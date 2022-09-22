Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского - 22.09.2022 Украина.ру
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Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского - 22.09.2022 Украина.ру
Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
Вечером в среду, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Украина.ру, 22.09.2022
2022-09-22T16:09
2022-09-22T17:21
эксклюзив
джо байден
генассамблея оон
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
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Вечером в среду, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции на ГА ООН президент США выступает вторым, как представитель принимающей страны (первым речь произносит представитель Бразилии, как и на первой сессии Генеральной Ассамблеи 10 января 1946 года, когда никто не решался начать дискуссию).Изначально выступление Джо Байдена было запланировано на 20 сентября, однако из-за поездки американского лидера на похороны королевы Великобритании Елизаветы II его пришлось перенести на 21-е. Таким образом, речь президента США прозвучала в один день с речью президента Украины Владимира Зеленского. Которому в качестве исключения разрешили не прилетать в Нью-Йорк, хотя регламент требует только личного присутствия, а прислать видеозапись для последующей трансляции.Сложно сказать, на руку ли оказалась Байдену такая корректировка графика, но сотрудникам Белого дома пришлось спешно переписывать текст речи президента с учётом прозвучавших несколькими часами ранее заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, ядерном шантаже и поддержке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ, которые пройдут 23—27 сентября.Украина«В этом году мир подвергся испытаниям. И мы не колебались. Мы выбрали свободу, мы выбрали суверенитет. Мы выбрали принципы, которых придерживаются все страны, подписавшие Устав ООН. Мы заняли сторону Украины. Как и вы, Соединённые Штаты хотят, чтобы эта война прекратилась на справедливых условиях. На условиях, которые мы все поддержали», — сказал Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, тоже находящийся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, тем временем в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией на поле боя, США и их союзники готовы принести Украину в жертву ради своих геополитических целей, а для их достижения накачивают страну оружием, что ведёт к эскалации и затягиванию конфликта, отдаляя перспективу урегулирования».«Нельзя захватывать территорию страны силой. Лишь одна страна стоит на пути этого — Россия. ...Цель этой войны — просто-напросто в уничтожении права Украины на существование в качестве государства, а также права украинцев на существование как народа. ...Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом. Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны, и мы солидарны с ней. Наша солидарность против российской агрессии не секрет», — добавил Байден.Согласно нормам международного права, условиями для введения войск на территорию иностранного государства служат в том числе агрессия со стороны иностранного государства, способная привести к массовым жертвам, и угроза со стороны государства мировому порядку. С 2014 года в результате боевых действий ВСУ в Донбассе погибли тысячи людей, в том числе мирные жители и дети — это ли ни агрессия, ведущая к массовым жертвам? А публичное изъявление украинскими властями готовности восстановить ядерный арсенал — это ли ни угроза мировому порядку? Так что всё сходится. А внутрироссийское законодательство (точнее — закон РФ «Об обороне» от 31 мая 1996 года) предусматривает, что формирования Вооружённых сил РФ могут оперативно использоваться за пределами страны для отражения вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, и уже в статусе признанных государств ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о военной помощи для поддержания мира в регионе. Так что все процедуры соблюдены.Байден заверил в дальнейшей солидарности Запада с Украиной против «российской агрессии», отметив, что свыше 40 стран, чьи представители присутствуют на Генеральной Ассамблее ООН, выделили Киеву материальную помощь и оборудование на миллиарды долларов, не упустив возможности подчеркнуть вклад самих Соединённых Штатов. Как выразился Байден, поддержку в огромных объёмах в сфере безопасности, гуманитарное содействие и прямую экономическую помощь, — на сумму свыше $ 25 млрд.«США тесно работают со своими союзниками и партнёрами над тем, чтобы создать издержки для России, чтобы сдержать атаки на территорию НАТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за случаи жестокости и военных преступлений. Потому что, если страны смогут без последствий воплощать в жизнь свои имперские амбиции, тогда мы ставим под угрозу всё, на чем строится этот институт (ООН. — Ред.)», — заявил Байден.