"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО - 21.09.2022 Украина.ру
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"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО
"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО - 21.09.2022 Украина.ру
"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО
Иранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
2022-09-21T06:07
2022-09-21T06:07
спецоперация
новости
дроны
иран
рожин
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Он заметил, что можно говорить о о первых успехах применения союзными силами этих дронов.Он отметил, что Иран входит в число десяти стран-лидеров по производству беспилотников. По мнению эксперта, если у этой страны есть желание продавать свои беспилотники в Россию или открывать совместные производства на её территории, то это можно только приветствовать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036549989.html
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спецоперация, новости, дроны, иран, рожин
Спецоперация, Новости, дроны, Иран, Рожин

"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО

06:07 21.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Иранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
Он заметил, что можно говорить о о первых успехах применения союзными силами этих дронов.

Они хорошо работают по артиллерии противника, есть уничтоженные САУ, есть уничтоженные буксируемые орудия

Борис Рожин
Борис Рожин
Военный эксперт
Он отметил, что Иран входит в число десяти стран-лидеров по производству беспилотников. По мнению эксперта, если у этой страны есть желание продавать свои беспилотники в Россию или открывать совместные производства на её территории, то это можно только приветствовать.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00
Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронамиЕсть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостидроныИранРожин
 
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