нападения" на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 19 августа передает агентство БелТа
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияВсеволод ШимовБелоруссияопросынастроения
 
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