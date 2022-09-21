https://ukraina.ru/20220921/1038929821.html

Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ

Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ - 21.09.2022 Украина.ру

Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ

Положительный результат референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении их в состав Российской Федерации не будет означать, что они сразу же станут её частью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-21T13:20

2022-09-21T13:20

2022-09-21T13:20

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Он отметил, что в Конституции РФ описана процедура включения в её состав других регионов: после проведения референдумов будет необходимо, чтобы Госдума и Совет Федерации приняли соответствующее решение.По его словам, после такого шага ситуация на фронте полностью изменится, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038740107.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, юрий кнутов, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область