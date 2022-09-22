https://ukraina.ru/20220922/1038980338.html

Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка

Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка - 22.09.2022 Украина.ру

Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка

ВСУ обстреляли несколько районов Донецка, погибли шесть человек, пострадали еще столько же. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

2022-09-22T13:53

2022-09-22T13:53

2022-09-22T14:01

новости

обстрелы

донецк

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038979789_0:1:1103:621_1920x0_80_0_0_54e255a3c2cd5ebada8e1338a919d83d.jpg

Украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецка из тяжелой артиллерии. Днем 22 сентября удар нанесли по району торгового центра "Скай сити", также прилеты зафиксировали у здания городской администрации и на Крытом рынке. Снаряды попали в одноэтажное здание закрытой столовой, у администрации - в гранитный бордюр на обочине проезжей части. На пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Челюскинцев снаряд попал в маршрутный автобус. Спасатели доставали из автобуса раненых и относили к карете скорой помощи. Всего ранения получили шесть человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, среди пострадавших - 14-летняя девочка.

https://ukraina.ru/20220922/1038976758.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, донецк, всу