И это говорит президент США — страны, которая под выдуманными предлогами, в чём впоследствии признавались её высокопоставленные чиновники, совершала военные интервенции на территории других государств, находящихся за тысячи километров и не представляющих никакой угрозы для её национальной безопасности, результатом которых гибли невинные люди, процветающие регионы превратились в очаги нестабильности, а во всём мире обострились проблемы миграции и голода?Для создания тех самых упомянутых издержек главам МИД стран ЕС пришлось после видеообращения Путина спешно собираться на мозговой штурм на полях Генеральной Ассамблеи ООН, озвучить своё решение пообещали в ближайшее время. По информации четырёх дипломатов, Еврокомиссия начнёт консультации с представителями стран — членов ЕС по очередному пакету санкций против РФ 23 сентября, пишет американское издание Politico.«Сейчас все страны Евросоюза находятся в определённой растерянности. Решение по референдумам и последующее решение по защите жителей Донбасса были достаточно внезапными для них. В этой логике они сейчас формируют свою новую повестку. Повторюсь, пауза вызвана достаточно серьёзной растерянностью. Как только эта пауза закончится, мы услышим новый набор обвинений», — заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.В свою очередь политолог Владимир Шаповалов уверен, что ничего нового мы не услышим и не увидим, потому что все меры, которые Евросоюз мог считать действенными, уже приняты. Скорее всего, речь будет идти о дальнейших уверениях в продолжении поддержки Украины и обещаниях новой военной помощи, возможно, будут открыты новые программы подготовки украинских военнослужащих, такие, которые уже осуществляются в Великобритании, в том числе с участием военнослужащих ЕС.В своём выступлении Байден также призвал к продлению зерновой сделки, заключённой в Стамбуле, отметив «веру в необходимость накормить мир». Однако и Путин, и Лавров неоднократно призывали не преувеличивать значение украинского зерна в контексте угрозы глобального голода, тем более, как отметил президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября, к тому моменту в развивающиеся страны, за продовольственную безопасности которых так ратовал Запад, с Украины было вывезено всего 3% от общего объёма, основная часть злаковых доставлена в развитые страны ЕС.«Чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться. Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота», — заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя выступление Байдена.О второй части стамбульской сделки западные политики предпочитают молчать, а касается она разблокирования поставок российских удобрений и продовольственной продукции, — она попросту не реализовывается.«Хочу быть предельно ясен в одном вопросе: наши санкции недвусмысленно оставляют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений», — утверждает Байден.Против удобрений и продуктов ограничительных мер нет, это правда, но из-за санкций, препятствующих страхованию, заходам российских судов в иностранные порты и иностранных судов в российские порты, блокируют экспорт.«Пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях, мы не можем говорить, что сделка выполняется. Это проблемы с организацией надлежащего экспорта нашей сельскохозяйственной продукции, наших удобрений на мировые рынки. В том числе для облегчения ситуации в беднейших странах», — отметил Рябков.Он предложил задать вопросы о продлении зерновой сделки к США и их партнёрам, в основном к Брюсселю и Еврокомиссии, которые отвечают за страхование судов, за разрешение им заходить в европейские порты, — «вот правильный адрес, насчет того, хотят они продления зерновой сделки или нет».РоссияСША рассматривают заявление Путина о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, как угрозу в адрес Европы в нарушение режима нераспространения ядерного оружия.«Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию страны-соседа, попытавшись стереть с карты суверенное государство. Россия беззастенчиво нарушила основные положения Устава ООН. Только сегодня (21 сентября. — Ред.) президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения. Сейчас Россия призывает всё больше военнослужащих вступить в бой, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать часть Украины — чрезвычайно серьёзное нарушение Устава ООН», — заявил Байден.Российский лидер в видеообращении говорил, что Запад прибег к ядерному шантажу, и предупредил, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся в её распоряжении средства — подчеркнув, что это не блеф, а те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.