https://ukraina.ru/20220921/1038929821.html
Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ
Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ - 21.09.2022 Украина.ру
Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ
Положительный результат референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении их в состав Российской Федерации не будет означать, что они сразу же станут её частью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-21T13:20
2022-09-21T13:20
2022-09-21T13:20
новости
спецоперация
юрий кнутов
референдум
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
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Он отметил, что в Конституции РФ описана процедура включения в её состав других регионов: после проведения референдумов будет необходимо, чтобы Госдума и Совет Федерации приняли соответствующее решение.По его словам, после такого шага ситуация на фронте полностью изменится, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038740107.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, референдум, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область
Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ
Положительный результат референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении их в состав Российской Федерации не будет означать, что они сразу же станут её частью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов