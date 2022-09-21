Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
Войска киевского режима будут продолжать попытки наступления на херсонском направлении, а также на харьковском и запорожском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Борис Рожин
По его словам, на запорожском направлении возможны попытки ударов в районе Васильевки, Токмака или Пологов.
Рожин также рассказал о продолжающихся в настоящее время боях в Харьковской и Херсонской областях.
Что касается Харьковского направления, продолжаются бои на реке Оскол, в районе Купянска, рядом находящихся населённых пунктов. Противник пытается прорвать фронт в районе Оскола и продвигаться в направлении Сватово. Идут бои, пока в позиционном ключе
Он добавил, что на херсонском направлении ВСУ продолжают периодические атаки в районе посёлка Терновые Поды и пытаются расширять плацдарм на реке Ингулец в районе Андреевки.
6 сентября, 07:58Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - СтремоусовКиевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 6 сентября РИА Новости
Пока что атаки заканчиваются для войск киевского режима неудачами и большими потерями, резюмировал эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.