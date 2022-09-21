https://ukraina.ru/20220921/1038879138.html

"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО

"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО - 21.09.2022 Украина.ру

"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО

Иранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин

2022-09-21T06:07

2022-09-21T06:07

2022-09-21T06:07

спецоперация

новости

дроны

иран

рожин

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Он заметил, что можно говорить о о первых успехах применения союзными силами этих дронов.Он отметил, что Иран входит в число десяти стран-лидеров по производству беспилотников. По мнению эксперта, если у этой страны есть желание продавать свои беспилотники в Россию или открывать совместные производства на её территории, то это можно только приветствовать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036549989.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, дроны, иран, рожин