«Россия бесстыдно нарушила основные принципы хартии Объединённых Наций. Никто не угрожал России, сама Россия хотела конфликта», — утверждает Байден.Стоит напомнить американскому президенту, что Россия как никто другой прикладывала усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта мирным путём, но действия Киева с подачи западных кураторов приводили только к дальнейшей эскалации, а когда возникла угроза для самой РФ, то ей пришлось начать военную спецоперацию на опережение.Байден призвал все страны подтвердить приверженность укреплению режима ядерного нераспространения с помощью дипломатии, отметив, что США вне зависимости от того, что происходит в мире, готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями.«Невозможно одержать победу в ядерной войне. И такую войну никогда не нужно развязывать. Пятёрка постоянных членов Совета Безопасности подтвердила свою приверженность этому принципу в январе, но сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции», — напомнил американский лидер.А кто тогда убедил администрацию Белого дома и всю пятёрку постоянных членов Совета Безопасности ООН подтвердить формулу Горбачёва — Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана? Россия. Только президент США об этом упоминать, естественно, не будет, особенно в нынешней геополитической обстановке.Досталось от Байдена не только России, но и Китаю, который, дескать, проводит беспрецедентное наращивание ядерных вооружений безо всякой транспарентности. Но тут же он сделал оговорку: «Позвольте мне прямо говорить о конкуренции между США и Китаем. Мы не стремимся к конфликту. Мы не стремимся к холодной войне. Мы не просим какие-либо страны выбирать между Соединёнными Штатами или какими-то другими партнёрами, но Соединённые Штаты будут непоколебимо продвигать свою концепцию свободного, открытого, безопасного и процветающего мира».О том, как Вашингтон «не просит никого выбирать» между ним и другими акторами, неоднократно рассказывали лидеры и дипломаты разных стран.«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему эту подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!», — написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Реформа ООНКак и планировалось изначально, в своей речи Байден поднял вопрос о реформе ООН в целом и Совета Безопасности в частности.«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией — таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира. Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности Совета Безопасности», — предложил он.Право вето — это механизм, который зачастую не позволяет Западу принять ту или иную инициативу из-за несогласия России. Одно вето от делегации РФ перекрывает «за» от остальных 4 постоянных членов (США, Великобритании, Франции и Китая) и даже голоса всех 14 членов Совета Безопасности ООН.«Смысл всех этих выступлений заключается в том, чтобы сократить влияние России в ООН, урезать её право вето. Реформа приведёт к тому, что структура того же Совбеза будет размыта и Запад получит возможность ловить рыбку в этой мутной воде и увеличит своё влияние. Мы знаем, как идут голосования в Генассамблее и Совбезе: США обрабатывают разные государства, выбивая из них нужный результат. Это всё хорошо известно», — объяснил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.Идею отдельных западных стран о лишении России права вето и сокращении её полномочий на встрече с Лавровым в Нью-Йорке прокомментировал глава МИД Китая Ван И: «Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права».Тем не менее, в отличие от Зеленского, Байден и не думал о том, чтобы призывать с трибуны Генеральной Ассамблеи к лишению России права вето в Совете Безопасности ООН. Американская сторона прекрасно знает, что это невозможно — такой процедуры просто не существует.«Соединённые Штаты поддерживают увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Сюда относится предоставление постоянного членства странам, которые мы давно поддерживаем, — сказал президент США, уточнив, что речь идёт о государствах Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. — США привержены этой важной работе».Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухлетний срок по региональному принципу: пять — от Африки и Азии; две — от Латинской Америки; две — от Западной Европы, одна — от Восточной Европы. Ежегодно переизбранию подлежат пять из 10 членов. Из ныне представленных в 2023 году свои места сохранят Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ, а Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию заменят Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.Эти слова Байдена в России встретили положительно.«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается. (Российская сторона считает, что. — Ред.) есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами Совбеза», — заявил Рябков.
