https://ukraina.ru/20220922/1038985642.html

Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении

Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении - 22.09.2022 Украина.ру

Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении

Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T15:57

2022-09-22T15:57

2022-09-22T15:57

сергей лущ

александр чаленко

интервью

белоруссия

россия

мобилизация

украина

сво

владимир зеленский

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Белорусский политик и общественный деятель, председатель оргкомитета партии "Союз" Сергей Лущ рассказал Украина.ру, как в Белоруссии отреагировали на объявление в России частичной мобилизации и чувствует ли его страна угрозу, исходящую от вооруженных змагаров, воюющих на стороне Украины.- Сергей, как в Белоруссии отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России – политической, военной и общественных сферах?-Это вполне закономерный и логичный шаг, так как военное руководство наших стран давно и тесно сотрудничает. Нужно отметить, что уже существует достаточно высокий уровень взаимодействия, в том числе и на уровне Советов Безопасности обоих стран.Сегодня никто не питает иллюзий в отношении коллективного Запада, его целей и намерений. Совершенно понятно, кто для Беларуси и России является другом, а кто фактически открытым врагом. Об этом говорят открыто, без излишнего политесса.Вопросы собственной безопасности и в целом цивилизационного выживания являются для нас безусловным приоритетом, как собственно, и вопросы экономического взаимодействия в новых условиях. Этим и обусловлена реакция белорусского общества на объявленную в России частичную мобилизацию. Мы понимаем, что наш союзник принимает те необходимые и достаточные шаги для успешной реализации целей СВО.- Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам из-за поддержки вашей страной России? Белорусская армия присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ? - Наиболее точно позицию по данному вопросу выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко: в случае каких-либо провокаций с украинской стороны, будет дан адекватный ответ. В остальном же Беларусь будет действовать в русле достигнутых договоренностей лидеров двух государств. Республика будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на нашем направлении.Безумный нацистский режим Зеленского представляет сегодня реальную угрозу нашей безопасности и является главным центром региональной нестабильности. Безусловно, это прекрасно понимают в высшем военно-политическом руководстве Республики. Собственно во много это объясняет такое тесное взаимодействие и синхронность Беларуси и России в вопросах обеспечения безопасности Союзного Государства.- На Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров на стороне ВСУ. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?-Формирование, в так называемом "поясе недобрососедства" вокруг Беларуси вооруженных отрядов хоругвей, безусловно, представляет угрозу национальной безопасности. И явно демонстрирует готовность беглой оппозиции переходить от политических шагов к террористическим практикам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.Военно-политическая конфронтационная логика по оси Запад-Восток - это долгосрочная тенденция. Предпосылок к одномоментной разрядке я пока не вижу. А это значит, что нас ждет долгое противостояние. Беглая оппозиция, также как и режим Зеленского политически не субъектны. Очевидно, что их действия направляются основными беницифиарами конфликта. Полагаю, что в ближайшее время, все эти хоругви, группы будут признаны террористическими и в отношении них начнут действовать иные протоколы, будут приняты соответствующие меры пресечения такой деятельности. Думаю, это будет совместная синхронная работа белорусских и российских силовых ведомств.

https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html

https://ukraina.ru/20220921/1038938533.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сергей лущ, александр чаленко, интервью, белоруссия, россия, мобилизация, украина, сво, владимир зеленский