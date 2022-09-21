Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ - 21.09.2022 Украина.ру
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Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ
Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ - 21.09.2022 Украина.ру
Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ
Положительный результат референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении их в состав Российской Федерации не будет означать, что они сразу же станут её частью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-21T13:20
2022-09-21T13:20
новости
спецоперация
юрий кнутов
референдум
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
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Он отметил, что в Конституции РФ описана процедура включения в её состав других регионов: после проведения референдумов будет необходимо, чтобы Госдума и Совет Федерации приняли соответствующее решение.По его словам, после такого шага ситуация на фронте полностью изменится, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038740107.html
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новости, спецоперация, юрий кнутов, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, референдум, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область

Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ

13:20 21.09.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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Положительный результат референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении их в состав Российской Федерации не будет означать, что они сразу же станут её частью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он отметил, что в Конституции РФ описана процедура включения в её состав других регионов: после проведения референдумов будет необходимо, чтобы Госдума и Совет Федерации приняли соответствующее решение.

Я думаю, что там надо будет вносить изменения в Конституцию РФ. Вот после выполнения этих процедур, новые регионы станут частью России

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор музея войск ПВО
По его словам, после такого шага ситуация на фронте полностью изменится, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ.
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 07:36
"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины Поток беженцев с украинской стороны через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области значительно увеличился на фоне ситуации в Харьковской области, сказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовреферендумДНРЛНРХерсонская областьЗапорожская область
 
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