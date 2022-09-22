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Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка
Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка - 22.09.2022 Украина.ру
Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка, погибли шесть человек, пострадали еще столько же. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МЧС ДНР
2022-09-22T13:53
2022-09-22T13:53
2022-09-22T14:01
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Украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецка из тяжелой артиллерии. Днем 22 сентября удар нанесли по району торгового центра "Скай сити", также прилеты зафиксировали у здания городской администрации и на Крытом рынке. Снаряды попали в одноэтажное здание закрытой столовой, у администрации - в гранитный бордюр на обочине проезжей части. На пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Челюскинцев снаряд попал в маршрутный автобус. Спасатели доставали из автобуса раненых и относили к карете скорой помощи. Всего ранения получили шесть человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, среди пострадавших - 14-летняя девочка.
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новости, обстрелы, донецк, всу
Новости, обстрелы, Донецк, ВСУ
Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка
13:53 22.09.2022 (обновлено: 14:01 22.09.2022)
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка, погибли шесть человек, пострадали еще столько же. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МЧС ДНР
Украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецка из тяжелой артиллерии. Днем 22 сентября удар нанесли по району торгового центра "Скай сити", также прилеты зафиксировали у здания городской администрации и на Крытом рынке.
Снаряды попали в одноэтажное здание закрытой столовой, у администрации - в гранитный бордюр на обочине проезжей части. На пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Челюскинцев снаряд попал в маршрутный автобус.
"По предварительной информации 6 человек погибли, трое из которых – в рейсовом автобусе", - сообщили в МЧС.
Спасатели доставали из автобуса раненых и относили к карете скорой помощи. Всего ранения получили шесть человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, среди пострадавших - 14-летняя девочка.