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эксклюзив, джо байден, генассамблея оон, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский
Эксклюзив, Джо Байден, Генассамблея ООН, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский

Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского

16:09 22.09.2022 (обновлено: 17:21 22.09.2022)
 
© AFP / TIMOTHY A. CLARY
- РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AFP / TIMOTHY A. CLARY
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Вечером в среду, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По традиции на ГА ООН президент США выступает вторым, как представитель принимающей страны (первым речь произносит представитель Бразилии, как и на первой сессии Генеральной Ассамблеи 10 января 1946 года, когда никто не решался начать дискуссию).
Изначально выступление Джо Байдена было запланировано на 20 сентября, однако из-за поездки американского лидера на похороны королевы Великобритании Елизаветы II его пришлось перенести на 21-е. Таким образом, речь президента США прозвучала в один день с речью президента Украины Владимира Зеленского. Которому в качестве исключения разрешили не прилетать в Нью-Йорк, хотя регламент требует только личного присутствия, а прислать видеозапись для последующей трансляции.
Сложно сказать, на руку ли оказалась Байдену такая корректировка графика, но сотрудникам Белого дома пришлось спешно переписывать текст речи президента с учётом прозвучавших несколькими часами ранее заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, ядерном шантаже и поддержке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ, которые пройдут 23—27 сентября.
Зеленский ООН
14:25
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Украина
«В этом году мир подвергся испытаниям. И мы не колебались. Мы выбрали свободу, мы выбрали суверенитет. Мы выбрали принципы, которых придерживаются все страны, подписавшие Устав ООН.
Мы заняли сторону Украины. Как и вы, Соединённые Штаты хотят, чтобы эта война прекратилась на справедливых условиях. На условиях, которые мы все поддержали», — сказал Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, тоже находящийся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, тем временем в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией на поле боя, США и их союзники готовы принести Украину в жертву ради своих геополитических целей, а для их достижения накачивают страну оружием, что ведёт к эскалации и затягиванию конфликта, отдаляя перспективу урегулирования».
«Нельзя захватывать территорию страны силой. Лишь одна страна стоит на пути этого — Россия.
...Цель этой войны — просто-напросто в уничтожении права Украины на существование в качестве государства, а также права украинцев на существование как народа.
...Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом. Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны, и мы солидарны с ней. Наша солидарность против российской агрессии не секрет», — добавил Байден.
Согласно нормам международного права, условиями для введения войск на территорию иностранного государства служат в том числе агрессия со стороны иностранного государства, способная привести к массовым жертвам, и угроза со стороны государства мировому порядку.
С 2014 года в результате боевых действий ВСУ в Донбассе погибли тысячи людей, в том числе мирные жители и дети — это ли ни агрессия, ведущая к массовым жертвам? А публичное изъявление украинскими властями готовности восстановить ядерный арсенал — это ли ни угроза мировому порядку? Так что всё сходится.
А внутрироссийское законодательство (точнее — закон РФ «Об обороне» от 31 мая 1996 года) предусматривает, что формирования Вооружённых сил РФ могут оперативно использоваться за пределами страны для отражения вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, и уже в статусе признанных государств ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о военной помощи для поддержания мира в регионе. Так что все процедуры соблюдены.
Байден заверил в дальнейшей солидарности Запада с Украиной против «российской агрессии», отметив, что свыше 40 стран, чьи представители присутствуют на Генеральной Ассамблее ООН, выделили Киеву материальную помощь и оборудование на миллиарды долларов, не упустив возможности подчеркнуть вклад самих Соединённых Штатов.
Как выразился Байден, поддержку в огромных объёмах в сфере безопасности, гуманитарное содействие и прямую экономическую помощь, — на сумму свыше $ 25 млрд.
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 16:46
"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле бояЭкономическая ситуация в России на сегодня представляет собой самый успешный из “фронтов” противостояния России со странами Запада. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
«США тесно работают со своими союзниками и партнёрами над тем, чтобы создать издержки для России, чтобы сдержать атаки на территорию НАТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за случаи жестокости и военных преступлений.
Потому что, если страны смогут без последствий воплощать в жизнь свои имперские амбиции, тогда мы ставим под угрозу всё, на чем строится этот институт (ООН. — Ред.)», — заявил Байден.
