https://ukraina.ru/20220921/1038886685.html

Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ

Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ - 21.09.2022 Украина.ру

Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ

Войска киевского режима будут продолжать попытки наступления на херсонском направлении, а также на харьковском и запорожском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Борис Рожин

2022-09-21T05:00

2022-09-21T05:00

2022-09-21T05:00

новости

спецоперация

рожин

контрнаступление

всу

харьковская область

херсонская область

запорожская область

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По его словам, на запорожском направлении возможны попытки ударов в районе Васильевки, Токмака или Пологов.Рожин также рассказал о продолжающихся в настоящее время боях в Харьковской и Херсонской областях.Он добавил, что на херсонском направлении ВСУ продолжают периодические атаки в районе посёлка Терновые Поды и пытаются расширять плацдарм на реке Ингулец в районе Андреевки.Пока что атаки заканчиваются для войск киевского режима неудачами и большими потерями, резюмировал эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038469446.html

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новости, спецоперация, рожин, контрнаступление, всу, харьковская область, херсонская область, запорожская область