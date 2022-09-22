https://ukraina.ru/20220922/1038991738.html

Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать

Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать - 22.09.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать

На официальном уровне белорусские власти подчёркивают свой союз с Россией, но ни правительство страны, ни её общество не хотят вовлекаться в конфликт на Украине в качестве активных участников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

2022-09-22T15:55

2022-09-22T15:55

2022-09-22T15:55

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По его словам, о настроениях в Белоруссии можно судить по опросам, проводящимся такими западными организациями, как Chatham House.Эксперт заметил, что у него сложилось впечатление, что в целом эти данные соответствуют действительности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037876887.html

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новости, спецоперация, всеволод шимов, белоруссия, опросы, настроения