И это говорит президент США — страны, которая под выдуманными предлогами, в чём впоследствии признавались её высокопоставленные чиновники, совершала военные интервенции на территории других государств, находящихся за тысячи километров и не представляющих никакой угрозы для её национальной безопасности, результатом которых гибли невинные люди, процветающие регионы превратились в очаги нестабильности, а во всём мире обострились проблемы миграции и голода?
Для создания тех самых упомянутых издержек главам МИД стран ЕС пришлось после видеообращения Путина спешно собираться на мозговой штурм на полях Генеральной Ассамблеи ООН, озвучить своё решение пообещали в ближайшее время.
По информации четырёх дипломатов, Еврокомиссия начнёт консультации с представителями стран — членов ЕС по очередному пакету санкций против РФ 23 сентября, пишет американское издание Politico.
«Сейчас все страны Евросоюза находятся в определённой растерянности. Решение по референдумам и последующее решение по защите жителей Донбасса были достаточно внезапными для них. В этой логике они сейчас формируют свою новую повестку.
Повторюсь, пауза вызвана достаточно серьёзной растерянностью. Как только эта пауза закончится, мы услышим новый набор обвинений», — заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
В свою очередь политолог Владимир Шаповалов уверен, что ничего нового мы не услышим и не увидим, потому что все меры, которые Евросоюз мог считать действенными, уже приняты.
Скорее всего, речь будет идти о дальнейших уверениях в продолжении поддержки Украины и обещаниях новой военной помощи, возможно, будут открыты новые программы подготовки украинских военнослужащих, такие, которые уже осуществляются в Великобритании, в том числе с участием военнослужащих ЕС.
В своём выступлении Байден также призвал к продлению зерновой сделки, заключённой в Стамбуле, отметив «веру в необходимость накормить мир».
Однако и Путин, и Лавров неоднократно призывали не преувеличивать значение украинского зерна в контексте угрозы глобального голода, тем более, как отметил президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября, к тому моменту в развивающиеся страны, за продовольственную безопасности которых так ратовал Запад, с Украины было вывезено всего 3% от общего объёма, основная часть злаковых доставлена в развитые страны ЕС.
Алексей Зубец
7 сентября, 06:30
Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — ЗубецПосле введения западных санкций в России пострадали две отрасли. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
«Чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться. Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота», — заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя выступление Байдена.
О второй части стамбульской сделки западные политики предпочитают молчать, а касается она разблокирования поставок российских удобрений и продовольственной продукции, — она попросту не реализовывается.
«Хочу быть предельно ясен в одном вопросе: наши санкции недвусмысленно оставляют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений», — утверждает Байден.
Против удобрений и продуктов ограничительных мер нет, это правда, но из-за санкций, препятствующих страхованию, заходам российских судов в иностранные порты и иностранных судов в российские порты, блокируют экспорт.
«Пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях, мы не можем говорить, что сделка выполняется. Это проблемы с организацией надлежащего экспорта нашей сельскохозяйственной продукции, наших удобрений на мировые рынки. В том числе для облегчения ситуации в беднейших странах», — отметил Рябков.
Он предложил задать вопросы о продлении зерновой сделки к США и их партнёрам, в основном к Брюсселю и Еврокомиссии, которые отвечают за страхование судов, за разрешение им заходить в европейские порты, — «вот правильный адрес, насчет того, хотят они продления зерновой сделки или нет».
Россия
США рассматривают заявление Путина о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, как угрозу в адрес Европы в нарушение режима нераспространения ядерного оружия.
«Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию страны-соседа, попытавшись стереть с карты суверенное государство. Россия беззастенчиво нарушила основные положения Устава ООН.
Только сегодня (21 сентября. — Ред.) президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения.
Сейчас Россия призывает всё больше военнослужащих вступить в бой, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать часть Украины — чрезвычайно серьёзное нарушение Устава ООН», — заявил Байден.
Российский лидер в видеообращении говорил, что Запад прибег к ядерному шантажу, и предупредил, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся в её распоряжении средства — подчеркнув, что это не блеф, а те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.
