Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ - 21.09.2022 Украина.ру
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Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ
Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ - 21.09.2022 Украина.ру
Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ
Войска киевского режима будут продолжать попытки наступления на херсонском направлении, а также на харьковском и запорожском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Борис Рожин
2022-09-21T05:00
2022-09-21T05:00
новости
спецоперация
рожин
контрнаступление
всу
харьковская область
херсонская область
запорожская область
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По его словам, на запорожском направлении возможны попытки ударов в районе Васильевки, Токмака или Пологов.Рожин также рассказал о продолжающихся в настоящее время боях в Харьковской и Херсонской областях.Он добавил, что на херсонском направлении ВСУ продолжают периодические атаки в районе посёлка Терновые Поды и пытаются расширять плацдарм на реке Ингулец в районе Андреевки.Пока что атаки заканчиваются для войск киевского режима неудачами и большими потерями, резюмировал эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038469446.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, спецоперация, рожин, контрнаступление, всу, харьковская область, херсонская область, запорожская область
Новости, Спецоперация, Рожин, контрнаступление, ВСУ, Харьковская область, Херсонская область, Запорожская область

Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ

05:00 21.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Войска киевского режима будут продолжать попытки наступления на херсонском направлении, а также на харьковском и запорожском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Борис Рожин
По его словам, на запорожском направлении возможны попытки ударов в районе Васильевки, Токмака или Пологов.
Рожин также рассказал о продолжающихся в настоящее время боях в Харьковской и Херсонской областях.

Что касается Харьковского направления, продолжаются бои на реке Оскол, в районе Купянска, рядом находящихся населённых пунктов. Противник пытается прорвать фронт в районе Оскола и продвигаться в направлении Сватово. Идут бои, пока в позиционном ключе

Борис Рожин
Борис Рожин
Военный эксперт
Он добавил, что на херсонском направлении ВСУ продолжают периодические атаки в районе посёлка Терновые Поды и пытаются расширять плацдарм на реке Ингулец в районе Андреевки.
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:58
Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - СтремоусовКиевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 6 сентября РИА Новости
Пока что атаки заканчиваются для войск киевского режима неудачами и большими потерями, резюмировал эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияРожинконтрнаступлениеВСУХарьковская областьХерсонская областьЗапорожская область
 
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