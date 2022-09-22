https://ukraina.ru/20220922/1038991738.html
Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать - 22.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
На официальном уровне белорусские власти подчёркивают свой союз с Россией, но ни правительство страны, ни её общество не хотят вовлекаться в конфликт на Украине в качестве активных участников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
2022-09-22T15:55
2022-09-22T15:55
2022-09-22T15:55
новости
спецоперация
всеволод шимов
белоруссия
опросы
настроения
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По его словам, о настроениях в Белоруссии можно судить по опросам, проводящимся такими западными организациями, как Chatham House.Эксперт заметил, что у него сложилось впечатление, что в целом эти данные соответствуют действительности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037876887.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, всеволод шимов, белоруссия, опросы, настроения
Новости, Спецоперация, Всеволод Шимов, Белоруссия, опросы, настроения
Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
На официальном уровне белорусские власти подчёркивают свой союз с Россией, но ни правительство страны, ни её общество не хотят вовлекаться в конфликт на Украине в качестве активных участников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов