https://ukraina.ru/20220921/1038893859.html
Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – Акопов
Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – Акопов - 21.09.2022 Украина.ру
Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – Акопов
Обвинять Россию в массовых захоронениях и убийствах под Изюмом – это обычная практика киевского режима, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-09-21T06:30
2022-09-21T06:30
2022-09-21T06:30
новости
изюм
захоронения
россия
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Об обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, сообщали украинские власти, в том числе Владимир Зеленский.По его словам, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдены более 400 тел. Зеленский заявил, что на телах были следы пыток, также были погибшие в результате обстрелов.Представитель президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области, которые ранее сделал Киев, являются враньем.По его словам, России стоит дипломатически реагировать на заявление Зеленского.Под Изюмом все погибшие бойцы ВСУ, это можно установить, но никто на украинской стороне в этом не заинтересован, потому что "один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно", заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038879270.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, изюм, захоронения, россия
Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – Акопов
Обвинять Россию в массовых захоронениях и убийствах под Изюмом – это обычная практика киевского режима, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Об обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, сообщали украинские власти, в том числе Владимир Зеленский.
По его словам, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдены более 400 тел. Зеленский заявил, что на телах были следы пыток, также были погибшие в результате обстрелов.
Представитель президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области, которые ранее сделал Киев, являются враньем.
Здесь все достаточно просто. Это обычная практика, ясно было, что после нашего отхода из Харьковской области, как и до этого из Киевской, все найденные убитые, не важно, кем они найдены, будут свалены на убийство русской армии.
Петр Акопов
политический обозреватель РИА "Новости"
По его словам, России стоит дипломатически реагировать на заявление Зеленского.
Под Изюмом все погибшие бойцы ВСУ, это можно установить, но никто на украинской стороне в этом не заинтересован, потому что "один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно", заключил обозреватель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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