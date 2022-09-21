https://ukraina.ru/20220921/1038893859.html

Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – Акопов

Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – Акопов - 21.09.2022 Украина.ру

Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – Акопов

Обвинять Россию в массовых захоронениях и убийствах под Изюмом – это обычная практика киевского режима, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-09-21T06:30

2022-09-21T06:30

2022-09-21T06:30

новости

изюм

захоронения

россия

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Об обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, сообщали украинские власти, в том числе Владимир Зеленский.По его словам, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдены более 400 тел. Зеленский заявил, что на телах были следы пыток, также были погибшие в результате обстрелов.Представитель президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области, которые ранее сделал Киев, являются враньем.По его словам, России стоит дипломатически реагировать на заявление Зеленского.Под Изюмом все погибшие бойцы ВСУ, это можно установить, но никто на украинской стороне в этом не заинтересован, потому что "один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно", заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038879270.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, изюм, захоронения, россия