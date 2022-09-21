"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО
Иранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
Он заметил, что можно говорить о о первых успехах применения союзными силами этих дронов.
Они хорошо работают по артиллерии противника, есть уничтоженные САУ, есть уничтоженные буксируемые орудия
Он отметил, что Иран входит в число десяти стран-лидеров по производству беспилотников. По мнению эксперта, если у этой страны есть желание продавать свои беспилотники в Россию или открывать совместные производства на её территории, то это можно только приветствовать.
19 июля, 08:00Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронамиЕсть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Полный текст интервью можно прочитать здесь.