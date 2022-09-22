https://ukraina.ru/20220922/1038985642.html
Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении - 22.09.2022 Украина.ру
Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
Украина.ру, 22.09.2022
2022-09-22T15:57
2022-09-22T15:57
2022-09-22T15:57
сергей лущ
александр чаленко
интервью
белоруссия
россия
мобилизация
украина
сво
владимир зеленский
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Белорусский политик и общественный деятель, председатель оргкомитета партии "Союз" Сергей Лущ рассказал Украина.ру, как в Белоруссии отреагировали на объявление в России частичной мобилизации и чувствует ли его страна угрозу, исходящую от вооруженных змагаров, воюющих на стороне Украины.- Сергей, как в Белоруссии отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России – политической, военной и общественных сферах?-Это вполне закономерный и логичный шаг, так как военное руководство наших стран давно и тесно сотрудничает. Нужно отметить, что уже существует достаточно высокий уровень взаимодействия, в том числе и на уровне Советов Безопасности обоих стран.Сегодня никто не питает иллюзий в отношении коллективного Запада, его целей и намерений. Совершенно понятно, кто для Беларуси и России является другом, а кто фактически открытым врагом. Об этом говорят открыто, без излишнего политесса.Вопросы собственной безопасности и в целом цивилизационного выживания являются для нас безусловным приоритетом, как собственно, и вопросы экономического взаимодействия в новых условиях. Этим и обусловлена реакция белорусского общества на объявленную в России частичную мобилизацию. Мы понимаем, что наш союзник принимает те необходимые и достаточные шаги для успешной реализации целей СВО.- Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам из-за поддержки вашей страной России? Белорусская армия присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ? - Наиболее точно позицию по данному вопросу выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко: в случае каких-либо провокаций с украинской стороны, будет дан адекватный ответ. В остальном же Беларусь будет действовать в русле достигнутых договоренностей лидеров двух государств. Республика будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на нашем направлении.Безумный нацистский режим Зеленского представляет сегодня реальную угрозу нашей безопасности и является главным центром региональной нестабильности. Безусловно, это прекрасно понимают в высшем военно-политическом руководстве Республики. Собственно во много это объясняет такое тесное взаимодействие и синхронность Беларуси и России в вопросах обеспечения безопасности Союзного Государства.- На Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров на стороне ВСУ. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?-Формирование, в так называемом "поясе недобрососедства" вокруг Беларуси вооруженных отрядов хоругвей, безусловно, представляет угрозу национальной безопасности. И явно демонстрирует готовность беглой оппозиции переходить от политических шагов к террористическим практикам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.Военно-политическая конфронтационная логика по оси Запад-Восток - это долгосрочная тенденция. Предпосылок к одномоментной разрядке я пока не вижу. А это значит, что нас ждет долгое противостояние. Беглая оппозиция, также как и режим Зеленского политически не субъектны. Очевидно, что их действия направляются основными беницифиарами конфликта. Полагаю, что в ближайшее время, все эти хоругви, группы будут признаны террористическими и в отношении них начнут действовать иные протоколы, будут приняты соответствующие меры пресечения такой деятельности. Думаю, это будет совместная синхронная работа белорусских и российских силовых ведомств.
https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html
https://ukraina.ru/20220921/1038938533.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лущ, александр чаленко, интервью, белоруссия, россия, мобилизация, украина, сво, владимир зеленский
Сергей Лущ, Александр Чаленко, Интервью, Белоруссия, Россия, мобилизация, Украина, СВО, Владимир Зеленский
Белорусский политик и общественный деятель, председатель оргкомитета партии "Союз" Сергей Лущ рассказал Украина.ру, как в Белоруссии отреагировали на объявление в России частичной мобилизации и чувствует ли его страна угрозу, исходящую от вооруженных змагаров, воюющих на стороне Украины.
- Сергей, как в Белоруссии отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России – политической, военной и общественных сферах?
-Это вполне закономерный и логичный шаг, так как военное руководство наших стран давно и тесно сотрудничает. Нужно отметить, что уже существует достаточно высокий уровень взаимодействия, в том числе и на уровне Советов Безопасности обоих стран.
Сегодня никто не питает иллюзий в отношении коллективного Запада, его целей и намерений. Совершенно понятно, кто для Беларуси и России является другом, а кто фактически открытым врагом. Об этом говорят открыто, без излишнего политесса.
Вопросы собственной безопасности и в целом цивилизационного выживания являются для нас безусловным приоритетом, как собственно, и вопросы экономического взаимодействия в новых условиях. Этим и обусловлена реакция белорусского общества на объявленную в России частичную мобилизацию. Мы понимаем, что наш союзник принимает те необходимые и достаточные шаги для успешной реализации целей СВО.
- Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам из-за поддержки вашей страной России? Белорусская армия присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ?
- Наиболее точно позицию по данному вопросу выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко: в случае каких-либо провокаций с украинской стороны, будет дан адекватный ответ. В остальном же Беларусь будет действовать в русле достигнутых договоренностей лидеров двух государств. Республика будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на нашем направлении.
Безумный нацистский режим Зеленского представляет сегодня реальную угрозу нашей безопасности и является главным центром региональной нестабильности. Безусловно, это прекрасно понимают в высшем военно-политическом руководстве Республики. Собственно во много это объясняет такое тесное взаимодействие и синхронность Беларуси и России в вопросах обеспечения безопасности Союзного Государства.
- На Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров на стороне ВСУ. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?
-Формирование, в так называемом "поясе недобрососедства" вокруг Беларуси вооруженных отрядов хоругвей, безусловно, представляет угрозу национальной безопасности. И явно демонстрирует готовность беглой оппозиции переходить от политических шагов к террористическим практикам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.
Военно-политическая конфронтационная логика по оси Запад-Восток - это долгосрочная тенденция. Предпосылок к одномоментной разрядке я пока не вижу. А это значит, что нас ждет долгое противостояние. Беглая оппозиция, также как и режим Зеленского политически не субъектны. Очевидно, что их действия направляются основными беницифиарами конфликта.
Полагаю, что в ближайшее время, все эти хоругви, группы будут признаны террористическими и в отношении них начнут действовать иные протоколы, будут приняты соответствующие меры пресечения такой деятельности. Думаю, это будет совместная синхронная работа белорусских и российских силовых ведомств.