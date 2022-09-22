Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038985642.html
Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении - 22.09.2022 Украина.ру
Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
Украина.ру, 22.09.2022
2022-09-22T15:57
2022-09-22T15:57
сергей лущ
александр чаленко
интервью
белоруссия
россия
мобилизация
украина
сво
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038989017_43:4:874:471_1920x0_80_0_0_733787eda788d16de72a15cbb0fa3445.jpg.webp
Белорусский политик и общественный деятель, председатель оргкомитета партии "Союз" Сергей Лущ рассказал Украина.ру, как в Белоруссии отреагировали на объявление в России частичной мобилизации и чувствует ли его страна угрозу, исходящую от вооруженных змагаров, воюющих на стороне Украины.- Сергей, как в Белоруссии отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России – политической, военной и общественных сферах?-Это вполне закономерный и логичный шаг, так как военное руководство наших стран давно и тесно сотрудничает. Нужно отметить, что уже существует достаточно высокий уровень взаимодействия, в том числе и на уровне Советов Безопасности обоих стран.Сегодня никто не питает иллюзий в отношении коллективного Запада, его целей и намерений. Совершенно понятно, кто для Беларуси и России является другом, а кто фактически открытым врагом. Об этом говорят открыто, без излишнего политесса.Вопросы собственной безопасности и в целом цивилизационного выживания являются для нас безусловным приоритетом, как собственно, и вопросы экономического взаимодействия в новых условиях. Этим и обусловлена реакция белорусского общества на объявленную в России частичную мобилизацию. Мы понимаем, что наш союзник принимает те необходимые и достаточные шаги для успешной реализации целей СВО.- Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам из-за поддержки вашей страной России? Белорусская армия присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ? - Наиболее точно позицию по данному вопросу выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко: в случае каких-либо провокаций с украинской стороны, будет дан адекватный ответ. В остальном же Беларусь будет действовать в русле достигнутых договоренностей лидеров двух государств. Республика будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на нашем направлении.Безумный нацистский режим Зеленского представляет сегодня реальную угрозу нашей безопасности и является главным центром региональной нестабильности. Безусловно, это прекрасно понимают в высшем военно-политическом руководстве Республики. Собственно во много это объясняет такое тесное взаимодействие и синхронность Беларуси и России в вопросах обеспечения безопасности Союзного Государства.- На Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров на стороне ВСУ. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?-Формирование, в так называемом "поясе недобрососедства" вокруг Беларуси вооруженных отрядов хоругвей, безусловно, представляет угрозу национальной безопасности. И явно демонстрирует готовность беглой оппозиции переходить от политических шагов к террористическим практикам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.Военно-политическая конфронтационная логика по оси Запад-Восток - это долгосрочная тенденция. Предпосылок к одномоментной разрядке я пока не вижу. А это значит, что нас ждет долгое противостояние. Беглая оппозиция, также как и режим Зеленского политически не субъектны. Очевидно, что их действия направляются основными беницифиарами конфликта. Полагаю, что в ближайшее время, все эти хоругви, группы будут признаны террористическими и в отношении них начнут действовать иные протоколы, будут приняты соответствующие меры пресечения такой деятельности. Думаю, это будет совместная синхронная работа белорусских и российских силовых ведомств.
https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html
https://ukraina.ru/20220921/1038938533.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038989017_146:0:781:476_1920x0_80_0_0_d1a4e24050812146f8ab6b4a1f77d565.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей лущ, александр чаленко, интервью, белоруссия, россия, мобилизация, украина, сво, владимир зеленский
Сергей Лущ, Александр Чаленко, Интервью, Белоруссия, Россия, мобилизация, Украина, СВО, Владимир Зеленский

Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении

15:57 22.09.2022
 
© из личного архива Сергея ЛущаСергей Лущ интервью
Сергей Лущ интервью
© из личного архива Сергея Луща
Читать в
Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Белорусский политик и общественный деятель, председатель оргкомитета партии "Союз" Сергей Лущ рассказал Украина.ру, как в Белоруссии отреагировали на объявление в России частичной мобилизации и чувствует ли его страна угрозу, исходящую от вооруженных змагаров, воюющих на стороне Украины.
- Сергей, как в Белоруссии отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России – политической, военной и общественных сферах?

-Это вполне закономерный и логичный шаг, так как военное руководство наших стран давно и тесно сотрудничает. Нужно отметить, что уже существует достаточно высокий уровень взаимодействия, в том числе и на уровне Советов Безопасности обоих стран.
Сегодня никто не питает иллюзий в отношении коллективного Запада, его целей и намерений. Совершенно понятно, кто для Беларуси и России является другом, а кто фактически открытым врагом. Об этом говорят открыто, без излишнего политесса.
Вопросы собственной безопасности и в целом цивилизационного выживания являются для нас безусловным приоритетом, как собственно, и вопросы экономического взаимодействия в новых условиях. Этим и обусловлена реакция белорусского общества на объявленную в России частичную мобилизацию. Мы понимаем, что наш союзник принимает те необходимые и достаточные шаги для успешной реализации целей СВО.
Трансляция срочного обращения В. Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 17:25
От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина
- Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам из-за поддержки вашей страной России? Белорусская армия присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ?
- Наиболее точно позицию по данному вопросу выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко: в случае каких-либо провокаций с украинской стороны, будет дан адекватный ответ. В остальном же Беларусь будет действовать в русле достигнутых договоренностей лидеров двух государств. Республика будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на нашем направлении.
Безумный нацистский режим Зеленского представляет сегодня реальную угрозу нашей безопасности и является главным центром региональной нестабильности. Безусловно, это прекрасно понимают в высшем военно-политическом руководстве Республики. Собственно во много это объясняет такое тесное взаимодействие и синхронность Беларуси и России в вопросах обеспечения безопасности Союзного Государства.
Всеволод Шимов интервью
Вчера, 14:29
Всеволод Шимов: Пока "змагары" увязли в войне на Украине, белорусы там воевать не хотят
- На Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров на стороне ВСУ. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?
-Формирование, в так называемом "поясе недобрососедства" вокруг Беларуси вооруженных отрядов хоругвей, безусловно, представляет угрозу национальной безопасности. И явно демонстрирует готовность беглой оппозиции переходить от политических шагов к террористическим практикам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.
Военно-политическая конфронтационная логика по оси Запад-Восток - это долгосрочная тенденция. Предпосылок к одномоментной разрядке я пока не вижу. А это значит, что нас ждет долгое противостояние. Беглая оппозиция, также как и режим Зеленского политически не субъектны. Очевидно, что их действия направляются основными беницифиарами конфликта.
Полагаю, что в ближайшее время, все эти хоругви, группы будут признаны террористическими и в отношении них начнут действовать иные протоколы, будут приняты соответствующие меры пресечения такой деятельности. Думаю, это будет совместная синхронная работа белорусских и российских силовых ведомств.
 
Сергей ЛущАлександр ЧаленкоИнтервьюБелоруссияРоссиямобилизацияУкраинаСВОВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
16:05Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
16:04Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября
16:00"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
15:57Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
15:55Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
15:48В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
15:48Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
15:28Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки
15:25Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
15:11"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским
15:07Игорь Гомольский: Когда горя слишком много, психика адаптируется, но спокойно к смерти относиться не могу
15:06Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие
15:01Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты
14:55Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
14:54В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
14:54Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев
14:44"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
14:25Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН
14:19“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
Лента новостейМолния