Трансляция срочного обращения В. Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 17:25
От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина
«Россия бесстыдно нарушила основные принципы хартии Объединённых Наций. Никто не угрожал России, сама Россия хотела конфликта», — утверждает Байден.
Стоит напомнить американскому президенту, что Россия как никто другой прикладывала усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта мирным путём, но действия Киева с подачи западных кураторов приводили только к дальнейшей эскалации, а когда возникла угроза для самой РФ, то ей пришлось начать военную спецоперацию на опережение.
Байден призвал все страны подтвердить приверженность укреплению режима ядерного нераспространения с помощью дипломатии, отметив, что США вне зависимости от того, что происходит в мире, готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями.
«Невозможно одержать победу в ядерной войне. И такую войну никогда не нужно развязывать. Пятёрка постоянных членов Совета Безопасности подтвердила свою приверженность этому принципу в январе, но сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции», — напомнил американский лидер.
А кто тогда убедил администрацию Белого дома и всю пятёрку постоянных членов Совета Безопасности ООН подтвердить формулу ГорбачёваРейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана? Россия. Только президент США об этом упоминать, естественно, не будет, особенно в нынешней геополитической обстановке.
Досталось от Байдена не только России, но и Китаю, который, дескать, проводит беспрецедентное наращивание ядерных вооружений безо всякой транспарентности.
Но тут же он сделал оговорку: «Позвольте мне прямо говорить о конкуренции между США и Китаем. Мы не стремимся к конфликту. Мы не стремимся к холодной войне. Мы не просим какие-либо страны выбирать между Соединёнными Штатами или какими-то другими партнёрами, но Соединённые Штаты будут непоколебимо продвигать свою концепцию свободного, открытого, безопасного и процветающего мира».
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О том, как Вашингтон «не просит никого выбирать» между ним и другими акторами, неоднократно рассказывали лидеры и дипломаты разных стран.
«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему эту подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!», — написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Реформа ООН
Как и планировалось изначально, в своей речи Байден поднял вопрос о реформе ООН в целом и Совета Безопасности в частности.
«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией — таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира. Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности Совета Безопасности», — предложил он.
Право вето — это механизм, который зачастую не позволяет Западу принять ту или иную инициативу из-за несогласия России. Одно вето от делегации РФ перекрывает «за» от остальных 4 постоянных членов (США, Великобритании, Франции и Китая) и даже голоса всех 14 членов Совета Безопасности ООН.
«Смысл всех этих выступлений заключается в том, чтобы сократить влияние России в ООН, урезать её право вето. Реформа приведёт к тому, что структура того же Совбеза будет размыта и Запад получит возможность ловить рыбку в этой мутной воде и увеличит своё влияние.
Мы знаем, как идут голосования в Генассамблее и Совбезе: США обрабатывают разные государства, выбивая из них нужный результат. Это всё хорошо известно», — объяснил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.
Идею отдельных западных стран о лишении России права вето и сокращении её полномочий на встрече с Лавровым в Нью-Йорке прокомментировал глава МИД Китая Ван И: «Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права».
Тем не менее, в отличие от Зеленского, Байден и не думал о том, чтобы призывать с трибуны Генеральной Ассамблеи к лишению России права вето в Совете Безопасности ООН. Американская сторона прекрасно знает, что это невозможно — такой процедуры просто не существует.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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«Соединённые Штаты поддерживают увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Сюда относится предоставление постоянного членства странам, которые мы давно поддерживаем, — сказал президент США, уточнив, что речь идёт о государствах Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. — США привержены этой важной работе».
Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухлетний срок по региональному принципу: пять — от Африки и Азии; две — от Латинской Америки; две — от Западной Европы, одна — от Восточной Европы. Ежегодно переизбранию подлежат пять из 10 членов.
Из ныне представленных в 2023 году свои места сохранят Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ, а Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию заменят Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.
Эти слова Байдена в России встретили положительно.
«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается. (Российская сторона считает, что. — Ред.) есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами Совбеза», — заявил Рябков.
 
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